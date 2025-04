Znani vsi polfinalisti, Olimpija s petardo, Celjani izločili Maribor

Znani so vsi polfinalisti pokalnega tekmovanja. Nogometaši Celja so v štajerskem derbiju z 1:0 ugnali Maribor, Bravo je v gosteh šele po izvajanju 11-metrovk s 3:2 izločil Nafto, potem ko se je redni del končal z izidom 1:1, v podaljšku pa sta obe ekipi zadeli še po enkrat. Kot prvi se je v torek med najboljše štiri uvrstil Koper. Kanarčki so pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića v Slovenski Bistrici upravičili vlogo favorita. Drugoligaša Bistrico, ki ga vodi Robert Pevnik, so ugnali z 2:0. V četrtek pa se je četrtfinale zaključil v Stožicah, kjer je Olimpija s 5:2 premagala Beltinčane. Žreb polfinalnih parov bo v ponedeljek.

Zadnji polfinalist je Olimpija, ki je v četrtek proti Beltincem upravičila vlogo absolutnega favorita in zmagala s 5:2. Pod taktirko Victorja Sancheza ji gre tudi v prvenstvu imenitno, v nedeljo je po dobrih dveh leti prvič premagala Bravo in povečala prednost pred tekmeci.

Zmaji so v tekmo vstopili resno in že v prvi minuti zatresli mrežo gostujočega vratarja in kapetana beltinške ekipe Domna Zvera. Za vodstvo Olimpije je poskrbel Ivan Durdov. V 19. minuti je bilo že 2:0 za Ljubljančane, katerih prednost je podvojil latvijski branilec Justas Lasickas, šest minut kasneje pa so tudi gostje pokazali, da jih nikakor ne gre podcenjevati, ko je zaostanek znižal Anej Jelovica. A prejet gol domačih ni zvedel, le štiri minute so potrebovali, da so spet prišli do dveh golov prednosti, za 3:1 je zadel 19-letni vezist Dino Kojić. To v prvem polčasu še ni bilo vse, v 38. minuti je padel nov gol, spet v beltinško mrežo, za 4:1 je še enkrat zadel mladi Kojić.

V drugem polčasu sta padla le še dva gola, v 88. minuti se je med strelce vpisal še en najstnik v zeleno-belem dresu, 17-letni Mateo Ačimović, gostje pa so svoj drugi gol na tekmi zabili minuto kasneje, ko je Denisa Pintola premagal Jura Štimac.

Sanchez je spopad s četo Simona Dvoršaka sicer začel s povsem spremenjeno prvo postavo glede na nedeljsko prvenstveno tekmo z Bravom. Od standardnih članov je tekmo začel le branilec Marcel Ratnik.

Celjani izločili Maribor

Mariborčani in Celjani so se na pokalnih tekmah srečali že 16-krat, slednji pa so po novem pri sedmih zmagah. Maribor je sicer dobil vse tri medsebojne tekme v pokalnih finalih, bo pa imelo Celje novo priložnost, da v primeru še enega napredovanja popravi finalno statistiko. Celjska ekipa je namreč dobila zgolj eno od desetih finalnih tekem.

Celjani so bili v uvodu tekme precej nevarnejši, ob živce pa jih je spravljal vratar Ažbe Jug, ki je preprečil zadetek po treh lepih priložnostih, v 43. minuti pa je Tamar Svetlin oplazil še vratnico. Kai Meriluoto in Jan Repas sta v prvem polčasu zapravila priložnosti domačih.

Tudi v drugem polčasu sta ekipi, predvsem celjska, prihajali do priložnosti, eno lepših je v 75. minuti zapravil Logan Delaurier-Chaubet, ko je bil znova na mestu Jug. V 83. minuti pa je slednji vendarle klonil, Delaurier-Chaubet ga je le ugnal s strelom z dobrih desetih metrov ter tako Celju zagotovil polfinale.

Bravo napredoval po loteriji 11-metrovk

Tako Lendavčani kot Ljubljančani še čakajo prvi pokalni naslov, oboji pa so že igrali v finalu. Šiškarji so v velikem finalu nastopili v sezoni 2021/22, ko je bil v Celju premočan Koper, Lendavčani pa so se kot drugoligaš v finale uvrstili dve leti prej ter izgubili proti Muri.

Tokrat so slednji obstali v četrtfinalu, čeprav so ob nekoliko konkretnejši predstavi povedli v 31. minuti z golom Josipa Špoljarića. Takrat Urošu Likarju ni uspelo žoge zadržati pred golovo črto. V 56. minuti so Šiškarji izenačili, potem ko je po prostem strelu z desne strani z glavo ob bližnji vratnici zadel Matej Poplatnik.

Matic Ivanšek je zadel zadnjo 11-metrovko za napredovanje Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Bravo je bil v tem delu nevarnejši, a se izid ni več spremenil, tako da je sledil podaljšek. Le nekaj sekund po začetku tega so domači naredili napako v obrambi, vratar Žan Mauricio je pri izbijanju nabil žogo točno v Poplatnika, od njega pa se je odbila v mrežo za 2:1. Na 2:2 je v 110. minuti Nafta izenačila po golu Zorana Lesjaka iz bližine.

Kmalu zatem pa je domača zasedba ostala z igralcem manj po drugem rumenem kartonu Kimija Lavrenčiča, a tega gosti niso izkoristili, tako da so sledile 11-metrovke. Domači nogometaš Hristijan Georgievski je takoj prvi strel poslal visoko čez gol, Nemanja Jakšić je v drugi seriji zgrešil pri Bravu, a takoj za njim na podoben način tudi Naftin Aleks Pihler. Mauricio je nato ustavil slab strel Sandija Nuhanovića, v sedmi seriji pa je Likar obranil poskus Zsomborja Kalnoki-Kisa, Matic Ivanšek pa je zadel za napredovanje Brava.

Koper slavil na Štajerskem

Uvodno dejanje četrtfinala pokala je potekalo na Štajerskem, kjer sta se v torek pomerila drugoligaš Kety Emmi & Impol Bistrica in V 1. SNL je s Koprom premagal Muro z 1:0, v pokalu pa izločil Bistrico z 2:0. Dve tekmi, dve zmagi Kopra brez prejetega gola. Foto: Aleš Fevžer Koper. Kanarčke po novem vodi Slaviša Stojanović. Koprčane želi popeljati v Evropo. Pokal prinaša bližnjico, zato je bilo veselje Primorcev še toliko večje, ko so upravičili vlogo favorita v Slovenski Bistrici.

Domačega drugoligaša Bistrica, ki je bil pred tem v letu 2025 še neporažen, so odpravili z 2:0. Gostitelji so se do 70. minute dobro upirali gostom, nato pa je njihovo mrežo zatresel Tomi Jurić. Po avstralskem Hrvatu se je med strelce z izjemno izvedbo prostega strela vpisal še Denis Popović. Nekdanji reprezentant in kapetan Celja se je v pokalu izkazal tudi v osmini finala, ko je z atraktivnim zadetkom odločil zmagovalca na zahtevnem gostovanju v Murski Soboti.

Gostitelji so najlepši priložnosti za zadetek zapravili prek Jaše Jelena in Brina Horvata.