Cristiano Ronaldo do velikega jubileja, konec zmagovitega niza evropskih prvakov

Začela se je nova izvedba lige narodov. Srbi so v Beogradu brez številnih najboljših igralcev končali devet tekem dolg zmagoviti niz aktualne evropske prvakinje Španije. Reprezentanci sta se razšli brez zmagovalca in gola. Portugalci so v dvoboju, ki ga je zaznamoval obračun neuničljivih veteranov Cristiana Ronalda in Luke Modrića, z 2:1 premagali Hrvate. Pred srečanjem so počastili bogato kariero Pepeja, ki je po Euru končal kariero, Ronaldo pa je v 34. minuti zadel za 2:0 in postal prvi nogometaš z 900 goli (reprezentančnimi in klubskimi). Slovenci bodo v petek ob 20.45 v Stožicah gostili Avstrijce.

Liga narodov prinaša novost

Varovanci Matjaža Keka bodo ligo narodov začeli v petek proti Avstriji. Foto: Guliverimage Četrta izvedba lige narodov prinaša pomembno novost. Slovenija drugič zapored nastopa v ligi B, kjer so njeni tekmeci Avstrija, Kazahstan in Norveška. Če je poprej napredovanje v višjo ligo, v primeru Slovenije torej preboj v elitno ligo A, zagotavljalo le prvo mesto v skupini, pa bo tokrat drugače. Možnost za napredovanje si bo priigrala tudi drugouvrščena reprezentanca, ki jo prihodnje leto čaka "play-off" proti eni izmed tretjeuvrščenih izbranih vrst iz štirih skupin, ki nastopajo v najvišji ligi (liga A). Podobno bo tudi, kar zadeva izpad v nižjo skupino. Če bo Slovenija v skupini tretja, jo tako spomladi čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B proti eni izmed drugouvrščenih ekip iz lige C.

Ker pa liga narodov omogoča tudi bližnjico do udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, vsem udeležencem, nastopili bodo vsi člani evropske nogometne družine razen suspendirane Rusije, ne manjka tekmovalnih motivov. Slovenija se bo prvič predstavila v petek, ko bo v Stožicah gostila Avstrijo.

Evropski prvaki le do remija v Beogradu

Španci in Srbi so remizirali v Beogradu. Foto: Reuters Prvi dan nove sezone lige narodov je bilo pestro zlasti v "elitni" ligi A, saj se je predstavilo osem zelo kakovostnih reprezentanc v skupinah 1 in 4.

Špancem, aktualnim evropskim prvakom, ni uspelo nadaljevati zmagovitega niza. Na letošnjem Euru 2024 so preskočili vse ovire, tokrat pa so iz Beograda odšli z zgolj točko.

Srbski selektor Dragan Stojković je zaradi takšnih in drugačnih razlogov pred tekmo ostal brez številnih prvokategornikov. Manjkajo Aleksander Mitrović, Dušan Vlahović, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Miloš Veljković. Kljub zdesetkani zasedbi so uspeli ohraniti mrežo nedotaknjeno.

Danci, dobri slovenski znanci tako iz zadnjega kvalifikacijskega ciklusa kot tudi z Eura 2024, so v drugi tekmi četrte skupine lige A z 2:0 premagali Švico, ki je od 50. minute igrala z igralcem manj, od 87. pa z dvema manj. Skandinavci so gola dosegli v 82. minuti in sodnikovem dodatku.

Takole so se poklonili svežemu upokojencu Pepeju. Foto: Guliverimage

Portugalska, ki je na Euru 2024 v osmini finala po razburljivem srečanju in izvajanju 11-metrovk ugnala Kekove izbrance, nato pa v četrtfinalu, ko so o zmagovalcu znova odločili streli z bele točke, izpadla proti Franciji, je tesno premagala Hrvaško. Pred srečanjem v Lizboni so počastili bogato kariero Pepeja, ki je avgusta pri 41 letih končal športno pot.

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo ostajata pomembna člena svojih reprezentanc. Foto: Reuters Dvoboj je zaznamoval obračun kapetanov, 39-letnega Cristiana Ronalda in leto dni mlajšega Luke Modrića. Skupaj sta pri madridskem Realu osvojila ogromno lovorik, njuna selektorja pa čutita, da sta lahko za svoji izbrani vrsti še vedno dodana vrednost.

Portugalci so pred domačimi gledalci hitro povedli, v 7. minuti je Dominika Livakovića premagal Diogo Dalot, v 34. minuti pa je za 2:0 zadel Ronaldo. S tem je postal prvi nogometaš, ki se je podpisal pod 900 zadetkov (seštevek reprezentančnih in klubskih).

Hrvati so s pomočjo gostiteljev - Dalot je dosegel avtogol - ob koncu prvega polčasa znižali na 2:1, kar je bil tudi končni rezultat.

RONALDO CHEGA AOS 900 GOLOS NA CARREIRA 🐐 pic.twitter.com/ro6iohLMie — B24 (@B24PT) September 5, 2024

V drugi tekmi prve skupine lige A so Škoti gostili Poljsko. Ta je ob polčasu vodila z 2:0, a so se domačini uspeli vrniti in izenačili. V 97. minuti pa so imeli Poljaki na voljo 11-metrovko, ki jo je v gol za zmago in tri točke spremenil Nicola Zalewski.

Četrtkov spored se je začel z dvobojem v Bakuju med Azerbajdžanom in Švedsko, s 3:1 so zmagali Skandinavci.

Petek, 6. september:

Sobota, 7. september: