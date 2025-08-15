PSG ima dva tekmeca in po 46 letih mestni derbi

Marseille in Rennes ta petek zvečer odpirata 88. sezona elitne francoske nogometne lige, ligue 1. Marseille sodi med favorite za najvišja mesta, edini pravi favorit za lovoriko pa je branilec naslova in evropski prvak Paris Saint-Germain, ki je v sredo osvojil tudi evropsko superpokalno lovoriko. Parižani so 13-kratni francoski prvaki, od tega so 11 naslovov osvojili v zadnjih 13 letih. Prvo tekmo bodo odigrali v nedeljo zvečer, ko gostijo Nantes.

PSG poleti ni bil posebej aktiven na nogometni tržnici, doslej so od odmevnejših okrepitev pripeljali le ukrajinskega branilca Ilijo Zabarnjija in vratarja Lucasa Chevalierja, ki bo prva izbira, saj se želijo rešiti enega junakov prejšnje sezone, Italijana Gianluigija Donnarumme. PSG je štirikratni zaporedni francoski prvak, ta niz pa namerava nadaljevati z izjemno zasedbo, po Transfermarktu vredno kar 1,04 milijarde evrov. V njej so trije nogometaši ocenjeni na 90 milijonov evrov (Hviča Kvarachelia, Ousmane Dembele in Desire Doue), povprečna vrednost igralcev pa je skoraj 40 milijonov evrov.

Ansu Fati je iz Barcelone prestopil v Monaco. Foto: Guliverimage Drugi po vrednosti v ligi je Monaco (411,3 milijona evrov), ki je določeno mero pozornosti vzbudil tudi s tem, da je novo priložnost ponudil izkušenemu vezistu Paulu Pogbaju, da je pripeljal nekdaj čudežnega dečka Barcelone Ansuja Fatija, vratarsko mesto pa je okrepil z Lukasom Hradeckyjem, a poznavalci kot najresnejšega tekmeca Parižanov vseeno vidijo aktualnega francoskega podprvaka Marseille.

Čeravno se Monaco lahko pohvali tudi z razpoloženima napadalcema Miko Bierethom in Folarinom Balogunom, pa ima Marseille (346,15 milijona), ki ga vodi Roberto De Zerbi, resne ambicije, da se vsaj približa Parižanom (v prejšnji sezoni je za njim zaostal za kar 19 točk). Ekipo je okrepilo kar nekaj zanimivih nogometašev, kot so Igor Paixao, s 30 milijoni evrov najdražji poletni nakup Marseilla, Jonathan Rowe, Pierre-Emile Hoejbjerg, Timothy Weah in drugi. Vrnil se je tudi Pierre-Emerick Aubameyang.

Ljubitelje francoskega klubskega nogometa zanima še, kako se bo odrezal drugi pariški klub Pariz (Paris FC), ki se je po 46 letih vrnil med prvoligaše in ima svoj stadion zraven PSG-jevega Parka princev. Po vrednosti ekipe je najboljši med tremi, ki so napredovali iz druge lige - ob Parižanih še Lorient in Metz. Če ima Pariz dovolj sredstev za obstanek med prvoligaši, pa naj to ne bi veljalo za Metz, v boju za obstanek naj bi se znašli tudi Lorient, Le Havre, Angers in Nantes, tekmec prvakov v prvem krogu.

Sezona, vsaj za zdaj v ligi ni slovenskih nogometašev, se bo končala pa 16. maja.

Francosko prvenstvo, 1. krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Nedelja, 17. avgust:

Lestvica: