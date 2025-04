Fiorentina končala rekorden evropski niz Celja

Nogometaši Celja so na povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige v Firencah iztržili neodločen izid,(2:2), v polfinale pa odhaja Fiorentina, ki je pred tednom dni zmagala v Celju z 2:1. Izbranci Alberta Riere pa so z jubilejno 20. tekmo v evropski sezoni vseeno poskrbeli za rekorden dosežek, s katerim se ne more pohvaliti noben drug slovenski klub. Betis je as skupnim izidom 3:1 izločil Jagilleonio Bialystok Dušana Stojanovića.

Na dotrajanem stadionu Artemio Franchi, ki ga delno prenavljajo, sta se danes na povratni tekmi četrtfinala konferenčne lige pomerila Fiorentina in Celje. Slavni italijanski klub je le stežka upravičil vlogo velikega favorita, napredovanje si je prislužil z zmago na prvi tekmi pred tednom dni v Celju. Tedaj so slovenski prvaki izgubili z 1:2, danes pa so igrali neodločeno 2:2. Fiorentina, ki je dvakrat zapored igral v finalu konferenčne lige, si je napredovanje prislužila s skupnim izidom 4:3.

Po prvem polčasu so bili Celjani še za gol več oddaljeni od napredovanja, saj je za vodstvo domačih v 37. minuti zadel Rolando Mandragora. A četa Alberta Riere se je po odmoru na igrišče vrnila odločena, da pripravi preobrat in ga z zadetkoma Aljoše Matka in Klemna Nemaniča tudi je, si je pa v 67. minuti privoščila napako, v obrambi pozabila na Moiseja Keana, ki je zadel za izenačenje na 2:2, kar je na koncu zadostovalo za napredovanje Fiorentine.

"Za nami je ena zares lepa evropska pot, tudi danes smo pokazali, zakaj smo tukaj in smo lahko ponosni na vse, kar smo dosegli. Fiorentino smo v zaključku prisilili, da se brani, škoda za ta rezultat, malo smo pozabili na Keana in nas je kaznoval. Tekma sama po sebi ni bila nič posebnega, tudi vzdušje ni bilo nič posebnega, mogoče smo šli malce težki v tekmo, igramo namreč vsake tri dni, ampak ko smo se enkrat sprostili, smo lahko izvrševali svoj načrt. Še enkrat, lahko smo ponosni na prikazano, pa res škoda za rezultat. Malo nam je zmanjkalo, izkoristili so svoje izkušnje," je po tekmi za Šport TV povedal kapetan Celja Žan Karničnik.

"Težko karkoli konkretnega rečem, ker zelo boli. Že prvi polčas smo začeli bolje od njih, nismo izkoristili dveh, treh situacij, v drugem polčasu pa mislim, da smo dominirali, da smo bili mi protagonisti na tej tekmi, a dobili poceni zadetek. Trenutno smo razočarani, ampak mislim, da smo lahko ponosni na to, kar smo dosegli," pa je dodal Mark Zabukovnik, podajalec pri zadetku Matka.

Brez polfinala je ostala tudi Jagilleonio Bialystok Dušana Stojanovića. Ta je poskušala doma nadoknaditi zaostanek 0:2 proti Betisu iz Seville, pa se poslovila po remiju z 1:1. Slovenski legionar danes ni dobil priložnosti za igro.

Konferenčna liga, četrtfinale (povratne tekme):

Četrtek, 17. april:

Fiorentina : Celje 2:2 (1:0) Konec tekme: Celjanom je en gol zmanjkal, da bi izsilili podaljšek v Firencah, v polfinale napreduje Fiorentina s skupnim izidom 4:3. 89. minuta: Kean je iz protinapada spet dosegel gol za domače, a tudi ta zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. 85. minuta: Mario Kvesić je s prostega strela sprožil neposredno na vrata Fiorentine, bil pa je nenatančen. Ostaja pri 2:2. 77. minuta: Luca Ranieri je zabil za novo vodstvo domačih, sodnik Pinheiro pa je po posredovanju VAR zadetek razveljavil. 70. minuta: Gooooool!!!! Moise Kean si je spet privoščil nezbrano celjsko obrambo in zabil za novo izenačenje na tekmi 2:2. Sodnik Joao Pinheiro je zadetek priznal po posredovanju VAR, bilo je nekaj dvoma o tem, ali je bil italijanski napadalec morda v prepovedanem položaju. Celjani spet potrebujejo gol, da bi izsilili vsaj podaljšek. Moise Kean je zabil za izenačenje na 2:2. Foto: Reuters 66. minuta: Gooooooool!!!! Sešlar je poslal žogo iz kota v kazenski prostor domačih, Klemen Nemanič pa je s strelom z glavo premagal Davida De Geo za vodstvo slovenskih prvakov z 2:1. Klemen Nemanič je Celjane popeljal v vodstvo. Foto: Reuters 65. minuta: Celjani so spet močno pritisnili, Svit Sešlar je podal v 16-metrski prostor Fiorentine, pa so domači žogo odbili v avt. Kot za Celjane. 54. minuta: Goooooool!!!! Mark Zabukovnik je z izjemno podajo našel Aljošo Matka, ki je zabil za izenačenje na 1:1! Aljoša Matko je poskrbel za izenačenje. Foto: Reuters 46. minuta: Prvi napad v drugem polčasu so sprožili domači, Moise Kean je zaslalomiral skozi obrambo Celja, prišel čisto do vrat gostujoče ekipe, a iz vsega skupaj iztržil le kot. Mandragora je nato podal iz kota, pa so se slovenski prvaki z izbijanjem hitro rešili nevarnosti. 19.49: Začetek drugega polčasa! Konec prvega polčasa. 43. minuta: Celjani so Fiorentino stisnili v njen kazenski prostor, a poti do njenega gola niso našli. S Strelom od daleč je poskusil še Klemen Nemanič, pa je žoga odletela daleč mimo gola na tribune stadiona Artemio Franchi. 41. minuta: Celjani so pritisnili za izenačenje, s strelom od daleč je poskušal Aljoša Matko, pa De Gee ni uspel presenetiti. Nato je streljal še Svit Sešlar, pa je bil njegov poskus blokiran. 37. minuta: Gooooool! Celjska obramba je malce zaspala, Pongračić je z odlično podajo našel Rolanda Mandragoro, ki je zabil za vodstvo domačih z 1:0. V skupnem seštevku imajo zdaj Italijani prednost s 3:1. Rolando Mandragora je zadel za vodstvo domačih. Foto: Reuters 34. minuta: Celjani so zadnjih nekaj minut pod večjim pritiskom, tudi vratar Silva se je moral nekajkrat izkazati. V Firencah tudi vse močneje dežuje. 31. minuta: V celjskem kazenskem prostoru se je po dvoboju z Nietom zrušil Parisi in zahteval najstrožjo kazen, sodnika Pinheira ni prepričal. 27. minuta: Do najlepše priložnosti na tekmi so prišli tudi gostitelji, Rolando Mandragora je poskušal z glavo zadeti z neposredne bližine, a je z odlično obrambo reagiral Ricardo Silva. 24. minuta: Najlepša priložnost za Celjane! Tamar Svetlin je v kazenskem prostoru Firenčanov prišel do žoge in sprožil močan strel, David De Gea je domače rešil z izjemno obrambo. 23. minuta: Spet so zobe pokazali Celjani, Mario Kvesić je prišel do strela, a so ga branilci Fiorentine blokirali. 19. minuta: S strelom s polrazdalje je poskušal celjskega vratarja presenetiti Fabiano Parisi, pa je bil njegov strel nenatančen. 18. minuta: V napad so odšli tudi Celjani, pletli mrežo okoli kazenskega prostora Fiorentine, naposled je žoga prispela do Svita Sešlarja, ki je sprožil iz obrata, a je njegov poskus blokiral na obeh straneh igrišča nadvse aktivni Pongarčić. 15. minuta: Pongračić je s podajo v kazenski prostor Celja našel Moiseja Keana, ki je streljal v okvir celjskih vrat, a se je izkazal Ricardo Silva. 11. minuta: nogometaši Fiorentine v začetku tekme nadzorujejo dogajanje na zelenici, tudi prvi resnejši strel na tekmi so sprožili domačini, a je poskus Marina Pongarčića z glavo zletel prek celjskih vrat. Slovenski prvaki še niso izpeljali nevarnejše napadalne akcije. 18.45 - Začetek tekme! Pravico na današnjem spektaklu v Toskani deli Portugalec Joao Pinheiro. Začetni enajsterici:

Fiorentina: De Gea; Pongračić, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Kean, Gudmundsson Celje: Silva; Nieto, Vuklišević, Nemanič, Karničnik; Delaurier-Chaubet, Zabukovnik, Kvesić; Svetlin, Marko, Sešlar Tudi Celjani bodo danes imeli podporo, na tribunah stadiona v Firencah pričakujejo okoli 300 slovenskih navijačev, nekaj smo jih ujeli že pred tekmo:

Na stadionu Artemio Franchi potekajo tudi gradbena dela:

Polfinalna para konferenčne lige:



Betis – Fiorentina

Chelsea/Legia – Djurgarden/Rapid

