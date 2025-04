Kdo bo v četrtek sodil največji evropski dvoboj v zgodovini Celja? Na srečanju med Fiorentino in Celjem, ki bo odločalo o polfinalistu konferenčne lige, bo pravico delil 37-letni Portugalec Joao Pinheiro. V karieri je že večkrat sodil Slovencem in z državo na sončni strani Alp spletel neverjetno vez. Kekovi četi je sodil dvakrat, na obeh tekmah pa je ob visoki zmagi padel hat-trick Slovenca. Najprej je zablestel Haris Vučkić, štiri leta za njim pa še Benjamin Šeško. To pa še ni vse.

Trener Celja Albert Riera je v zadnjem obdobju veliko govoril o sojenju. Namenil je kritiko delivcem pravice v 1. SNL, saj je prepričan, da se tako Celju kot Mariboru godi krivica. Sodniki naj bi pri obeh klubih že večkrat, ko je zadišalo po najstrožji kazni, zamižali na obe očesi. Kar zadeva igranje v Evropi, nekdanji španski reprezentant, ki je v torek proslavil 43. rojstni dan, celjski klub pa ga je presenetil s slastno torto, ne komentira kritik na kriterij sojenja.

Bo tako tudi v četrtek, ko se bodo njegovi izbranci na največji tekmi v zgodovini kluba pomerili s favorizirano Fiorentino? Na tej tekmi se bo namreč odločalo o polfinalistu evropskega tekmovanja, glavni sodnik pa bo Portugalec Joao Pinheiro. Delivec pravice s polnim imenom Joao Pedro da Silva Pinheiro prihaja iz Brage, star je 37 let, na mednarodnih tekmah pa sodi od leta 2016.

Najprej je tri zadetke zabil Haris Vučkić ...

V četrtek bo resda prvič sodil Celju, a ima že številne izkušnje s slovenskimi nogometaši. Že dvakrat je sodil članski reprezentanci v ligi narodov in postal izjemen talisman za slovenske hat-tricke. V zgodovini samostojne Slovenije se je le na osmih tekmah članske reprezentance zgodilo, da je igralec na dvoboju dosegel vsaj tri zadetke.

No, in ko se je zgodilo v zadnjih dveh primerih, v letih 2020 in 2024, je bil glavni sodnik srečanja obakrat Joao Pinheiro, Slovenija pa je obakrat visoko zmagala. Noro, a še kako prijetno naključje, ob katerem bi si navijači Celja srčno želeli, da bi se posrečen niz nadaljeval tudi na klubski tekmi Celjanov. V Firence jih prihaja vsaj 300, kar bo nov klubski rekord na evropskih gostovanjih.

Haris Vučkić je edini hat-trick v državnem dresu dosegel na tekmi, na kateri je sodil Joao Pinheiro. Foto: Reuters

Kar zadeva reprezentanco, ji je Pinheiro najprej sodil 14. oktobra 2020, ko je Kekova četa, takrat je nastopala še v ligi C, v gosteh zlahka odpravila Moldavijo (4:0). Na tej tekmi je hat-trick dosegel Haris Vučkić, zdajšnji napadalec Domžal. Dvakrat je zadel v polno z bele točke, na katero je pokazal Portugalec, enkrat pa iz igre. Na tem dvoboju v Moldaviji je na klopi Slovenije sedel tudi Matjaž Rozman, danes tretji vratar Celja.

Članska slovenska reprezentanca je od takrat močno prevetrila zasedbo. Od igralcev, ki so nastopili v Moldaviji, jih v trenutni članski izbrani vrsti ni kar enajst. Miha Mevlja, Nejc Skubic, Nemanja Mitrović in Amedej Vetrih so že sklenili nogometno kariero, Benjamin Verbič, Miha Blažič, Damjan Bohar, Haris Vučkić, Rajko Rep, Lovro Bizjak in Jasmin Kurtić pa niso bili vpoklicani na zadnjo akcijo.

... nato še Benjamin Šeško

Pinheiro je sodil slovenski reprezentanci tudi lani. Zgodilo se je 9. septembra 2024, ko je Slovenija v Stožicah na tekmi druge jakostne skupine lige narodov zlahka opravila s Kazahstanom (3:0), vroči Benjamin Šeško pa se je vpisal v zgodovino, saj je pri 21 letih dosegel hat-trick. Svoj prvi v državnem dresu.

Benjamin Šeško je 9. septembra 2024 dosegel svoj prvi hat-trick v dresu Slovenije. Pri 21 letih! Foto: www.alesfevzer.com

Takrat v Kekovi zasedbi ni bilo prav nobenega nogometaša Celja, saj je bil Žan Karničnik, sicer standardni reprezentant, še vedno poškodovan.

Portugalec s piščalko je Slovencem pokazal dva rumena kartona. Prejela sta ju Jan Mlakar in Žan Celar. Ravno napadalca, ki odlično poznata Italijo, saj sta se kar nekaj časa dokazovala na Apeninskem polotoku. Mlakar je celo nosil dres Fiorentine in odlično pozna stadion Artemio Franchi, kjer bodo Celjani v četrtek lovili podvig in poskušali uresničiti sanje.

Ko je Slovenija lani v Stožicah premagala Kazahstan s 3:0, je bil glavni sodnik Joao Pinheiro. Foto: Aleš Fevžer

Pinheiro je Šešku kaj kmalu sodil tudi v ligi prvakov. Inter je 26. novembra 2024 na San Siru upravičil prednost domačega igrišča in RB Leipzig na tekmi ligaškega dela premagal z 1:0. Radečan je v igro vstopil šele v 61. minuti. Navijači italijanskih prvakov so Portugalcu zamerili dve odločitvi. Prvič jih je spravil v slabo voljo, ko ni pokazal na belo točko, drugič pa takrat, ko je razveljavil zadetek Henrikha Mkhitaryana.

