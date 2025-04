Čeprav je Celje neprimerno manjši klub od Fiorentine, in to ne le po skupni tržni vrednosti igralcev, ampak tudi tradiciji, ugledu in proračunu, je v četrtfinalu konferenčne lige dvakrat namučilo favorita. Trener Albert Riera je izpolnil obljubo in še v drugo presenetil stanovskega kolega Raffaeleja Palladina, kateremu bi v deževnih Firencah skoraj pokvaril rojstnodnevno zabavo, po tekmi pa od srca čestital varovancem, da se znova niso ustrašili zvenečih imen pri tekmecu in napravili tisto, kar je od njih tudi zahteval.

Tisto, kar je Albert Riera izpostavil dan pred srečanjem v Firencah, ko je napovedal, kako želi utruditi tekmeca s tem, da bo prekomerno tekel in izgubljal na moči ter zbranosti, se je tudi uresničilo. Ni dosti manjkalo, pa bi Evropa videla novo imenitno senzacijo v režiji španskega stratega, ki je popeljal Celjane do zgodovinskega uspeha, v četrtfinalu konferenčne lige pa izpadel proti Fiorentini, čeprav ji je na obeh tekmah zadal ogromno težav, obenem pa zatresel njeno mrežo kar trikrat. A tudi to ni bilo dovolj, dvakratni zaporedni finalist konferenčne lige je dal zadetek več od slovenskih prvakov.

Razočaranje Celjanov po izpadu iz Evrope, ko so remizirali pri močni Fiorentini (2:2). Foto: Reuters

Riera je podobno kot že mnogokrat v tej sezoni v konferenčni ligi žarel od zadovoljstva. Resda se srečanje na dotrajanem stadionu v Firencah ni začelo najbolje, a se je nato jeziček na tehtnici hrabro obrnil ravno v smer gostov iz Slovenije. "Žal mi je uvodnih 15 do 20 minut. V tekmo nismo vstopili tako, kot bi si želeli. To je ta negativni del srečanja," je trener Celja priznal, kako se njegovi varovanci v tem delu tekme niso izkazali. Pa čeprav so vedeli, da ne bo natančno tako kot je bilo na prvi tekmi v Celju (1:2).

Fantastično nadaljevanje Celja

"No, v nadaljevanju pa smo opravili fantastični posel. Fantje so tekmece utrudili, saj so morali veliko teči brez žoge. To je bilo z naše strani speljano fantastično. V drugem polčasu smo imeli načrt, da se vrnemo in znova postanemo mi. Da zaigramo naš nogomet. In smo tudi ga. Fantastično je bilo spremljati takšen odziv igralcev," je videl veliko boljšo predstavo Celja v drugem polčasu, ko je z zadetkoma Aljoše Matka in Klemna Nemaniča utišalo stadion Artemio Franchi in povedlo z 2:1.

Ko je Klemen Nemanič popeljal Celjane v vodstvo z 2:1, je zadišlo po novi senzaciji. Žal pa je vodstvo gostov trajalo le tri minute. Foto: Reuters

"Žal mi je, da nismo dlje zadržati tega vodstva. Ta rezultat bi morali zadržati vsaj 10 do 15 minut, potem bi nam bilo psihološko zagotovo lažje. Tako pa je bilo lažje Fiorentini, ki se je hitro vrnila," je spomnil na ekspresno izenačenje Fiorentine na 2:2, ko je le tri minute po zadetku Celja mojstrsko premagal Ricarda Silvo robustni in še kako spretni italijanski napadalec Moise Kean.

