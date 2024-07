Revolucija, kot je nogometna Evropa še ni videla

Kar se tiče vrhunskega nogometa v Evropi, je to poletje v ospredju Euro v Nemčiji, na katerem bodo odigrane le še tri tekme, 14. julija pa bo v Berlinu znan nov prvak. Poleg reprezentančnega nogometa, kjer je Kekova četa v Nemčiji pustila zelo dober vtis, pa se ogromno dogaja tudi na klubskem področju. Čez slaba dva tedna se bo začela nova sezona 1. SNL, pred tem pa se bodo trije slovenski klubi že predstavili v Evropi. Kot prvi bo to v sredo storil prvak Celje, ki bi ga, če bi uspešno prebrodil kvalifikacije, čakal nov tekmovalni ustroj lige prvakov. Obetajo se namreč novosti , kakršnih Evropa še ni videla!

Evropska nogometna zveza (Uefa) že dolgo poudarja, kako je liga prvakov njen največji produkt, ko je govora o klubskem nogometu. Udeležencem se cedita med in mleko, zlasti tistim, ki se uvrstijo na tekmovanje, a ne prihajajo iz najbogatejših držav. Ravno zaradi teženj največjih klubov, velikanov, ki jih v Evropi ne manjka, pa je morala Uefa dobro razmisliti, prisluhniti njihovim predlogom in z namenom, da se izogne kakršnimkoli zapletom ali novim idejam o ustanavljanju elitističnih (super)lig, nekoliko spremeniti navade.

V prejšnji sezoni je v skupinskem delu treh evropskih pokalov (liga prvakov, liga Europa in konferenčna liga) tekmovalo 96 klubov. V tej sezoni jih bo 108. Udeleženci lige prvakov in lige Europa bodo v ligaškem delu odigrali osem, v konferenčni ligi pa podobno kot prej šest tekem. Foto: Reuters

Tekmovalni sistem lige prvakov, kakršnega smo nazadnje spremljali še v prejšnji sezoni, v kateri je Real Madrid v finalu vzel mero Borussii Dortmund, bo doživel spremembe. Te bodo zelo izrazite, tekmovalni ustroj bo zaživel v novi luči, s kakršno v preteklosti ni imel nikoli opravka. Uefa se je tako odločila za revolucionaren korak, s katerim je prepričana, da bo zadovoljila tako velike kot tudi male, hkrati pa vse udeležence tekmovanje osrečila do te mere, da bo liga prvakov zadržala status največjega produkta evropske krovne zveze. Njenega paradnega konja, ki prinaša tako tekmovalne užitke kot tudi neizmerno bogastvo.

Več klubov, več tekem, več denarja ...

Slovenske prvake Celjane čaka uvodni evropski izziv že v sredo, ko bodo gostovali v Estoniji. Foto: www.alesfevzer.com Del njega lahko postane tudi slovenski prvak Celje. Če bi v kvalifikacijah za ligo prvakov, v katere bo vstopil v sredo in s tem postal prvi slovenski klub, ki bo prebil led v evropski sezoni 2024/25, preskočil štiri ovire, bi senzacionalno okusil vse privilegije, s katerimi bo imela opravka evropska elita.

Znanih je že 29 udeležencev lige prvakov. Sedem jih bodo podale še kvalifikacije, nato pa se bo pisala zgodovina, saj se bo liga prvakov predstavila v povsem novem formatu. Predsednik Aleksander Čeferin se bo podpisal pod še eno pomembno novost, ki bo močno odmevala v evropskem nogometu. Liga prvakov v sezoni 2024/25 prinaša več udeležencev, več tekem, več zaslužkov, hkrati pa tudi bolj kompleksno dogajanje, ki ga je treba podrobneje predstaviti.

V novi sezoni lige prvakov bo nastopilo največ klubov iz Nemčije in Italije, obe velesili, ki sta na letošnjem Euru že izpadli iz boja za lovoriko, bosta zastopani s petimi predstavniki. Že zdaj je jasno, da bodo prvič, odkar je liga prvakov nasledila pokal državnih prvakov, v njej nastopili Aston Villa, sicer nekdanji evropski prvak iz leta 1982, Bologna, Brest in Girona. Slednja, francoski in španski klub, bosta tudi prvič v klubski zgodovini nastopili v evropskih tekmovanjih. Foto: Reuters

Kot prvo, se liga prvakov poslavlja od skupinskega dela, ki je v zadnjih desetletjih veljal za njen zaščitni znak. Ker pa so se največji pritoževali, da v jesenskem delu pogrešajo več tekem z boljšimi tekmeci, posledično pa tudi večje izzive, bodo z novostjo zagotovo veseli. Kaj prinaša nova sezona? Ne bo več skupinskega dela. Nazadnje je bilo osem skupin s po štirimi udeleženci. Uefa je takšnemu formatu pomahala v slovo.

An exciting new era for European club football awaits 🤩



Here’s how the #UCL will look from 2024/25 👇 pic.twitter.com/mEffFOpX2O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2024

Po novem bo liga prvakov v začetku septembra zaživela z ligaškim delom, v katerem bo nastopilo več klubov (36 namesto 32), lestvica pa bo zgolj ena. Na njej bo vseh 36 klubov. Predhodno bodo razdeljeni v štiri jakostne skupine, žreb, ta bo opravljen konec avgusta, pa bo odredil, s katerimi osmimi tekmeci se bodo klubi v tem ligaškem delu potegovali za točke. Dejstvo je, da čaka vsak klub osem tekem, tisti najboljši pa se bodo lahko že v prvem delu tekmovanja pomerili tudi z najboljšimi, saj jim bo žreb nameril tekmeca iz vseh štirih jakostnih skupin, tudi tiste najvišje.

Tako bo jesenski del, ki se bo koledarsko sicer prevesil tudi v drugo koledarsko leto, saj bosta sedma in osma tekma ligaškega dela odigrani šele januarja 2025, postregel tudi z velikimi spopadi evropskih velikanov, ki smo jih pred tem spremljati šele v izločilnem delu tekmovanja.

Finale lige prvakov bo 31. maja 2025 v Münchnu, na stadionu, kjer je bil 20. junija 2024 dosežen slovenski rekord, ko je razburljivo tekmo Eura med Slovenijo in Srbijo (1:1) v živo spremljalo na Bavarskem več kot 20 tisoč slovenskih navijačev! Foto: Guliverimage

Podobno velja tudi za najslabše klube (vsaj na papirju), saj se ne bodo merili za točke le s favoriti, ampak tudi sebi primernimi tekmeci iz enake jakostne skupine, tako da bodo imeli večje možnosti za osvojitev točk. Slednje pa prinašajo marsikaj, saj bodo zajetni tudi nagradni skladi. Vsak klub bo tako v enokrožnem ligaškem delu odigral osem tekem. Štiri doma, štiri v gosteh. Uefa je tako stremela k temu, da bi bil sistem tekmovanj bolj pravičen in zanimiv.

Znanih je že 29 od 36 udeležencev ligaškega dela LP: Real Madrid (Špa – branilec naslova), Manchester City (Ang), Bayern München (Nem), PSG (Fra), Liverpool (Ang), Inter Milano (Ita), Borussia Dortmund (Nem), RB Leipzig (Nem), Barcelona (Špa), Bayer Leverkusen (Nem), Atletico Madrid (Špa), Atalanta (Ita), Juventus (Ita), Benfica (Por), Arsenal (Ang), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Milan (Ita), Feyenoord (Niz), Sporting Lizbona (Por), PSV Eindhoven (Niz), Celtic (Ško), Monaco (Fra), Aston Villa (Ang), Bologna (Ita), Girona (Špa), Stuttgart (Nem), Sturm Gradec (Avt), Brest (Fra)

Zelo bo zanimiv zlasti pogled na enovito lestvico, na kateri bo vseh 36 udeležencev. Najboljših osem si bo zagotovilo neposredno napredovanje v osmino finala, tiste, uvrščene med 9. in 24. mestom, pa čaka februarja play-off za preboj med najboljših 16. Tokrat po dvokrožnem sistemu, s tem pa bodo imeli klubi, uvrščeni med 9. in 16. mestom, status nosilca, in s tem prednost nastopa na domačih tleh na povratni tekmi.

Najslabših dvanajst udeležencev ligaškega dela, vsi uvrščeni med 25. in 36. mestom, bodo po osmih odigranih tekmah sklenili evropsko sezono in jih ne bo čakala tolažilna nagrada v obliki nadaljevanja poti v katerem izmed drugih pokalov (liga Europa oziroma konferenčna liga).

Denarne nagrade udeležencem lige prvakov: Nastop v play-offu kvalifikacij: 4.290.000 evrov

Nastop v ligaškem delu: 18.620.000

Zmaga v ligaškem delu: 2.100.000

Remi v ligaškem delu: 700.000

Uvrstitev med 8 v ligaškem delu: 2.000.000

Uvrstitev med 9 in 16 v ligaškem delu: 1.000.000

Nastop v play-offu za osmino finala: 1.000.000

Nastop v osmini finala: 11.000.000

Nastop v četrtfinalu: 12.500.000

Nastop v polfinalu: 15.000.000

Podprvak: 18.500.000

Prvak: 25.000.000

Če bi Celjani ponovili sanjski uvod Olimpije ...

Celjane bi torej v primeru, da bi se jim v kvalifikacijah posrečil imeniten podvig in bi postali prvi slovenski klub po Mariboru, ki bi se uvrstil v ligo prvakov, čakala revolucionarna evropska izkušnja. Izbranci Damirja Krznarja bodo v novo evropsko sezono sicer vstopili v sredo, ko bodo v Estoniji gostovali pri tamkajšnjem prvaku Flori iz Talina.

Navijači Celja bodo lahko prihodnji teden navijali za svoje ljubljence v knežjem mestu. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi Celjani upravičili vlogo favorita, povratna tekma bo prihodnji torek v knežjem mestu (16. julij), bi jih v 2. krogu kvalifikacij čakal zmagovalec obračuna med Slovanom iz Bratislave in Struge. V omenjenem obračunu je slovaški serijski prvak absolutni favorit, a ima svoje načrte tudi prvak Severne Makedonije.

Če pa bi Celjani neslavno izpadli iz igre za ligo prvakov že v prvem krogu, bi nadaljevali evropsko sezono v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Po drugi strani pa bi si slovenski prvaki v primeru, da bi v kvalifikacijah za ligo prvakov preskočili uvodni stopnički in tako posnemali evropski pohod Olimpije iz leta 2023, ki je lani sprva izločila prvaka Latvije in Bolgarije, že zagotovili dolgo evropsko jesen in v najslabšem primeru ligaški del konferenčne lige.

Bi lahko Žan Karničnik, ki si je z uspešnimi nastopi v državnem dresu močno dvignil tržno vrednost, po nogometni pravljici z reprezentanco na Euru doživel še evropsko klubsko pravljico s Celjani? Foto: Reuters

Pred Celjani je torej izziv, ki ponuja ogromno, glede na vloženo delo, dodatne okrepitve v igralskem kadru in po ekspresni vrnitvi Žana Karničnika na priprave, enega slovenskih junakov letošnjega Eura, ki želi Celjanom pomagati pri uresničitvi evropskih sanj, pa ne gre prezreti, kako se v knežjem mestu na čelu s predsednikom Valerijem Kolotilom nadejajo, da bi v tej sezoni odigrali rekordno število evropskih tekem. Če bi se uvrstili v ligaški del lige prvakov ali lige Europa, bi namreč na zelenico stopili vsaj 16-krat!