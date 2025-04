Ne zgodi se pogosto, da se nogometni stadion poimenuje po živi osebi. V svetu je to bolj kot ne redek pojav. Po zaslugi Radelj ob Dravi, kjer so zelo ponosni na svojega sokrajana Žana Karničnika, se lahko po novem z njim pohvali tudi Slovenija. Na sončni strani Alp je zdaj že sedem stadionov, poimenovanih po osebah, pri čemer pa 30-letni Korošec, standardni slovenski reprezentant in kapetan Celja, ki je v najboljših igralnih letih, predstavlja ogromno izjemo. Vsi preostali stadioni so namreč poimenovani po že pokojnih osebah (Matija Gubec, Rajko Štolfa, Stanko Mlakar, Ivan Gregorič, Ivanka Serec in Štefan Bele). Kaj sploh o vsem skupaj pravi Karničnik?

Kako je zaigrati na stadionu, poimenovanem prav po tebi? To je občutek, ki ga lahko na svetu izkusi le peščica izbranih športnikov, saj je velika večina športnih objektov poimenovana po že pokojnih osebah. Slovenija pa je pred kratkim pridobila novost, ki je zaradi svoje nevsakdanjosti odjeknila v nogometnem okolju kot strela z jasnega in poskrbela, da srce Žana Karničnika, enega najboljših slovenskih bočnih branilcev, podobno pa velja tudi za njegovo družino, razbija od posebnega ponosa in ogromne časti, ki so mu jo na čelu z županom Alanom Bukovnikom namenile ''njegove'' Radlje ob Dravi.

Najprej Euro, potem še zgodba s Celjem

Župan Radelj ob Dravi Alan Bukovnik je velik ljubitelj nogometa in sokrajana Žana Karničnika. Foto: STA , "V zadnjem letu se stvari odvijajo tako, kot si ne bi mogel nikoli predstavljati, kaj šele o tem sanjati," nam je zaupal nepogrešljivi član slovenske nogometne reprezentance, ki se mu v zadnjem obdobju dogajajo resnično čudovite stvari. Doživel je kar nekaj pravljic. S slovensko izbrano vrsto je lani pod vodstvom Matjaža Keka blestel na Euru, kjer je z nepozabnim zadetkom proti Srbiji v Münchnu spravil v trans več kot 20 tisoč rojakov, ki so si v živo ogledali spektakel na Bavarskem, nato pa izpadel šele po izvajanju 11-metrovk v osmini finala proti močni Portugalski.

Na Euro se je odpravil kot državni prvak, saj je s Celjani postal najboljši v 1. SNL in s tem ponovil podvig, ki ga je nekaj let pred tem osvojil v dresu Mure, nato pa je grofom iz knežjega mesta po tem, ko je odpravil poškodbo, zaradi katere je izgubil kar nekaj mesecev igranja, pomagal še do zgodovinskega evropskega podviga. Celjani so se uvrstili med osem najboljših v konferenčni ligi.

"Noro, kaj se mi je vse zgodilo. Najprej Euro, potem zgodba s Celjem. Vse, kar so naši lastniki pripeljali in vložili v klub, je bilo poplačano s to evropsko zgodbo. Zdaj pa bo treba to še nadgraditi in v karieri stopiti še stopniško višje. O tem bo pa več znanega poleti," je 30-letni Korošec napovedal, da bi se želel po koncu sezone znova podati v tujino in zaigrati v okolju, še bogatejšem in bolj kakovostnem od tistega, kar ponuja 1. SNL.

Trenutek, ko je Žan Karničnik lani z zadetkom poskrbel za delirij več kot 20 tisoč rojakov, ki so v živo spremljali dvoboj Eura med Slovenijo in Srbijo (1:1). Foto: Reuters

Pred tem pa ga poleti čaka še eno častno in zelo sladko opravilo. V Radljah ob Dravi, mestu, v katerem je preživljal mladost in pridobival prve nogometne korake, se obeta slovesnost, kakršne Slovenija še ni videla. V ospredju bo njegovo ime. Po njem bo namreč še uradno poimenovan in svečano predstavljen nogometni objekt v Radljah ob Dravi, kjer nastopa domači klub v četrti ligi. "Še enkrat bi se rad zahvalil županu in celotni Občini Radlje ob Dravi, da so poimenovali stadion po meni," nam je povedal z razlogom nasmejani kapetan Celja, ki je zaradi te novice postal tarča šaljivih zbadljivk soigralcev.

