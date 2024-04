Velika sprememba v ligi prvakov: nič več skupin

V skupinskem delu lige prvakov je bilo tako doslej 32 klubov, ki so bili razdeljeni v osem skupin s po štirimi ekipami. Namesto skupin bo uveden ligaški sistem, v katerem bo 36 klubov razvrščenih od prvega do 36. mesta, so novosti predstavili na kongresu Mednarodnega združenja športnih novinarjev v Santa Sussani pri Barceloni. Vsaka ekipa bo v ligaškem delu odigrala po osem tekem, vendar le s po enim dvobojem z vsako doma ali na tujem, skupaj bo imelo vsako moštvo po štiri tekme pred svojimi navijači in ostale v gosteh. Povratnih dvobojev v tem delu tako ne bo. Doslej so v skupinskem delu igrali proti trem tekmecem, z vsakim doma in v gosteh.

Ekipe bodo v žrebu razdeljene v štiri skupine glede na lestvico klubov. V prvi bodo najmočnejše, v zadnji najnižje uvrščene. Že v prvem delu pa se bo ekipa iz prve, najvišje skupine pomerila tudi z eno iz prav tako prve skupine, imela pa bo še po dva boja z ekipami v preostalih treh skupinah. Prvih osem ekip na lestvici po ligaškem delu, ki bo potekal od septembra do januarja, se bo neposredno uvrstilo v izločilne boje. Med 9. in 16. mestom se bosta v nadaljevanju odvijali dve mini ligaški tekmovanji za nastop v izločilnih bojih, moštva od 25. mesta naprej pa bodo izpadla.

Foto: Reuters Podoben sistem bo tudi v preostalih dveh tekmovanjih Uefe; v evropski ligi bo prav tako po osem tekem za posamezno ekipo, v konferenčni ligi pa bosta dve manj, po šest. "Za spremembe smo se odločili, da povečamo tekmovalnost naših lig že od samega začetka. Že takoj na začetku bodo lahko gledalci videli spopade največjih klubov. Prav tako ne bo že po nekaj tekmah jasno, kdo bo napredoval v izločilne boje. Klubi, ki so nižje na lestvici, ne bodo igrali zgolj z močnejšimi, ampak tudi med seboj. Tako bo sistem tekmovanja tudi bolj pravičen in zanimiv," je pojasnil Thomas Giordano, vodja medijskega oddelka in stikov z javnostmi Uefe.

Po simulacijah, ki so jih opravili glede na prejšnje sezone, bi bilo treba za uvrstitev do osmega mesta na lestvici zbrati 17,1 točke, s 7,1 osvojene točke pa bi bila prva ekipa, ki je izpadla na 25. mestu. V izločilnem delu bo uveden sistem tekmovanja, kot ga poznajo na teniških turnirjih. V zgornji polovici bo prvi nosilec, v spodnji pa drugi. Podobno bo pri razvrstitvi preostalih ekip. To pomeni, da se najboljši moštvi po ligaškem delu ne bosta mogli med seboj pomeriti pred finalom.

Foto: Grega Valančič/Sportida V ligi prvakov bo tekmovalo 36 ekip, tako kot tudi v preostalih dveh klubskih tekmovanjih. Dodatne štiri glede na sedanje število bodo določili na več načinov. Prvo dodatno mesto v ligaškem delu lige prvakov bo dobila nogometna zveza, ki je peta na klubski lestvici, to je ta čas Francija. Drugo mesto bo s svojim prvakom dobila nacionalna zveza, ki si bo mesto zagotovila v kvalifikacijah za ligo prvakov s štirimi krogi. Preostali mesti bosta dobili zvezi, ki bosta imeli najboljši učinek klubov v evropskih tekmovanjih v prejšnji sezoni, a obenem ne bosta imeli že avtomatično uvrščene ekipe v ligaško tekmovanje.

V Uefi pričakujejo, da bo v ligaškem delu tako sodelovalo veliko več držav kot doslej v skupinskem delu, najmanj 37. S prvimi koraki pri pripravi novosti je Uefa pričela že leta 2018. Po prvih študijah so pripravili različne modele, zaključnega pa so potrdili, ko so se z novostmi strinjali tudi evropski klubi.