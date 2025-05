Kakšna rapsodija PSG! Razbiti Inter bi se najraje udrl v zemljo.

Nogometaši PSG so v finalu lige prvakov v Münchnu nadigrali milanski Inter (5:0) in se prvič povzpeli na evropski prestol. Pri francoskem prvaku je z dvema zadetkoma in podajo izstopal 19-letni Desire Doue, nadaljeval pa se je tudi nenavaden niz bavarske prestolnice. Še petič je namreč gostila finale lige prvakov in še petič je zmagala ekipa, ki pred tem ni imela te lovorike. Aleksander Čeferin bo tako na Allianz Areni okronal PSG, ki je poskrbel za najvišjo zmago v finalu lige prvakov vseh časov!

Liga prvakov, finale:

Sobota, 31. maj:

Evropa ima novega vladarja. Že začetek dvoboja je pripadel Parižanom, ki so hitro prevzeli pobudo, imeli večjo posest žoge, kot prvi pa tudi streljali v okvir vrat. Kar nekaj časa so nogometaši PSG pletli obroč okrog kazenskega prostora Interja, Yann Sommer je v uvodnih 11 minutah zbral dve obrambi, nato pa se je mreža milanskega kluba le zatresla.

Francoski prvak je po lucidni akciji izigral zadnjo vrsto Interja. Vitinha je našel Desireja Doueja, ta pa je kot v malem nogometu zlahka zaposlil osamljenega Achrafa Hakimija, ki mu ni bilo težko zatresti mreže. PSG je tako v 12. minuti povedel z 1:0, Maročan pa se ni veselil zadetku. V Pariz se je namreč leta 2021 preselil prav iz Interja, tako da jo je v finalu lige prvakov zagodel nekdanjemu klubu in se iz spoštovanja do črno-modrih ni veselil.

Desire Doue je popeljal PSG v vodstvo z 2:0. Pri tem je imel tudi nekaj sreče. Foto: Reuters

Veselje na delu tribun, ki so ga na Allianz Areni zasedli navijači PSG, se še ni povsem poleglo, ko so Parižani že podvojili prednost. Izbranci Luisa Enriqueja so zagospodarili na igrišču, branilci Interja pa so stežka ustavljali domiselne in hitre napade tekmeca. V 20. minuti je tako zadel v polno še mladi francoski napadalec Desire Doue. Zaposlil ga je Ousmane Dembele, nato pa je Francoza, ki bo prihodnji teden dopolnil 20 let, spremljala sreča, saj je Federico Dimarco spremenil smer žogi. Sommer je tako ni več mogel ustaviti. PSG je tako po uvodnih 20 minutah že vodil z 2:0, na Bavarskem je že zadišalo po pariški evropski pravljici.

Navijači Interja so pričakovali boljši odpor njihovih ljubljencev in se držali za glavo. Foto: Reuters

V nadaljevanju srečanja se je Inter le otresel pritiska in nanizal nekaj nevarnejših akcij pred vrati PSG. Najbližje zadetku je bil v 37. minuti Marcus Thuram, a je z glavo meril mimo vrat. Nogometaši Interja vseeno niso usmerili niti enega strela v okvir vrat, PSG, pri katerem sta se ob koncu prvega dela ponudili priložnosti za zadetek še Dembeleju in Kvaratskhelii, pa jih je na drugi strani v prvem polčasu kar pet. Skupno razmerje strelov proti golu je kar 9:2 v korist Parižanov.

Doue zadel v polno še enkrat

Parižani so vstopili bolje tudi v drugi polčas. Najprej bi se lahko proslavil Khvicha Kvaratskhelia, a je dvakrat zgrešil cilj. Milančani so bili nemočni, bistveno bolje niso zaigrali tudi po dvojni menjavi, za katero se je odločil Simone Inzaghi. V 63. minuti pa je serijski francoski prvak premoč na zelenici kronal z novim zadetkom. 19-letni Desire Doue je še drugič na srečanju premagal Sommerja, podajo je prispeval Vitinha.

Desire Doue je zablestel v sklepnem dejanju lige prvakov. Foto: Reuters

Mladi Francoz je tako z dvema zadetkoma in podajo postal veliki junak srečanja. V 66. minuti je ob stoječih ovacijah navijačev PSG zapustil zelenico, zamenjal pa ga je Bradley Barcola, ki bi se lahko že čez nekaj minut vpisal med strelce, a je njegov strel švignil nad prečko.

Je bil pa zato bolj natančen Khvicha Kvaratskhelia. V 73. minuti je ušel obrambi Interja in spretno premagal Sommerja, ki je moral tako že četrtič na srečanju po žogo v mrežo. Še drugo podajo na tekmi je prispeval Ousmane Dembele, Parižani so povišali prednost na 4:0 in se znašli v sedmih nebesih.

