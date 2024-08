Zgodovinski žreb v Monaku, Čeferin se je poklonil Ronaldu

Danes je bilo v Monaku svečano kot že dolgo ne. Evropska nogometna zveza (Uefa) je izpeljala zgodovinski žreb, saj bo liga prvakov prvič zaživela v novem tekmovalnem formatu, v katerem sploh ne bo skupin, ampak ligaški del s kar 36 udeleženci. Obeta se več tekem, derbijev, zaslužka in prestiža, tekmece so dobili tudi slovenski legionarji, dokončen razpored tekem pa bo sicer znan v soboto. Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin bo podelil tudi priznanja najboljšim v sezoni 2023/24, kjer bi jih lahko največ končalo v rokah zvezdnikov madridskega Reala, posebno predsedniško nagrado pa je že prejel neuničljivi portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo.

Žreb lige prvakov 2024/25 prvi boben: nosilec Manchester City, tekmeci: PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Praga, Slovan Bratislava nosilec Inter, tekmeci: RB Leipzig, Manchester City, Arsenal, Bayer Leverkusen, Crvena zvezda, Young Boys, Monaco, Sparta Praga nosilec: Bayern München, tekmeci: PSG, Barcelona, Benfica, Šahtar, Dinamo, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa nosilec: RB Leipzig, tekmeci: Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtics, Aston Villa, Sturm Graz nosilec: Borussia Dortmund, tekmeci: Barcelona, Real Madrid, Šahtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna nosilec: Barcelona, tekmeci: Bayern München, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Byos, Crvena zvezda, Brest, Monaco nosilec: Real Madrid, tekmeci: Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Brest nosilec: Liverpool, tekmeci: Real Madrid, RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona nosilec: PSG, tekmeci: Manchester City, Bayern München, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart Foto: Uefa drugi boben: nosilec: Atletico Madrid, tekmeci: RB Leipzig, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Praga nosilec: Atalanta, tekmeci: Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Šahtar, Celtics, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart nosilec: Club Brugge, tekmeci: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz nosilec: Bayer Leverkusen, tekmeci: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Praga, Brest nosilec: Arsenal: PSG; Inter, Šahtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting, Monaco, Girona nosilec: Benfica, tekmeci: Barcelona, Bayern München, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Crvena zvezda, Bologna, Monaco nosilec: Milan, tekmeci: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava nosilec: Juventus, tekmeci: Manchester City, RB Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa nosilec: Šahtar, tekmeci: Bayern München, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna Foto: Uefa tretji boben: Foto: Uefa četrti boben: Foto: Uefa

Da se pripravlja nekaj novega, je znano že dolgo. Evropska nogometna zveza (Uefa) je popustila pod težo tehtnih očitkov, da najboljši klubi pogrešajo več atraktivnih tekem že v prvem delu evropske sezone in želijo nasploh v ligi prvakov odigrati še več srečanj. Našla je recept, kako najbogatejše klube, vsaj večino razen trmastega in svojeglavega Reala, ki pa s svojo veličino in trenutnim statusom predstavlja resnično največ v evropskem nogometu, odvrniti od teženj o ustanovitvi elitistične superlige.

Aktualni evropski prvak in rekorder lige prvakov Real Madrid je pred dvema tednoma osvojil superpokalno lovoriko. Foto: Guliverimage

Uefa je tako predstavila novosti v ligi prvakov, ki marsikomu še vedno predstavljajo neznanko, saj so še vedno vajeni predstav o tradicionalnem skupinskem delu. Zato je bil današnji dan še kako pomemben, saj so kroglice udeležencev lige prvakov, ki jih je po novem kar 36 namesto 32, prav vsi pa bodo odigrali najmanj osem tekem in vsi skupaj dočakali delovno celotno leto 2025, saj se bo ligaški del zavlekel kar do konca januarja, prvič zaplesale v novem ritmu.

Uefa je skušala še enkrat pojasniti, kakšne novosti velja pričakovati na zelenicah, pri tem sta Aleksandru Čeferinu na hudomušen način pomagala tudi Gianluigi Buffon in Zlatan Ibrahimović. O tem, da tekmovanje vstopa v novo obdobje, dokazuje že rahlo spremenjena himna lige prvakov, ki po novem zveni v malce bolj modernih ritmih, ob prvih izvedbah pa ni bila deležna pretiranih pohval. Jo bo bolje odnesla liga prvakov, ki bo zaživela v novi obliki, vse skupaj pa bo prvič v zgodovini zaznamovala enotna lestvica, na kateri bo kar 36 klubov?

