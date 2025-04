Slovita Fiorentina z nekaj sreče do zmage v Celju

Četrtek, 10. april:

Celje - Fiorentina 1:2 (0:1)

Konec tekme: Ostalo je pri zmagi Fiorentine z 2:1.

87. minuta: Še en kot za Celjane, tokrat je nevarno streljal Svit Sešlar in De Gea se je moral potruditi, da je ubranil.

86. minuta: Tudi Celjanom imajo še dovolj energije, Nikita Iosifov je po prodoru streljal na vrata Fiorentine in izsilil kot. Svit Sešlar je poslal predložek iz katerega ni bilo nič.

81. minuta: Firenčani so se poigrali s celjsko obrambo, Nicolo Zaniolo je dosegel gol, ki pa ni obveljal, saj je bil Italijan pred tem v prepovedanem položaju.

75. minuta: Fiorentina je pritisnila proti celjskim vratom, Amir Richardson je sprožil močan strel, ki je letel le malo nad prečko vrat domačih.

68. minuta: Z bele točke je zaostanek Celja znižal Logan Delaurier-Chaubet!

66. minuta: Celjani so izvedli imeniten napad, Svit Sešlar je poskušal s podajo v kazenski prostor Fireontine najti Aljošo Matka, a je tega grobo podrl Marin Pongračić in sodnik je piskal enajstmetrovko.

61. minuta: Z bele točke je za vodstvo Fiorentine z 2:0 zadel Mandragora!

59. minuta: Karničnik je v kazenskem prostoru Celja pohodil Rolanda Mandragoro, sodnik je po posredovanju VAR dosodil najstrožjo kazen.

55. minuta: Močan strel z roba kazenskega prostora gostov je sprožil Tamar Svetlin, a je bil David De Gea na mestu. Fiorentina je stekla v hiter protinapad, s prekrškom je posredoval Damjan Vuklišević (Celje) in si prislužil rumen karton.

53. minuta: Rumen karton je prejel še Nicolo Zaniolo (Fiorentina).

49. minuta: Celjani so v drugi polčas vstopili poletno, v napad je stekel Delaurier-Chaubet, pa ga je zrušil Luca Ranieri in prejel rumen karton. Karničnik je s prostega strela podal v kazenski prostor Fiorentine, a Celjani niso prišli do nevarnejše priložnosti.

Konec prvega polčasa: Fiorentina je v zaključku prvega polčasa vzpostavila ravnotežje, a nevarnejših priložnosti ni imela. Na obeh straneh je bilo nekaj predložkov, tik ob koncu prvega dela je za Celje poskusil še Klemen Nemanić, a slabo zadel žogo, ki je zletela proti tribunam, Gostje so na odmor odšli s prednostjo gola.

35. minuta: Felix Zwayer je pokazal prvi rumen karton na tekmi, prejel ga je Matias Moreno (Fiorentina).

27. minuta: Italijani so presenetili domače, v napad je domala s svoje polovice stekel Luca Ranieri, prodrl po levi, se nato sprehodil skoraj pred vrata Ricarda Silve, streljal v levi spodnji kot in med nogama Portugalca zadel za vodstvo z 1:0.

20. minuta: razigrani Matko je poskušal pred vrati Fiorentine prestreči podajo Karničnika, pa ga podrl eden od italijanskih branilcev, a po mnenju glavnega sodnika Zwayerja brez prekrška.

14. minuta: Po nerodnem prekršku Žana Karničnika so gostje izvajali prosti strel z desne strani kazenskega prostora Celjanov, neposredni strel Rolanda Mandragore na vrata Ricarda Silve pa je bil zlahka obvladljiv za portugalskega vratarja celjskega kluba.

12. minuta: Matko je tokrat streljal sam, malce nenatančno, spet se je tresla mreža Firenčanov, spet z zunanje strani.

7. minuta: Aljoša Matko je s preigravanjem prodrl globoko v kazenski prostor Fiorentine, nato pa oddal žogo nazaj Logan Delaurier-Chaubet pa je streljal in žoga je zletela le malce desno od vrat in zatresla mrežo z zunanje strani.

4. minuta: Celjani so nevarno zapretili prvi, Mario Kvesić je s podajo v kazenski prostor Fiorentine poskušal najti Aljošo Matka, ki pa mu je sprejem žoge tik pred vrati gostujoče ekipe v zadnjem trenutku preprečil eden od branilcev italijanske ekipe.

Začetni enajsterici:

Celje: Silva; Nietom, Vuklišević, Nemanić, Karničnik; Kvesić, Zanukovnik, Svetlin; Delaurier-Chaubet, Matko, Sešlar

Fiorentina: De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongračić; Folorunsho, Adli, Cataldi, Mandragora, Moreno; Beltran, Zaniolo

Kaj napoveduje Dalibor Volaš?