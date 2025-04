Danes se bosta v pokalni poslastici za vstopnico za polfinale v Ljudskem vrtu udarila Maribor in Celje. Vijolice so najtrofejnejši slovenski klub, a so njeni navijači vseeno že skoraj pozabili, kdaj so nazadnje osvojili pokalno lovoriko. To se je zgodilo leta 2016, takrat pa je imel prste vmes tudi Željko Filipović. Nekdanji slovenski reprezentant, eden tistih Ljubljančanov, ki mu je mariborski klub segel globoko v srce, danes pričakuje pokalno predstavo za nogometne sladokusce. Pred kratkim je zapustil Ljudski vrt in se odpravil drugam. Kaj sploh počne danes?

Nekdanji slovenski reprezentant Željko Filipović je star 36 let. Imel je pestro in nepredvidljivo nogometno kariero, polno lovorik. Še danes ga boli, kako so se ga znebili pri Olimpiji, v Mariboru je predstavljal avtoriteto v slačilnici in dodano vrednost na igrišču, pozneje pomagal tudi v strokovnem štabu, v Belorusiji sodeloval z legendarnim, a žal že pokojnim Diegom Armandom Maradono, v Belgiji zaman pričakoval klic Srečka Katanca, v Srbiji postal žrtev fizičnega prepira, nogometne čevlje pa postavil na klin že pri 31 letih. O tem je pred leti rade volje na dolgo in široko spregovoril v Sportalovi rubriki Druga kariera.

Pred kratkim je zapustil Ljudski vrt, kjer je kar nekaj let deloval v strokovnem štabu NK Maribor. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Takrat se je že posvetil trenerskemu delu, v katerem uživa še bolj, kot je nekoč v vlogi nogometaša. Sodeluje z izbrano vrsto do 16 let, še pred nekaj meseci je sestavljal strokovno vodstvo NK Maribor, zdaj pa ima novega delodajalca in sodeluje z ambicioznim drugoligašem Brinje Grosuplje.

"V klubu sem dober teden. Lepo so me sprejeli, pohvaliti moram prav vse v klubu. Imamo mlado in ambiciozno ekipo z odličnim trenerjem Goranom Markovićem. Brinje je urejen klub, blizu sem tudi doma, za moje trenerske ambicije pa je res pomembno, da delam," je našteval prednosti, zaradi katerih je sprejel ponudbo Brinja.

Pridružil se je drugoligašu, ki je lahko zaradi stalnega napredka in izboljšanja infrastrukture zgled marsikateremu klubu v soseščini. "Imamo vse pogoje, da se lahko igralci razvijajo na pravi način," uživa na delu v Grosuplju.

Olimpija prvak? Ne bi kar tako odpisal Maribora.

Maribor je na zadnjem večnem derbiju premagal Olimpijo. Foto: Jure Banfi Danes bo zagotovo spremljal četrtfinalni dvoboj pokala med Mariborom in Celjem. "Moram spremljati svoj nekdanji klub, za katerega navijam. To tekmo lahko primerjamo s finalom, ker gre za eno tekmo in ni popravnega izpita. Vsekakor ne bo lahko Mariboru, saj tudi Celje svojo priložnost za Evropo in lovoriko išče v pokalu. Realno Celjani v boju za naslov nimajo več možnosti," ocenjuje, da je zaostanek 18 točk (ob tekmi manj) za Olimpijo resnično prevelik za morebiten čudež Celjanov in ubranitev državnega naslova.

Povsem drugačne pa so možnosti Maribora, najbližjega zasledovalca zmajev, ki za Ljubljančani (ob tekmi manj) zaostaja devet točk. "Maribor je v primerjavi z drugimi klubi v Sloveniji, glede zaostanka za Olimpijo v najboljšem položaju. Poznam miselnost ljudi, ki vodijo klub in ekipo. Ne bodo se predali do konca, hkrati pa sem prepričan, da bodo dali vse od sebe tudi v pokalu," meni, da je še odprta možnost, da bi Maribor lahko dohitel Olimpijo. "Do konca sezone so še en večni derbi in še nekaj težkih tekem. Bolj bo šlo prvenstvo proti koncu, bolj bo Olimpija čutila večji pritisk. Tudi sam sem bil v podobnem položaju. Zato ne bi kar tako odpisal Maribora," razmišlja štirikratni slovenski reprezentant.

