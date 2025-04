To pa bo spektakel: Riera, razočaran nad sodniki, za finale proti Olimpiji!

Danes so zaplesale kroglice. Izžrebana sta polfinalna para Pokala Pivovarne Union. V "finalu pred finalom" se bosta 23. aprila v knežjem mestu spopadla Celje in Olimpija, o drugem finalistu pa se bo odločalo na Bonifiki, kjer bo Koper gostil Bravo.

V boju za pokalno lovoriko so ostali le še štirje prvoligaški klubi, ki so v tej sezoni tako dobri, da se na lestvici 1. SNL nahajajo na zgornji polovici. Ker ponuja pokal izjemno bližnjico tako do lovorike kot tudi Evrope, nagrada pa je še toliko bolj mamljiva, saj bo pokalni zmagovalec poleti zaigral sprva v kvalifikacijah za ligo Europa, je motivacija pri vseh polfinalistih izjemna.

V finalu bo slovenski klub s španskim trenerjem

V polfinalu pokala se bosta v španskem trenerskem obračunu pomerila Victor Sanchez in Albert Riera. Foto: www.alesfevzer.com Ples kroglic je poskrbel, da se bosta v "finalu pred finalom" pomerila Celje in Olimpija. Prvi brani naslov prvaka, a ga lahko ubrani le še s pomočjo neverjetnega čudeža, saj si je priigral visok zaostanek za Olimpijo, drugi pa je trenutno vodilni na lestvici in ima pred najbližjim zasledovalcem (s tekmo več) kar 12 točk prednosti. Tako Celje kot tudi Olimpija sta v tej sezoni imenitno nastopala v Evropi.

Celjani so še vedno v igri v konferenčni ligi, kjer jih v četrtek v prvi četrtfinalni tekmi pred več kot 13 tisoč gledalci na razprodanem stadionu Z'dežele čaka spektakel proti sloviti Fiorentini. Celjane vodi Albert Riera, ki je v Sloveniji že osvojil dvojno krono, to mu je uspelo z Olimpijo, tudi zmaje pa vodi Španec. To je Victor Sanchez, ki pelje zeleno-belo barko proti slovenskemu naslovu, velike ambicije pa ima tudi v pokalu.

Tako je že zdaj jasno, da bo v finalu zaigral slovenski klub s španskim trenerjem, vprašanje je le, ali bo to Celje ali Olimpija. Celjani zaradi slabše uvrstitve v prvenstvu, kjer zasedajo četrto mesto, še ne morejo biti povsem mirni, kar se tiče preboja v Evropo. Če ne bi osvojili pokala, bi se morali v prvenstvu zavihteti med najboljše tri, zato bo srečanje z Olimpijo še kako pomembno.

Celjani so v nedeljo v Stožicah v 1. SNL premagali Bravo in se na lestvici povzpeli na četrto mesto, trener Albert Riera pa je bil izrazito nezadovoljen s sojenjem. Foto: Aleš Fevžer

Še dodatnega olja pa so nalile zadnje kritike Riere na račun sojenja. Pa ne le na tekmi z Bravom, kjer so Celjani v Stožicah zmagali z 2:1, ampak nasploh. Riera ima ogromno kritik, prepričan je, da se tako njegovim izbrancem kot tudi Mariboru godi krivica. Španec je prepričan, da so sodniki v Sloveniji najbolj naklonjeni Olimpiji.

V polfinalu bo imel proti Olimpiji prednost domačega igrišča. Stadion Z'dežele bi bil lahko 23. aprila prijetno poln, na njem pa je Riera, zanimivo, tudi proslavljal svojo za zdaj edino pokalno lovoriko, ki jo je osvojil kot trener. Z Olimpijo je namreč v knežjem mestu po veliki drami leta 2023 v finalu premagal Maribor.

Ponovitev finala iz leta 2022

V drugem polfinalnem srečanju se bosta na Bonifiki udarila Koper in Bravo. To bo ponovitev finala pokala iz leta 2022, v katerem so bili v Celju boljši kanarčki. Šiškarji, ki znova igrajo domače tekme v Stožicah, se bodo skušali drugič v klubski zgodovini prebiti v finale pokala, Koprčani pa nadaljevati zmagoviti niz pod vodstvom Slaviše Stojanovića, ki ima veliko izkušenj z osvajanjem klubskim lovorik.

Ko so Koprčani leta 2022 postali pokalni zmagovalci, je bil njihov trener Zoran Zeljković. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bravo je v zadnjem obdobju padel v rezultatsko krizo. V prvenstvu ni zmagal že šest tekem zapored in na lestvici padel na peto mesto, Kopru pa gre bolje, saj zaseda tretje mesto, ki zagotavlja neposredno vozovnico za igranje v Evropi.