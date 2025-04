Svetniki Občine Radlje ob Dravi so na ponedeljkovi seji soglasno podprli predlog župana Alana Bukovnika, da stadion poimenujejo po domačinu, uspešnem nogometašu Žanu Karničniku. Župan verjame, da bo to pritegnilo še koga, da se začne ukvarjati s športom in se zgleduje po nogometnem reprezentantu Karničniku. Ta je ob poimenovanju počaščen.

Predlog za poimenovanje stadiona po Žanu Karničniku je po županovih besedah "samo posledica" njegovega vztrajnega in marljivega dela ter odrekanj.

"Ponosni smo, da nikoli ne pozabi na domači kraj"

Alan Bukovnik je radeljski župan. Foto: STA , "Izjemno veseli in ponosni smo, da je med nami, da nikoli ne pozabi na domači kraj. In izjemno nas veseli, da se lahko skupaj z njim veselimo njegovih uspehov. In to je tudi eden od razlogov, da se je občinski svet včeraj soglasno odločil, da se športni stadion poimenuje po Žanu Karničniku," je za STA danes dejal radeljski župan Alan Bukovnik.

Poudaril je, da je Karničnik mnogim vzornik. "Zato upam in verjamem, da bo tudi poimenovanje športnega stadiona po njem privabilo še katerega mladega člana naše skupnosti, da se začne ukvarjati s športom. Ni nujno, da ravno z nogometom, ampak športen način življenja je vsekakor zdrav način življenja," je dodal župan.

"Lepo je videti, da ti poklonijo takšno čast"

Žan Karničnik je za slovensko reprezentanco odigral 36 tekem in dosegel dva zadetka. Slovesnost ob poimenovanju stadiona bodo na Koroškem predvidoma pripravili ob koncu sezone. Foto: Ana Kovač Karničnik, ki od leta 2023 igra za Celje, obenem pa je tudi član slovenske reprezentance, je prve nogometne korake naredil v Radljah. Ob potrditvi poimenovanja stadiona v Radljah po njem je za STA dejal, da je počaščen in da je lepo, da ga občina tudi tako spodbuja na njegovi športni poti.

"Lepo je videti, da ti poklonijo čast skozi to poimenovanje stadiona," je dejal Karničnik, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji posebej navdušil na tekmi s Srbijo. Dosegel je gol in bil igralec tekme, tudi sicer je odigral turnir na vrhunski ravni.

"To je nekako že zgodovina. Zdaj so vsi cilji v reprezentanci usmerjeni proti kvalifikacijam za svetovno prvenstvo, kjer bomo dali vse od sebe in verjamemo, da nam lahko uspe tudi preboj na svetovno prvenstvo," je še povedal Karničnik. V klubski zgodbi pa se te dni osredotoča predvsem na četrtkovo tekmo konferenčne lige v Celju proti Fiorentini. To bo prva četrtfinalna tekma konferenčne lige, stadion Z¨dežele pa bo poln kot še nikoli, saj se bo na njem stiskalo več kot 13 tisoč ljubiteljev nogometnih spektaklov.

V četrtek se bo na celjskem stadionu na tekmi med Celjem in Fiorentino zbralo več kot 13 tisoč gledalcev. Foto: Jure Banfi

V Radljah ob Dravi pa po sprejetem sklepu na seji sveta občina načrtuje izdelavo posebne table z imenom, slovesnost ob poimenovanju pa bodo predvidoma pripravili ob koncu sezone.

Športni stadion v bližini osnovne šole v Radljah ob Dravi je bil zgrajen leta 2010 in je nadomestil prejšnji stadion, ki je stal v bližini današnje radeljske obvoznice. Stadion upravlja javni zavod ŠKTM.

Uporabljata ga predvsem domača nogometni in atletski klub, je pa stadion brezplačno in kadarkoli na voljo vsem občanom, je spomnil župan. Za uporabo stadiona morajo občani opraviti registracijo pri javnem zavodu, enkratni strošek nekaj evrov je le kartica, s katero lahko nato kadarkoli vstopajo na območje stadiona in opravijo vadbo.