Končni rezultat je dosegel komaj 19-letni rezervist Senny Mayulu. Foto: Reuters

Grogirani Inter se je trudil, da bi dosegel vsaj častni zadetek, njegovi navijači na tribunah niso skrivali razočaranja, privrženci PSG pa so se veselil zgodovinskega uspeha, saj so se Parižani prvič povzpeli na evropski prestol. Da so pri tem povsem pomendrali in razbili Milančane, v njihovi mreži pa je odjeknila celo petarda, je v 86. minuti poskrbel še en najstnik. 19-letni Senny Mayulu je vstopil v igro v 84. minuti, nato pa kaj kmalu dosegel končni rezultat na srečanju. Podajo je prispeval Barcola, PSG si je po izjemni rapsodiji zagotovil težko pričakovano lovoriko.

Parižani so osvojili prvi evropski naslov in postali šele drugi francoski klub, ki je šel do konca v ligi prvakov. Pred njimi je to uspelo le še Marseillu. Tudi v Münchnu, le da na starem Olimpijskem stadionu, ne pa Allianz Areni. Foto: Reuters

Fotogalerija - rajanje navijačev PSG in Interja v Münchnu, Milanu in Parizu (foto Reuters):

Fotogalerija 1 / 18 / 18

Spektakel v Münchnu je pred začetkom oplemenitila ameriška glasbena skupina Linkin Park. Foto: Reuters

Pozdrav treh predsednikov pred tekmo. Predsednika PSG Nasserja Al-Khelaifija, Fife Giannija Infantina in Uefe Aleksandra Čeferina. Foto: Reuters

München je še petič v zgodovini prizorišče finala lige prvakov, v vseh štirih dozdajšnjih primerih pa so se na koncu veselili nogometaši kluba, ki je naslov osvojil prvič. To je zagotovo spodbudna novica za PSG, k v svojih vitrinah pokala lige prvakov še nima, si pa za to močno prizadeva že od leta 2011, ko je ekipa prešla v roke novih bogatih katarskih lastnikov. Enkrat je bil PSG že v finalu, in sicer je bil leta 2020 boljši Bayern München. Dolgo časa na prvaka čaka tudi Francija, saj je nazadnje slavil Marseille leta 1993. Tudi takrat se je finale igral v Münchnu.

Enrique se je pridružil izbrani druščini

Trener Luis Enrique je postal šele šesti trener v zgodovini lige prvakov, ki je osvojil tekmovanje z dvema različnima kluboma, PSG pa si je zagotovil prvo štirikratno krono, saj je pred zmago v Münchnu v tej sezoni osvojil že naslove Ligue 1, pokala in superpokala.

Luis Enrique je po Barceloni osvojil ligo prvakov še s PSG. Foto: Reuters

Enrique, ki je kot trener Barcelone v sezoni 2014/15 osvojil ligo prvakov, je postal sicer šele deseti trener, ki se je z različnimi klubi uvrstil v finale evropskega pokala. Le šest jih je osvojilo pokal z več ekipami: Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983), Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern 2001), Jose Mourinho (Porto 2004, Inter 2010), Jupp Heynckes (Real Madrid 1998, Bayern 2013), Carlo Ancelotti (AC Milan 2003, 2007; Real Madrid 2014, 2022, 2024) in Pep Guardiola (Barcelona 2009, 2011; Manchester City 2023).

Italijani nastopili z žalnimi trakovi Pri milanskem Interju so pred tekmo izvedeli žalostno novico. Nekdanji predsednik in lastnik kluba Ernesto Pellegrini je umrl v starosti 84 let. Nogometaši Interja so zato v finalu nastopili s črnimi žalnimi trakovi. Nogometaši Interja so v finalu lige prvakov nastopili z žalnimi trakovi. Foto: Reuters "Enajst let je vodil Inter z modrostjo, častjo in odločnostjo ter pustil neizbrisen pečat v zgodovini našega kluba," so italijanski podprvaki objavili na omrežju X. Tudi drugi klubi, kot je torinski Juventus, so prav tako izrazili sožalje na platformi. Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club.



FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari pic.twitter.com/pXMdNsOZ06 — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 31, 2025 Po poročanju italijanskih medijev naj bi Pellegrini zbolel za okužbo pljuč, piše nemška tiskovna agencija dpa. Bil je uspešen podjetnik v gostinstvu in je klub prevzel leta 1984. V času svojega mandata je v Milano pripeljal nemške zvezdnike, kot so Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus in Jürgen Klinsmann. Pod njegovim vodstvom je klub enkrat osvojil naslov državnega prvaka in dvakrat pokal Uefa. Leta 1995 je svoje delnice prodal naftnemu magnatu Massimu Morattiju. Vir: STA

Veselje nogometašev PSG, v objemu Joao Neves in Khvicha Kvaratskhelia, po zadnjem žvižgu sodnika Istvana Kovacsa. Foto: Reuters

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia), Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

9 – Martinez (Inter)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Liga prvakov, finale:

Sobota, 31. maj:

Najuspešnejši klubi v ligi prvakov: 15 naslovov - Real Madrid

7 - AC Milan

6 - Bayern München, Liverpool

5 - Barcelona

4 - Ajax

3 - Inter, Manchester United

2 - Benfica, Chelsea, Juventus, Nottingham Forest, Porto

1 - Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Crvena zvezda, Feyenoord, Hamburger SV, Manchester City, Marseille, PSG, PSV Eindhoven, Steaua Bukarešta

Lestvica ligaškega dela: