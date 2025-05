Konec neverjetnega niza, ki je jezil, a tudi osrečeval Jana Oblaka

Nogometašem Chelseaja je v sredo v Vroclavu uspelo doseči več podvigov. Z veličastnim preobratom v drugem polčasu (od 0:1 do 4:1) so nadigrali Betis in osvojili konferenčno ligo ter postali prvi klub na svetu, ki je v zgodovini osvojil vse evropske lovorike, kar se jih je osvojiti dalo. Modri pa so s tem prekinili tudi 23-letni niz uspešnosti španskih klubov v finalnih srečanjih, o katerem bi lahko veliko povedal tudi Jan Oblak. Tako v dobrem kot tudi slabem.

Ko je Chelsea v sredo v finalu konferenčne lige upravičil vlogo favorita in s 4:1 premagal Betis, se je prekinil eden izmed bolj nevsakdanjih nizov, ki je zaznamoval nogomet v 21. stoletju. Od leta 2002 in znamenitega voleja Zinedina Zidana, s pomočjo katerega je Real Madrid v finalu lige prvakov na Škotskem premagal Bayer Leverkusen (2:1), se je namreč zakoreninilo pravilo, da španski klubi oziroma španska reprezentanca, ko je govora o finalu velikega mednarodnega tekmovanja, preprosto ne izgubljajo.

Betis iz Seville je prvi španski klub, ki je po "Zahovićevi" Valencii in letu 2001 izgubil finale evropskega tekmovanja. Foto: Reuters

Nizala so se finala evropskih klubskih tekmovanj oziroma reprezentančnih veledogodkov, kot sta evropsko in svetovno prvenstvo, "španski" finalisti pa kot po tekočem traku osvajali lovorike. Niz se je širil iz leta v leto, po tem, da bi se lahko nadaljeval, pa je zadišalo tudi na sredinem finalu konferenčne lige na Poljskem.

Betis je dobil prvi polčas proti favoriziranemu Chelseaju z 1:0 in se spogledoval s prvo evropsko lovoriko. S tistim, v čemer so se v preteklosti tako odlikovali njihovi mestni tekmeci, nogometaši Seville. Andaluzijci pa niso zdržali do konca. Londončani so v drugem polčasu prikazali drugačen obraz in v zaključku srečanja povsem strli odpor zeleno-belih. Na koncu so zmagali s 4:1 in s tem postali prvi klub, ki je v finalu evropskega tekmovanja po letu 2001 premagal španskega tekmeca.

Zahoviću in Handanoviću ni uspelo, Oblaku šele v tretje

Tako je Oliver Kahn ubranil strel z bele točke Zlatku Zahoviću. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Zadnji, kateremu je to uspelo, je bil Bayern München. Bavarci so leta 2001 na San Siru v finalu lige prvakov ugnali Valencio, za katero je takrat nastopil in tudi zapravil 11-metrovko velikan slovenskega nogometa Zlatko Zahović. Po tej izkušnji, ki je netopirjem preprečila osvojitev evropskega naslova, pa so španski klubi in reprezentanca kraljevali v finalih vse do letos.

Klubi so dobili 23 finalnih srečanj evropskih tekmovanj zapored, reprezentanca pa je bila trikrat najboljša v sklepnem dejanju evropskega, enkrat pa svetovnega prvenstva. Neverjeten niz je tako trajal kar 27 tekem, na lastni koži pa sta ga izkusila tudi dva slovenska nogometna asa.

Tako se je Cristiano Ronaldo veselil po zmagi v finalu lige prvakov leta 2016 v Milanu, ko je premagal Jana Oblaka. Foto: Vid Ponikvar Oba sta čuvaja mreže, enemu izmed njiju pa je ta niz prinesel mešane občutke. Jan Oblak, kapetan slovenske izbrane vrste in dolgoletni prvi vratar Atletica, je namreč v finalu tako osvajal kot tudi zapravljal evropske lovorike. Leta 2014 je z Benfico po izvajanju 11-metrovk ostal praznih rok proti Sevilli v Torinu, to je bil finale lige Europa, kmalu za tem pa se iz Lizbone preselil v Madrid, kjer je leta 2016 v napetem finalu v Milanu ostal praznih rok proti Realu. Znova po izvajanju 11-metrovk.

