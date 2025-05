Matjaž Kek čakal kar 18 let: Ni potrebe, da Slovenija vedno igra v Ljubljani

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo 10. junija prvič po dolgih letih na delu v Celju. Nazadnje je bilo tako daljnega leta 2007, ko je v knežjem mestu vodil Slovenijo proti Bolgariji (0:2), prihodnji mesec pa ga, tako kot sam napoveduje, čaka vroč dvoboj z Bosno in Hercegovino. Slovenija tako prvič po letu 2021 ne bo odigrala domače tekme v Stožicah. Kakšno mnenje ima o tem selektor in zakaj je na seznam uvrstil kar tri nogometaše Celja?

Slovenska nogometna reprezentanca se je v zadnjih letih navadila na igranje domačih tekem v Ljubljani. Stožice so bile dom Kekovi četi vse od jeseni 2021, ko je odigrala še zadnjo tekmo zunaj slovenske prestolnice. Takrat je 11. oktobra 2021 v Ljudskem vrtu v Mariboru v kvalifikacijah za SP 2022 izgubila proti Rusiji (1:2), nato pa odigrala kar 17 zaporednih domačih tekem v Stožicah. Niz se bo prihodnji mesec prekinil.

Če bi bilo tako, bi v Stožicah igralo sedem zmajev

V času, ko bo največji slovenski nogometni objekt pridobival novo travnato podlago in bodo v Ljubljani brneli stroji, bo vlogo gostitelja prevzelo Celje in 10. junija gostilo atraktivno prijateljsko srečanje med Slovenijo in BiH, ki bo zagotovo napolnilo tribune s privrženci obeh reprezentanc. Da bo celjski nogometni praznik še večji, bodo poskrbeli igralci Celja, saj so se na seznamu Matjaža Keka znašli kar trije (Žan Karničnik, Tamar Svetlin in Aljoša Matko).

Aljoša Matko in Matevž Vidovšek sta na Kekovem seznamu, Svit Sešlar pa se bo pripravljal na nastop na Euru do 21 let na Slovaškem. Foto: Aleš Fevžer

"Seveda na moj izbor ne vpliva to, kje se bo tekma igrala," je pojasnil selektor Kek. "Če bi bilo tako, potem bi moralo biti včasih v Stožicah v reprezentanci sedem igralcev iz Olimpije, pred leti pa v Ljudskem vrtu 12 igralcev iz Maribora, zdaj pa bi moral poklicati še koga drugega iz strokovnega štaba iz Celja," se je pošalil Mariborčan, ki bo tako prvič po štirih letih vodil Slovenijo na domači tekmi, ki ne bo potekala v Ljubljani. To mu je tudi všeč. "Dejstvo je, da še vedno zagovarjam to, da ni potrebe, da slovenska reprezentanca vedno igra samo v Stožicah, ampak da igra tam, kjer seveda za to obstajajo pogoji in kjer se lahko pač nogometna zveza dogovori za tekmo," se veseli vrnitve v Celje.

V knežjem mestu je nazadnje vodil Slovenijo 21. novembra 2007, ko je v kvalifikacijah za EP 2008 izgubil proti Bolgariji (0:2). Po tem porazu je Kekova četa v kvalifikacijski skupini končala na klavrnem šestem (predzadnjem) mestu, a nato že v naslednjem ciklusu, kvalifikacijah za SP 2010, pokazala povsem drugačen obraz in se senzacionalno uvrstila na največje tekmovanje. Letos želi vse skupaj ponoviti. Jeseni se bodo delile prve vstopnice za SP 2026, Kek pa lahko postane prvi slovenski selektor, ki bi vodil izbrano vrsto na največjem tekmovanju na svetu kar dvakrat.

Celjski stadion je prejšnji mesec na četrtfinalni tekmi konferenčne lige med Celjem in Fiorentino pokal po šivih. Tako bo tudi 10. junija. Foto: Jure Banfi

Lahko bi igrali tudi v Ljudskem vrtu, a ...

Stadion Z'dežele je letos že doživel prvi vrhunec, ko je bil razprodan za četrtfinalno tekmo konferenčne lige med Celjem in Fiorentino (1:2). Zdaj bo še kako poln tudi na reprezentančnem dogodku. "Celje je bilo v jesenskem delu z dobrimi evropskimi tekmami celjskega kluba eno od glavnih nogometnih dogajanj v Sloveniji. Malo manj je bilo uspešno v državnem prvenstvu, ampak to ni moja težava. To je morda težava za koga drugega, ki vam bo to obširno opisal,'' je imel v mislih gostobesednega trenerja Celja Alberta Riero, ki je letos poskrbel za nogometno evforijo v knežjem mestu.

Nepozabno veselje slovenskih nogometašev in Matjaža Keka po uvrstitvi na SP 2010 v Ljudskem vrtu po zmagi nad Rusijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

''Celjski stadion je s svojo kakovostjo in veličino primeren za A-reprezentanco. Enako mislim, da bi lahko igrali tudi v Ljudskem vrtu, a so se tisti, ki so za to odgovorni, odločili za Celje. Bodite pa prepričani, da mesto, kjer igramo, resnično ne vpliva na to, kdo je na seznamu,'' je dodal, da si vsi nogometaši Celja, na širšem seznamu jih je še več, saj so nekateri prejeli predpoziv, povsem zaslužijo vpoklic. Na njem bi bil tudi Svit Sešlar, ki pa je pričakovano dobil prednost pri mladi reprezentanci, s katero ga kmalu čaka nastop na Euru na Slovaškem.

''Celje ima največ slovenskih igralcev. Tudi po potnih listih imajo vedno možnost, da igrajo,'' je selektor še dodal, da lahko v 1. SNL največ primernih kandidatov za nastop v slovenski reprezentanci spremlja v živo prav na tekmah Celja. Ta je proti Fiorentini začenjal dvoboje s kar sedmimi slovenskimi nogometaši, kar je redkost, ko gre za najboljše slovenske klube, po drugi strani pa selektorju Keku še kako olajša delo.

Takoj po tekmi čestital vsem pri Olimpiji

Kako pa je selektor doživel razplet domačih klubskih tekmovanjih, v katerih sta se do lovorik pod taktirko španskih trenerjev Victorja Sancheza in Alberta Riere dokopala Olimpija in Celje?

Navijači Olimpije so že v soboto proslavili nov naslov, ta konec tedna pa bodo zaploskali še "kanti", ki jo bo povzdignil v zrak kapetan Marcel Ratnik. Foto: Aleš Fevžer

"Če si po 36 krogih prvi, to dopovedujem tudi hrvaškim novinarjem, ki me v zadnjih dneh oblegajo za komentarje o njihovem prvenstvu (na Hrvaškem je prisotna norija zadnjega kroga, v katerem lahko postanejo prvaki kar trije klubi, predsednik zveze Marijan Kustić pa se je zaradi tega odločil, da bo tekme s pokalom v roki v nedeljo spremljal tik ob avtocestnem križišču Bosiljevo, nato pa hitro krenil proti stadionom. Najverjetneje na Reko, kjer bo Rijeka gostila Slaven, morda v Zagreb, kjer bo Dinamo gostil Varaždin, obstaja celo možnost, da bi moral celo v Šibenik, kjer bo gostoval Hajduk, op. p.), si zasluženo prvi. Ker to je ligaški maraton, ki zahteva čim manjša nihanja pri zbiranju točk. Način, kako je Olimpija osvojila naslov, je zaslužen. Takoj po tekmi sem v osebnem imenu čestital vsem," je po sobotni zmagi zmajev nad Radomljami (5:0) zasul tabor Olimpije s čestitkami za zaslužen naslov prvaka.

''Kar pa zadeva pokal, je zmagala ekipa, ki si je to v finalu absolutno zaslužila. Celjani so pokazali največ, pokal je šel v prave roke. Vse ekipe, ki nas bodo zastopale v Evropi, so na zasluženih mestih,'' je pohvalil tudi Maribor in Koper.

Pokalni zmagovalci Celjani so očarali selektorja s tem, da niso v Evropi le nastopali, ampak tudi tekmovali. Foto: Aleš Fevžer

"Mogoče sem pričakoval, da bo Bravo dlje časa konkuriral za evropsko vozovnico, bi si pa želel, da vsi klubi dostojno zastopajo slovenski nogomet na evropski sceni. Kaj to pomeni za Slovenijo, smo videli letos. To leto je po tistih uspehih Maribora v ligi prvakov in ligi Europa dovolj zgovoren dokaz, kakšna je pomembnost uspešnega igranja v evropskih tekmovanjih. Ne le zaradi koeficienta, ampak tudi zaradi vsega drugega. Preprosto smo bili spet na nogometni karti, ne samo zaradi reprezentance na Euru 2024, ampak tudi zaradi kluba, ki ni samo nastopal, ampak tekmoval in na svoj način dokazal, kako kakovostno se lahko igra nogomet v Sloveniji," so ga očarale celjske predstave v Evropi, pred tem pa je občudoval tudi številne zmage Olimpije. Tudi tisto nepozabno, ko so zmaji v Stožicah kar s 5:0 osramotili ''njegovo'' Rijeko. Prvega kandidata za letošnji naslov najboljšega na Hrvaškem.

Pozor, Luksemburg marca premagal Švedsko

Slovenska reprezentanca je marca dosegla prvi cilj in obstala v skupini B lige narodov, zdaj pa jo zanima še tisti večji cilj. Preboj na SP 2026. "Tekmi z Luksemburgom in BiH bosta pravšnja testa, da preverimo trenutek, v katerem smo. Pač s pogledom na september in začetek kvalifikacij za SP," se je dotaknil prijateljskih tekem.

Najprej bo Kekova četa 6. junija gostovala v Luksemburgu. "Luksemburg je po eni strani zelo podcenjena ekipa. Nenazadnje so v zadnjem terminu premagali Švedsko, našega tekmeca v kvalifikacijah za SP 2026. Potem pa sledi še vroč dvoboj z BiH v Celju," Kek opozarja, kako je Luksemburg vse prej kot tekmec, ki bi se ga lahko podcenjevalo. Dokaz resnično predstavlja nedavni poraz Skandinavcev.

Alexander Isak, ki blesti pri Newcastlu, je spomladi s Švedsko nepričakovano izgubil v gosteh pri Luksemburgu. Foto: Reuters

Luksemburg je 22. marca v prijateljski tekmi na stadionu Letzebuerg, kjer bo 6. junija gostil Slovenijo, presenetljivo ugnal Švedsko z 1:0. Gostje so zaigrali skoraj v najmočnejši postavi. Resda so manjkali Viktor Györekes, Dejan Kuluševski in Hugo Larsson, so pa nastopili Alexander Isak (Newcastle), ki ima po oceni Transfermarkta tržno vrednost kar sto milijonov evrov, Anthony Elanga (Nottingham), Isak Hien (Atalanta), Samuel Dahl (Benfica) in še nekaj uglednih imen švedskega nogometa. Luksemburg ima marsikaj za povedati o dveh najmočnejših slovenskih tekmecih za SP 2026, saj se je po zmagi nad Švedsko pomeril še s Švico in izgubil z 1:3.

Pred Slovenijo bosta tako zelo zanimivi prijateljski preizkušnji. Najprej v gosteh pri Luksemburgu, nato pa še doma proti BiH.