Kateri nogometni objekti v Sloveniji so poleg tistega v Radljah ob Dravi še poimenovani po osebah? Stadion Matije Gubca v Krškem

Stadion Rajka Štolfa v Sežani

Športni center Stanko Mlakar v Kranju

Igrišče Ivana Gregoriča v Dekanih

Športni center Ivanke Serec v Radencih

Športni park Štefana Beleta v Ljubljani

Od hrvaškega kmeta do vodje reprezentance Jugoslavije Matijo Gubca so po porazu v bitki pri Stubičkih Toplicah javno mučili in usmrtili v Zagrebu. Foto: Wikimedia Commons Če je Žan Karničnik v najboljših nogometnih letih in namerava na zelenicah nastopati še dolgo, pa so preostale osebe, po katerih so poimenovani nogometni objekti v Sloveniji, pokojne. Matija Gubec (1548–1573), po katerem je poimenovan športni objekt v Krškem, na katerem poleg nogometnih dvobojev potekajo tudi spektakli v spidveju, ki jih je včasih spremljalo tudi petmestno število gledalcev, je pomembna zgodovinska osebnost. Bil je hrvaški kmet in vodja hrvaško-slovenskega kmečkega upora. Vsako leto v Stubici v turistične namene uprizorijo legendarni kmečki upor in bitko, ki privabi ogromno gledalcev. Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Robert Majetic, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons Kar zadeva prvoligaške zelenice, se je v 1. SNL nazadnje na stadionu, poimenovanem po osebi, igralo v Sežani. Rajko Štolfa (1927–1999) je bil nekdanji slovenski nogometaš, funkcionar in športni delavec, ki je deloval na osrednjih nogometnih zvezah tako Jugoslavije kot tudi pozneje samostojne Slovenije, leta 1984, ko je Jugoslavija na olimpijskih igrah v Los Angelesu osvojila bronasto medaljo (selektor je bil Ivan Toplak, igralca pa tudi Srečko Katanec in Marko Elsner), pa je bil Štolfa vodja reprezentance. Stadion v Sežani je poimenovan po Rajku Štolfi. Foto: Vid Ponikvar V drugi ligi nastopata poleg Taborja tudi Triglav in Jadran Dekani. Kranjčani nastopajo v športnem centru Stanko Mlakar, poimenovanem po padlemu partizanu, politkomisarju II. bataljona Koroškega odreda, ki je umrl leta 1942 v Udin borštu, Dekančani na pa igrišču Ivana Gregoriča, pokojnega predsednika kluba. Športni center Ivanke Serec je v Radencih poimenovan po pokojni ustanoviteljici NK Radenska Slatina, Športni park Štefana Beleta v Ljubljani pa po nekdanjem ustanovitelju NK Ježica, ki je umrl v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Poleti žal ne bo veliko dopusta

S Karničnikom smo se pogovarjali po častnem izpadu iz Evrope, ko so v Firencah več kot namučili favoriziranega italijanskega velikana in skoraj šokirali Firence. Dvoboj je potekal na stadionu Artemio Franchi, poimenovanem po legendarnem italijanskem nogometnem funkcionarju (1922–1983), ki je bil deset let, vse do usodne prometne nesreče v Sieni, kjer je izgubil življenje, tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa).

Celjani, pri katerih opravlja vlogo kapetana Žan Karničnik, so drago prodali svojo kožo v Firencah. Foto: Reuters

Ko smo Korošcu omenili, da so imena stadionov ponavadi posvečena umrlim legendarnim osebam, je samo skomignil z rameni in dejal: "Pač, v Radljah ob Dravi so po vsem lepem, kar se mi dogaja v zadnjih letih, po teh rezultatih in uspešnih nogometnih zgodbah, prišli na idejo, da bi stadion poimenovali po meni. To je izjemna čast in ponos. Rekel sem, da se seveda s tem strinjam. Ne vem le še, kdaj bo čas za slovesnost," še ne ve, kdaj bo lahko sodeloval na prireditvi, na kateri bo stadion uradno poimenovan po njem.

