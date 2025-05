Na evropskem nogometnem zemljevidu ni več neznank, kar zadeva prvake držav. Znani so vsi udeleženci kvalifikacij za ligo prvakov v sezoni 2025/26. Slovenski prvak Olimpija bo svojega tekmeca izvedel 17. junija. Zaradi statusa nosilca bi mu lahko žreb za začetek ponudil lažjega in vsekakor premagljivega tekmeca, nadaljevanje pa bi lahko postreglo celo s ponovitvijo vročega sosedskega spopada, saj bi se lahko zmaji znova udarili z Rijeko. Novopečeni hrvaški prvak ima na Olimpijo in Stožice vse prej kot prijetne spomine. Lani je v Ljubljani doživel eno največjih ponižanj v klubski zgodovini. S kom vse bi se lahko v Evropi srečali zeleno-beli?

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija Egnatia Rrogozhinë Dinamo City Anglija Liverpool Crystal Palace Armenija Noah Noah Avstrija Sturm Gradec Wolfsberger AC Azerbajdžan Qarabag finale Qarabag - Sabah (31. maj) Belgija Union St. Gilloise Club Brugge Bolgarija Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar Sarajevo Ciper Pafos AEK Larnaka Češka Slavia Praga Sigma Olomouc Črna gora Budućnost Podgorica finale Mornar - Dečić (29. maj) Danska Köbenhavn finale Köbenhavn - Silkeborg (29. maj) Francija PSG PSG Grčija Olympiakos Pirej Olympiakos Pirej Hrvaška Rijeka finale Rijeka - Slaven (29. maj - prva tekma 1:1) Italija Napoli Bologna Izrael Maccabi Tel Aviv finale Beitar Jeruzalem - Hapoel Be'er Sheva (29. maj) Kosovo Drita Prishtina Luksemburg Differdange 03 finale Differdange 03 - F91 Dudelange (28. maj) Madžarska Ferencvaroš Paks Malta Hamrun Spartans Hibernians Moldavija Milsami Šerif Tiraspol Nemčija Bayern München Stuttgart Nizozemska PSV Eindhoven Go Ahead Eagles Poljska Lech Poznan Legia Varšava Portugalska Sporting Lizbona Sporting Lizbona Romunija FCSB CFR Cluj Rusija Krasnodar finale Rostov - CSKA Moskva (1. junij) Severna Irska Linfield Dungannon Swifts Severna Makedonija Shkendija Vardar Skopje Slovaška Slovan Bratislava Spartak Trnava Slovenija Olimpija Ljubljana Celje Srbija Crvena zvezda Crvena zvezda Škotska Celtic Glasgow Aberdeen Španija Barcelona Barcelona Švica Basel finale Biel-Bienne - Basel (1. junij) Turčija Galatasaray Galatasaray Ukrajina Dinamo Kijev Šahtar Doneck Wales The New Saints The New Saints

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Če bo Olimpija preskočila prvo oviro, bo ...

Olimpija bo evropsko pot v sezoni 2025/26 začela v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Če želi jeseni zaigrati v enem izmed treh evropskih tekmovanj (liga prvakov, liga Europa oziroma konferenčna liga), mora v kvalifikacijah preskočiti vsaj dve oviri. Če bo izpadla v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, bo imela le en popravni izpit in bo pot nadaljevala v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Tako bo v Evropi odigrala najmanj štiri tekme.

Navijači Olimpije bodo prihodnji mesec z velikim zanimanjem spremljali žreb uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Če bi preskočili to oviro, bi si zagotovili vsaj osem tekem v Evropi, saj bi nato v primeru izpada v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov evropsko pot nadaljevali v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo. Foto: Aleš Fevžer

Če pa bo Olimpija preskočila uvodno oviro v kvalifikacijah za ligo prvakov, si bo še kako podaljšala evropsko sezono, saj bo odigrala najmanj osem tekem in v najslabšem primeru nastopila v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Zato bo še kako pomembno odpraviti prvega evropskega tekmeca.

Zmajem bo pri tem zelo v pomoč, da bodo zaradi odmevnih predstav v Evropi v zadnjih sezonah in posledično višjega koeficienta uspešnosti imeli status nosilca, tako da se bodo izogniti številnim neugodnim tekmecem. Denimo prvakom Bolgarije (Ludogorec), Romunije (FCSB), Švedske (Malmö) ter Bosne in Hercegovine (Zrinjski Mostar). Katerega tekmeca pa bi jim lahko določil žreb, ki bo na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) 17. junija?

Zmaji so v sezoni 2024/25 v Evropi odigrali kar 16 tekem, izpadli pa v play-offu za osmino finala proti banjaluškemu Borcu. Ta bo v sezoni 2025/26 znova nastopal v konferenčni ligi, saj je prvak BiH postal Zrinjski iz Mostarja, ki pa bo v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov podobno kot Olimpija nosilec, tako da se takrat ne more pomeriti z zmaji. Lahko pa bi se pomerila v drugem krogu ... Foto: Filip Barbalić

Tudi med nenosilci je nekaj močnih tekmecev, ki imajo izkušnje tudi z igranjem v ligaškem delu evropskih tekmovanj (armenski prvak Noah). Zaradi velike oddaljenosti in še česa bi lahko težave predstavljal Kairat iz Kazahstana, podcenjevati ne gre niti prvakov Belorusije, Albanije, Moldavije, Gruzije in podobnih držav, zato se v prvi polovici julija, ko se bo odločalo o potnikih v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, pričakuje popolno "mobilizacijo" in osredotočenost nogometašev v zmajevem gnezdu na napredovanje.

Za zdaj se še ne ve, ali jih bo takrat vodil Victor Sanchez. Španec je Olimpiji v sezoni 2024/25 v Evropi prinesel veliko sreče in uspehov, navijači pa si želijo, da bi zeleno-bele v nove evropske prigode popeljal tudi to poletje. In to morda celo z Raulom Floruczem, Matevžem Vidovškom, Marcelom Ratnikom in drugimi najboljšimi zmaji, za katere vlada veliko zanimanje v tujini.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 1. krog: Nosilci: Olimpija (Slo), Ludogorec (Bol), FCSB (Rom), Malmö (Šve), Žalgiris (Lit), RFS (Lat), Zrinjski Mostar (BiH), Lincoln Red Imps (Gib), KuPS (Fin), The New Saints (Wal), Drita (Kos), Breidablik (Isl), Linfield (SIr), Budućnost Podgorica (ČG) Nenosilci: Inter Club d'Escaldes (And), Shkendija (SMk), Levadia (Est), Dinamo Minsk (Blr), Hamrun Spartans (Mal), Kairat (Kaz), Milsami Orhei (Mol), Noah (Arm), Differdange 03 (Luk), Iberia 1999 (Gru), Vikingur (Fer), Shelbourne (Irs), Egnatia (Alb), Virtus (SMa).

Bi se lahko znova združili kroglici Olimpije in Rijeke?

18. junija bodo v Nyonu znova zaplesale kroglice. Takrat bo v ospredju žreb drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Udeleženci tekmovanja, med njimi tudi ljubljanska Olimpija, bodo tako izvedeli, s kom bi se lahko spoprijeli v primeru uspeha v prvem krogu. Tudi tam bodo zmaji imeli status nosilca, kar je več kot imenitna novica, saj bi se s tem izognili morebitnim spopadom z izrazito močnimi tekmeci, kot so prvaki Danske (Köbenhavn), Srbije (Crvena zvezda), Madžarske (Ferencvaroš), Slovaške (Slovan Bratislava), Izraela (Maccabi Tel Aviv), Ukrajine (Dinamo Kijev), Poljske (Lech Poznan) in Azerbajdžana (Qarabag), med nenosilci pa bi po moči izstopala najboljša kluba iz Hrvaške in s Cipra, Rijeka in Pafos.

Olimpija je v sezoni 2024/25 vknjižila največjo evropsko zmago prav proti Rijeki, ko jo je v Stožicah pomendrala s kar 5:0 in se uvrstila v ligaški del konferenčne lige. Foto: Filip Barbalić

Usoda bi lahko poskrbela za zanimiv prizor, saj bi se lahko leto dni po nepozabni "petardi" v Stožicah, ko je Olimpija v odločilnem dejanju kvalifikacij za konferenčno ligo v Ljubljani osramotila Rijeko (5:0) in ji zadala enega najbolj bolečih porazov v zgodovini kluba, v prestolnici Slovenije znova merila znanca iz soseščine. Tokrat v bistveno uglednejšem tekmovanju, ki prinaša neprimerno več denarja in slave.

Rečani so v nedeljo proslavljali imeniten dosežek, saj so prekinili sedemletno vladavino zagrebškega Dinama in v kaotični sezoni hrvaškega prvenstva, polni drame in nihanj favoritov, prehiteli največja tekmeca iz Zagreba in Splita. Ker pa si v Evropi v zadnjih letih za razliko od nepozabnih sezon, ko so pod vodstvom Matjaža Keka oziroma Simona Rožmana nastopali v skupinskih delih evropske lige, niso priigrali omembe vrednejših dosežkov, nimajo tako visokega koeficienta, da bi lahko v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov vstopili s statusom nosilca.

Nepozabno slavje nogometašev Olimpije, aktualnih slovenskih prvakov, po veličastni domači zmagi nad Rijeko (5:0). Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Tako bo Rijeka, podobno pa velja tudi za ciprskega prvaka Pafos, ki je svojo moč izkazal tudi lani v ligaškem delu konferenčne lige proti aktualnemu slovenskemu pokalnemu zmagovalcu Celju (3:0), najbolj nezaželen tekmec v skupini nenosilcev v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov.

Nastop v ligi prvakov so si že zagotovili (29): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Newcastle in Tottenham (vsi Ang), Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid in Villarreal (vsi Špa), Atalanta, Inter, Juventus in Napoli (vsi Ita), Bayer Leverkusen, Bayern München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt (vsi Nem), Marseille, Monaco in PSG (vsi Fra), Ajax in PSV Eindhoven (oba Niz), Union St. Gilloise (Bel), Slavia Praga (Češ), Olympiakos Pirej (Grč), Sporting Lizbona (Por), Galatasaray (Tur)

Olimpija bi se lahko na poti do lige prvakov spopadla tudi z avstrijskim prvakom Sturm Gradec, za katerega nastopata tudi slovenska reprezentanta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Foto: Reuters

Pot do lige prvakov bo za Olimpijo zelo zahtevna, saj se bodo v zadnjem krogu kvalifikacij pridružili tudi prvaki Škotske (Celtic), Avstrije (Sturm Gradec), Norveške (Bodo Glimt) in Švice (Basel). Skupno bodo v kvalifikacijah za ligo prvakov podelili sedem vstopnic za glavno tekmovanje. Štiri bodo prejeli prvaki držav, tri pa klubi iz močnejših držav, ki niso bili najboljši v prvoligaškem maratonu, a si lahko vseeno priigrajo nastop med elito zaradi visokih koeficientov uspešnosti svojih držav. Med njimi ne manjka slovitih in bogatih klubov (Benfica Lizbona, Feyenoord, Panathinaikos, Nice, Fenerbahče, Glasgow Rangers, Salzburg, Club Brugge …), zato bo boj za vstop med 36 izbrancev še kako napet in neizprosen.

Obeta se torej nova pestra evropska sezona, odgovor na vprašanje, kateri klub bo v njej branil evropski naslov, pa bo postal znan v soboto, ko se bosta v Münchnu v finalu lige prvakov spopadla milanski Inter in PSG.