Jakostni bobni pred žrebom: Skupina 1: Real Madrid (Špa), Manchester City (Ang), Bayern München (Nem), PSG (Fra), Liverpool (Ang), Inter Milano (Ita), Borussia Dortmund (Nem), RB Leipzig (Nem), Barcelona (Špa) Skupina 2: Bayer Leverkusen (Nem), Atletico Madrid (Špa), Atalanta (Ita), Juventus (Ita), Benfica (Por), Arsenal (Ang), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Milan (Ita) Skupina 3: Feyenoord (Niz), Sporting Lizbona (Por), PSV Eindhoven (Niz), Dinamo Zagreb (Hrv), Red Bull Salzburg (Avt), Lille (Fra), Crvena zvezda (Srb), Young Boys (Švi), Celtic (Ško) Skupina 4: Slovan Bratislava (Slk), Monaco (Fra), Sparta Praga (Češ), Aston Villa (Ang), Bologna (Ita), Girona (Špa), Stuttgart (Nem), Sturm Gradec (Avt), Brest (Fra)

Žreb je sprva potekal ročno, saj so bili izbrani klubi iz štirih jakostnih skupin. Obveljalo je staro pravilo, da se ne moreta v ligaškem delu srečati kluba iz iste države, pa tudi ta, da se en klub ne more pomeriti proti več kot dvema kluboma iz iste države. Po prvem delu plesa kroglic je sledil digitalen žreb, ki je vsakemu udeležencu odredil osem tekmecev. S štirimi se bo vsak pomeril doma, s štirimi pa v gosteh. Srečal se bo z osmimi tekmeci, s po dvema iz štirih jakostnih skupin. Končni urniki tekem bo Uefa potrdila šele v soboto, dan pred tem pa bodo opravljeni še žrebi ligaških delov lige Europa in konferenčne lige.

Danes bodo podelili tudi nagrade najboljšemu nogometašu in nogometašici sezone 2023/24, pa tudi najboljšemu trenerju in trenerki sezone.

Vsako tekmovanje bo imelo ekskluzivni teden

V tej sezoni se bo v boj za evropski naslov podalo kar 36 klubov! Foto: Getty Images Kakšne novosti še prinaša nova sezona lige prvakov? Prvič sta si vozovnico na podlagi lestvice uspešnosti v evropskih tekmovanjih v prejšnji sezoni priigrali dve najboljši državi. To je uspelo Nemčiji in Italiji, kar pomeni, da sta se v ligo prvakov uvrstila tudi Borussia Dortmund in Bologna, ki sicer v svojih domačih prvenstvih nista končala med štirimi najboljšimi.

Vsako izmed treh tekmovanj (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) bo v novi sezoni deležno tudi ekskluzivnega tedna, v katerem bodo odigrani dvoboji zgolj v enem tekmovanju. Začelo se bo z ekskluzivnim tednom lige prvakov, ki bo s prvim krogom zaživela 17., 18. in 19. septembra. Torej v torek, sredo in četrtek, ki je bil do zdaj rezerviran le za "manjša" tekmovanja. Liga Europa bo zaznamovala evropski teden s tekmami, odigranimi 25. in 26. septembra, konferenčna liga pa bo v središču pozornosti 19. decembra.

Številke in rekordi Ronalda, ki jim velja zaploskati

Danes je predsednik Uefe Aleksander Čeferin v dvorani Grimaldi Forum podelil tudi posebno predsedniško priznanje. Prejel ga je Cristiano Ronaldo, neuničljivi strelski rekorder in ikona lige prvakov. Največje klubsko tekmovanje na svetu ga pogreša, a se je 39-letni Portugalec v začetku leta 2023 odločil, da bo svoje nogometno znanje izkazoval v Aziji, ne pa Evropi. V azijski ligi prvakov še ni šel do konca, v evropski različici pa je bil kar petkrat prvak. Je tudi najboljši strelec vseh časov, tako da je danes iz rok slovenskega funkcionarja prejel posebno nagrado. V ligi prvakov je odigral kar 183 tekem, dosegel pa neverjetnih 140 zadetkov in bil kar sedemkrat najboljši strelec tekmovanja!

Pred drugouvrščenim Lionelom Messijem, ki podobno kot Ronaldo v prejšnji sezoni ni več igral v ligi prvakov, ima 11 zadetkov prednosti, od tistih, ki še vztrajajo v tem tekmovanju, pa je najbližje vroči napadalec Barcelone Robert Lewandowski. Za Ronaldom zaostaja "le" še 46 zadetkov. Portugalec je sicer tudi absolutni strelski rekorder, kar zadeva klubske tekme pod okriljem Uefe. Odigral jih je 197, na njih pa dosegel kar 145 golov.

Cristiano Ronaldo bo strelski rekorder lige prvakov še kar nekaj časa. Foto: Reuters

Čeferin se je poklonil resničnemu lovcu na rekorde, ki je letos na Euru v osmini finala stežka ugnal prav njegove rojake, Kekove izbrance na dvoboju v Frankfurtu, pri tem pa mu je Jan Oblak v podaljšku za nameček ubranil še kazenski strel. Kar zadeva reprezentančni nogomet, je Ronaldo razred zase. V lasti ima dva rekorda. Tako po številu nastopov (212) kot tudi zadetkov (130).

"V karieri, ki traja že več kot dve desetletji, se je nenehno razvijal in izpopolnjeval svojo igro, hkrati pa ohranjal mladostno strast do doseganja in proslavljanja golov. Njegov profesionalizem, delovna etika, predanost in sposobnost, da zasije na najveličastnejšem odru, so lastnosti, ki bi jih morali nogometaši povsod posnemati," je ob obrazložitvi, komu bo namenil letošnjo predsedniško nagrado, zapisal predsednik Uefe.