Navijači Sportinga ga nimajo v prijetnem spominu

Joao Pinheiro ni priljubljen med navijači Sportinga. Foto: Reuters Delivec pravice iz Brage sodi največ nogometnih tekem v domovini, kjer ga že nekaj let sovražijo navijači Sportinga iz Lizbone. Ko je 11. februarja 2022 sodil derbi med Portom in Sportingom, si je privoščil kar nekaj mejnih odločitev, ki so dvigovale prah. Na začetku drugega polčasa je po drugem rumenem kartonu, oba na tekmi sta bila po mnenju velikana iz Lizbone sporna, izključil branilca Sportinga Sebastiana Coatesa. To je zelo odmevalo na Portugalskem, Porto pa je tudi po zaslugi te točke (2:2) tisto sezono osvojil naslov državnega prvaka.

Dvoboj se je na Zmajevem stadionu končal brez zmagovalca, čeprav je dolgo časa bolje kazalo Sportingu. Vodil je z 2:0, v 49. minuti, ko je bil izključen Coates, je imel še tesno prednost (2:1), nato pa je Iranec Mehdi Taremi v 78. minuti zadel za Porto in postavil končni rezultat. V sodnikovem podaljšku je bilo burno, izključeni so bili kar trije nogometaši, od tega dva pri Sportingu, ki je tako srečanje končal s samo osmimi igralci.

Rožmanu sodil z Rijeko in Domžalami

Simon Rožman je z Rijeko v ligi Europa ostal neporažen na zahtevnem gostovanju v San Sebastianu. Foto: Reuters V ligi Europa je Portugalec 3. decembra 2020 delil pravico na tekmi med Real Sociedadom in Rijeko. Takrat je Rečane vodil Simon Rožman in se podpisal pod lep uspeh, saj je na stadionu Arena Reale remiziral (2:2) z zelo močno zasedbo baskovskega kluba, ki je zlasti v zvezni vrsti in napadu računala na številne zdajšnje nogometne ase (Merino, Oyarzabal, Isak …).

V kvalifikacijah za ligo Europa je 25. junija 2019 sodil Olimpiji na tekmi v Turčiji. Zmaji so se na gostovanju z Yeni Malatyasporjem razšli z 2:2. Takrat so se izkazali pod taktirko Safeta Hadžića, za Ljubljančane pa sta v polno zadela Ante Vukušić in Stefan Savić, ki je pred kratkim pomagal banjaluškemu Borcu do preboja med 16 najboljših v konferenčni ligi, pri tem pa izločil prav zmaje.

Pinheiro je v Evropi sodil kar dve tekmi, na katerih je vlogo glavnega trenerja opravljal Simon Rožman. Enkrat, ko je bil na delu v Sloveniji, in drugič, ko je deloval na Hrvaškem. Rožman je kot nekdanji trener zelo navezan na Celje, Domžale pa so pred osmimi leti pod njegovim vodstvom doma ugnale estonsko Floro z 2:0. Klub iz Talina se je sicer v tej sezoni pomeril s Celjani na začetku evropske sezone, slovenski prvaki, takrat jih je vodil še Damir Krznar, pa so vknjižili dve zmagi.

Jan Repas je leta 2017 zatresel mrežo Flore v Celju. V ozadju je akcijo spremljal portugalski sodnik Pinheiro. Foto: Jure Banfi

Leta 2017 sta bila na srečanju s Floro strelca za Domžale Jan Repas in Žan Žužek. Zanimivo je, da se je tekma igrala v Celju, tako da je Portugalec, ki bo v četrtek sodil Rierovi četi proti Fiorentini, že sodil v knežjem mestu. To bo tudi njegova prva tekma v konferenčni ligi.

V vročih Atenah sodil dvema Slovencema

Kar zadeva vrhunec letošnje pomladi, je Pinheiro v ligi prvakov sodil prvo tekmo osmine finala med Club Bruggeem in Aston Villo. Otočani so bili v Belgiji boljši in zmagali s 3:1.

Portugalec podobno kot še nekaj (naj)boljših delivcev pravice na svetu opravlja vlogo sodnika tudi v drugih državah. Tako je 25. februarja 2023 sodil na zahtevnem, vselej vročem in strastnem grškem derbiju med Olympiakosom in Panathinaikosom (0:0), na katerem sta za goste igrala tudi slovenska reprezentanta Adam Gnezda Čerin in Andraž Šporar. Bilo je pestro, ko je zapuščal igrišče, so ga navijači "ciljali" z laserjem.

Tako so ga z laserjem motili na vročem grškem derbiju leta 2023. Foto: Guliverimage

Sodil je tudi na Cipru, v Egiptu in Savdski Arabiji, v četrtek pa bo na delu v Firencah, kjer bodo Celjani poskušali presenetiti Fiorentino. Bi lahko kateremu od nogometašev Celja pomagal do nadaljevanja izjemnega trenda sojenja na tekmah, na katerih mrgoli Slovencev, na njih pa padajo "slovenski" hat-tricki? Če bi se to uresničilo, bi resno zadišalo po novi evropski senzaciji Celja.

Povratni dvoboj četrtfinala konferenčne lige med Fiorentino in Celje se bo v četrtek začel ob 18.45.