No, Oblaku je v tretje le uspelo osvojiti evropsko lovoriko. Atletico je leta 2018 v finalu evropske lige v Bukarešti nadigral Marseille (3:0), s tem pa se je nadaljeval niz španske nepremagljivosti.

Samir Handanović je pred petimi leti ostal z Interjem praznih rok v finalu evropske lige. "Njegov" Inter, pri katerem je zdaj trener mlajših selekcij, lahko v soboto postane evropski prvak. V finalu lige prvakov se bo pomeril s PSG. Foto: AP / Guliverimage

Dve leti pozneje je v finalu lige Europa nastopil tudi Samir Handanović. Izkušeni slovenski vratar je z Interjem poskušal osvojiti ligo Europa, a je v finalu izgubil proti Sevilli z 2:3.

Niz neporaženosti Španije in španskih klubov v evropskih ter svetovnih finalih: 2002 – Real Madrid : Bayer Leverkusen 2:1 (liga prvakov)

2004 – Valencia : Marseille 2:0 (pokal Uefa)

2006 – Sevilla : Middlesbrough 4:0 (pokal Uefa)

2006 – Barcelona Arsenal 2:1 (liga prvakov)

2007 – Sevilla : Espanyol 5:3 po 11-m (2:2) (pokal Uefa)

2008 – Španija : Nemčija 1:0 (Euro)

2009 – Barcelona : Manchester United 2:0 (liga prvakov)

2010 – Atletico Madrid : Fulham 2:1 po pod. (liga Europa)

2010 – Španija : Nizozemska 1:0 (SP)

2011 – Barcelona : Manchester United 3:1 (liga prvakov)

2012 – Atletico Madrid : Athletic Bilbao 3:0 (liga Europa)

2012 – Španija : Italija 4:0 (Euro)

2014 – Sevilla : Benfica 4:2 po 11-m (0:0) (liga Europa)

2014 – Real Madrid : Atletico 4:1 po pod. (liga prvakov)

2015 – Sevilla : Dnipro 3:2 (liga Europa)

2015 – Barcelona : Juventus 3:1 (liga prvakov)

2016 – Sevilla : Liverpool 3:1 (liga Europa)

2016 – Real Madrid : Atletico Madrid 5:3 po 11-m (1:1) (liga prvakov)

2017 – Real Madrid : Juventus 4:1 (liga prvakov)

2018 – Atletico Madrid : Marseille 3:0 (liga Europa)

2018 – Real Madrid : Liverpool 3:1 (liga prvakov)

2020 – Sevilla : Inter Milano 3:2 (liga Europa)

2021 – Villarreal : Manchester United 11:10 po 11-m (1:1) (liga Europa)

2022 – Real Madrid : Liverpool 1:0 (liga prvakov)

2023 – Sevilla : Roma 5:2 po 11-m (1:1) (liga Europa)

2024 – Real Madrid : Borussia Dortmund 2:0 (liga prvakov)

2024 – Španija : Anglija 2:1 (Euro)

Španija vendarle izgubila v finalu, a ...

Ko gre za največja tekmovanja, pa je reprezentanca Španije v zadnjih letih le izkusila grenkobo poraza. Zgodilo se je leta 2021 v finalu lige narodov, ko je v Milanu izgubila proti Franciji (1:2). Čeprav je v 64. minuti povedla z 1:0, je sledil preobrat galskih petelinov. Zanimivo je, da se bosta prihodnji teden velika tekmeca in soseda ponovno pomerila v ligi narodov. Tokrat na polfinalni tekmi v Nemčiji. Španija, sicer tudi aktualni evropski prvak, tudi brani lovoriko v ligi narodov, saj je leta 2023 v finalu na Nizozemskem po strelih z bele točke premagala Hrvaško. Španci so v finalu zadnje izvedbe lige narodov (2023) premagali Hrvaško. Foto: Reuters

Pri finalih klubskih tekmovanjih so upoštevana le tista, v katerih se je igral tudi izločilni del. Superpokalni dvoboji ne spadajo v omenjeno kategorijo, pri njih pa se je po letu 2002 že dogajalo, da so španski klubi izgubili dvoboj. To se je zgodilo štirikrat.