"Kdaj bo to, še ne vem. Si bom pa seveda poskušal najti čas. Vemo, da poleti žal ne bo dosti dopusta, saj me takoj po koncu klubske sezone ponovno čaka reprezentanca, potem pa se že začnejo klubske priprave na novo sezono. A upam, da bom našel ta trenutek, ko bom lahko obiskal Radlje ob Dravi in bomo vse skupaj zapečatili," se veseli dogodka, po katerem bo Slovenija uradno bogatejša za prvi nogometni objekt, poimenovan po živi osebi, ki pa v tem nogometnem okolju predstavlja ogromno.

Vsakemu soigralcu privošči, da se preizkusi v tujini

Nepozabni kapetan Slovenije na SP 2010 Robert Koren tudi prihaja iz Radelj ob Dravi. Foto: Vid Ponikvar Čast, da so Radlje ob Dravi izbrale prav njega, je še toliko večja, saj iz tega koroškega kraja prihaja tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentance Robert Koren, eden izmed nepozabnih Kekovih južnoafriških junakov, ki so nastopili na SP 2010. Ravno na tekmovanju, na katerega se bo poskušal jeseni v kvalifikacijah, ko se bodo varovanci Matjaža Keka v skupini merili s Švico, Švedsko in Kosovom, uvrstiti tudi Karničnik.

"Robert Koren tudi prihaja iz Radelj, a ni toliko vezan na kraj, kot sem jaz. Sam še vedno veliko zahajam v Radlje, moja družina živi tukaj, moj mlajši brat tudi še igra za mlajše selekcije, Robert pa živi, če se ne motim, v Slovenj Gradcu," nam je pojasnil ponosni Korošec, ki še vedno pomaga lokalnemu klubu.

"Ko je mogoče, obiščem tudi nogometni klub in mu na določen način pomagam," je vesel, da je nogometni stadion v Radljah pred leti dobil pomembno pridobitev, nove slačilnice. Želja, kako še izboljšati razmere in nogometno infrastrukturo v tem kraju ob Dravi, ne manjka. "Če bi lahko postavili še kakšno igrišče z umetno travo za mlajše selekcije, saj bi jim to omogočilo bistveno lažje treninge, bi bilo to krasno," je dejal kapetan Celja, ki bo poskušal odlične predstave v dresu reprezentance in kluba začiniti s selitvijo v tujino, kjer bi zaigral še v močnejši in donosnejši ligi.

Dobre predstave za reprezentanco in Celje želi unovčiti s prestopom v tujino. Foto: Mediaspeed

"To mora biti cilj vsakega nogometaša, ki je zdaj v Celju. Verjamem, da bomo s to zgodbo zanimivi marsikateremu evropskemu klubu. Lahko smo res ponosni na to, kako smo predstavljali Slovenijo v Evropi. Vsakemu soigralcu privoščim, da se preizkusi v tujini in da konec koncev tudi zasluži nekaj v življenju. Bomo pa videli, kako se bo vse skupaj razpletlo, ko bo napočil čas za to," se je zdaj povsem osredotočil na cilje v domačih tekmovanjih.

Celjane želi popeljati do pokalne lovorike, o tem se bo marsikaj odločalo 24. aprila, ko bo v polfinalu v knežjem mestu gostovala Olimpija, v prvenstvu pa si bodo poskušali grofje potrditi evropsko vozovnico z želenim napredovanjem na višja mesta. Celjani bi radi sezono, v kateri so neuspešno branili domačo krono, a po drugi strani navdušili Evropo s prebojem v četrtfinale konferenčne lige, končali na drugem mestu. Šele nato čaka njihovega kapetana trenutek, ki bo še kako odmeval v domovini, ko bo svečano odprl stadion, poimenovan prav po njem!