Cristiano Ronaldo kljub kritikam ne zapušča reprezentance: Še na kraj pameti mi ni prišlo ...

Cristiano Ronaldo, sicer tudi petkratni dobitnik zlate žoge za najboljšega, je s 130 goli na 212 mednarodnih tekmah rekorder svoje države.

Na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji pa je bil CR7 deležen množičnih glasnih kritik za svoje predstave. Tudi pri 39 letih je še vedno igral kot kapetan in stalni igralec ekipe, ne da bi v športnem smislu na igrišču dal vidnejši prispevek reprezentanci, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Jan Oblak je v 105. minuti dvoboja osmine finala Eura 2024 ubranil 11-metrovko Cristianu Ronaldu. Foto: Reuters

"Ne, po euru mi še na kraj pameti ni prišlo, da je moj reprezentančni cikel že končan. Nasprotno, to me je še bolj motiviralo, da nadaljujem z reprezentanco," je dejal Ronaldo, ki mu je na minulem euru slovenski vratar Jan Oblak v 105. minuti spektakularno ubranil enajstmetrovko.

Portugalska je nato vseeno izločila Slovenijo po enajstmetrovkah, potem ko je Benjamin Šeško v 115. minuti zapravil veliko priložnost za zmago in v medijih postal tragični junak zgodovinske tekme osmine finala v Nemčiji. Portugalska je nato v četrtfinalu izpadla proti Franciji.

Razmišlja le kratkoročno

Ronaldo je prejšnji teden iz rok Aleksandra Čeferina prejel predsedniško nagrado Uefe. Foto: Reuters "Kar čutim v tem trenutku, in to kažejo tudi trenerjeve besede, je, da bom še naprej vodja reprezentance in bom prvi prevzel poveljevanje," je dejal Ronaldo.

Vendar pa je odločitev o tem, kako dolgo bo še igral za portugalsko reprezentanco in svoj savdski klub Al-Nasr, pustil odprto. "Ne razmišljam dolgoročno. Vedno razmišljam kratkoročno," Ronalda še navaja dpa.

Če bo tako Ronaldo zaigral v četrtek proti Hrvaški, bo to že njegov 213. nastop v državnem dresu. Na drugi strani bi lahko kapetan Hrvaške Luka Modrić, ki je pred leti v madridskem Realu še kako uspešno sodeloval s portugalskim superzvednikom, zbral 179. nastop za "ognjene".