"Žal se v nogometu igra za zmage in uspeh. Dobro smo odigrali 180 minut proti Fiorentini, ki je ne vem kolikokrat sploh večji klub od Celja. Zdaj nam ne preostane drugega, kot da razmišljamo le še o pokalu in ligi. Ostajamo pa srečni za četrtfinale konferenčne lige. To je izjemno za Slovenijo, za Celje. Če ti uspe kaj takšnega, si rečeš, zakaj ne bi to še ponovil. Zato bomo iz tega črpali motivacijo za prihodnje izzive," je po dramatičnem srečanju, na katerem so Celjani prejeli dva zadetka, v Firencah povedal Riera, ki je v začetno enajsterico uvrstil kar sedem slovenskih nogometašev, prvo menjavo pa opravil šele ob koncu rednega dela, kar samo dokazuje, kako odlično so bili pripravljeni ter motivirani njegovi igralci.

Nikoli ne sprejme poraza vnaprej, tudi proti 15-krat boljšemu!

"V nogometu se bodo vedno dogajale napake. To ponavljam igralcem, saj bi se drugače vse tekme končale z rezultatom 0:0. Danes smo prejeli dva zadetka, ki bi se jima lahko izognili, saj smo delali na treningih ravno na takšnih situacijah. Smo pa po drugi strani tudi mi sprovocirali Fiorentino, da je napravila dve napaki," je podal javno pohvalo varovancem.

Skoraj bi pokvaril rojstnodnevno zabavo stanovskemu kolegu iz Italije. Sam je v torek prosljavljal 43. rojstni dan. Foto: Reuters

"Sem takšen trener, ki ne bo nikoli sprejel poraza vnaprej. Pa tudi če sem 15-krat manjši od tekmeca. To ne velja le za nogomet, ampak za vse športe. Celje zagotovo ni prišlo v četrtfinale po naključju. Če odigraš tako veliko tekem, to ni naključje. To je zasluga igralcev, ker so pokazali pogum, znali izvajati pritisk na tekmeca, igrali odprto in različno," je užival v zelo dolgi in izdatni evropski sezoni.

Dvoboj je bil razburljiv do zadnje sekunde. O tem, kako močno so Celjani namučili favorita, priča tudi olajšanje navijačev Fiorentine ob zadnjem sodnikovem pisku, saj so spremljali, kako imajo njihovi ljubljenci nemalo težav s slovenskim klubom. Kaj pa se je Riera v tej evropski sezoni naučil kot trener Celja in katero spoznanje ga je najbolj navdušilo? "V prvem nastopu ligaškega dela smo izgubili v Guimaraesu in sprejeli poraz. Vitoria je bila dosti boljša od nas in zasluženo zmagala. No, po tej tekmi, pa nas ni niti en tekmec nadigral na igrišču. Niti en ni bil boljši od nas," je našteval dvoboje z zelo močnimi tekmeci kot so bili Betis, Istanbul BB, Apoel Nikozija, Lugano in nazadnje Fiorentina. Pa še kdo bi se našel.

Nogometaši Fiorentine so si lahko pošteno oddahnili, ko je sodnik iz Portugalske zapiskal konec srečanja. Foto: Reuters

"Zadovoljen sem, da smo se lahko na vseh tekmah enakovredno kosali s tekmecem," se je italijanska ovira iz Toskane vendarle izkazala za previsoko. Pa še to z izdatno pomočjo izjemnih posredovanj Davida de Gee, ki je večkrat reševal svojo obrambo tudi na povratni tekmi. Najbolj se je izkazal zlasti sredi prvega polčasa, ko je preprečil zadetek Tamarja Svetlina za vodstvo Celja, ki bi znalo šokirati favorizirane vijolice.

Tako pa se je srečanje zasukalo v drugo smer, na koncu pa je Fiorentina, čeprav je tako velik favorit in dvakratni zaporedni finalist konferenčne lige, stežka, komaj s 4:3, le ujela polfinalni vlak. Celju ostane imeniten spomin na rekordno dolgo evropsko sezono, ki je trajala neverjetnih 20 tekem! To je tudi nov mejnik slovenskega nogometa, ki je lahko v tej sezoni še kako ponosen na evropske dosežke Celjanov.