Bilo je že skoraj normalno, da so osvojili pokal

Pred današnjo tekmo v Ljudskem vrtu se torej marsikaj suče okrog številke devet. Nenazadnje ima Maribor že devet pokalnih naslovov. Je slovenski rekorder, a že od leta 2016 čaka na jubilejno deseto lovoriko. Statistika Celjanov glede nastopov v finalu je manj prijetna. V sklepnem dejanju so zaigrali že desetkrat, a so se pokalne lovorike razveselili zgolj enkrat, kar devetkrat pa potegnili krajšo.

Mariborčani so osvojitev pokalne lovorike zadnjič proslavljali leta 2016 v Kopru. Foto: Vid Ponikvar

Tako je bilo tudi leta 2016, ko sta se Maribor in Celje pomerila v finalu v Kopru, vijolice, ki jih je takrat v družbi Zlatka Zahovića vodil Darko Milanič, pa so po dramatičnem izvajanju 11-metrovk pokal osvojile z 9:8. Takrat je, zanimivo, edini v vrstah Maribora strel z bele točke zapravil ravno Željko Filipović, a se je toliko bolj izkazal njegov soigralec Jasmin Handanović in poskrbel, da je klubske vitrine vijolic olepšala nova pokalna lovorika.

"Odigral sem kar nekaj finalov pokala in lahko povem, da gre vedno za trde tekme. Imam lepe spomine na tisti dvoboj v Kopru. Ta generacija je takrat osvojila že tretjič pokal, tako da so bila slavja po svoje vse bolj skromnejša. V bistvu je bilo že skoraj normalno, da smo ga osvojili. Takrat je bil že skoraj neuspeh, da smo Celjane ugnali šele po izvajanju kazenskih strelov," se je pošalil Filipović, ki je imel takrat zelo odgovorno vlogo v zvezni vrsti Maribora, s katerim je zaigral tudi v elitni ligi prvakov in v izločilnem delu lige Europa.

Kaj se je leta 2016 dogajalo v finalu pokala? V Kopru je bilo leta 2016 v finalu med Mariborom in Celjem po 120 minutah 2:2. Za Maribor sta v polno zadela Marwan Kabha in Dare Vršič, nekdanji slovenski reprezentant je zadel celo neposredno iz kota, za Celjane pa je oba gola dosegel Matej Podlogar. Finalni dvoboj pokala si je 25. maja 2016 na Bonifiki ogledalo veliko navijačev Maribora. Zmagovalca so odločili streli z bele točke. Že v prvi seriji je Željku Filipoviću poskus ubranil Matic Kotnik in Celjanom priboril prednost, a je nato v četrti seriji Jasmin Handanović, zdajšnji trener vratarjev pri vijolicah, ubranil strel De Sousi in izničil celjsko prednost. Odločitev o pokalnem zmagovalcu je padla v osmi seriji, ko je mladi Nino Pungaršek sprožil mimo gola, v polno pa je za vijoličaste zadel Aleš Mertelj, danes eden izmed pomočnikov trenerja Boštjana Cesarja, in slavje Mariborčanov, za katere je takrat nastopal tudi Milivoje Novaković, se je lahko začelo. Celjanom do pokalne lovorike nista pomagala niti dva zadetka Mateja Podlogarja. Maribor je imel zelo močno moštvo. O tem priča tudi podatek, da so na klopi sedeli in brez priložnosti za nastop ostali Erik Janža, Damjan Bohar in Marko Šuler.

Vesel, da v Celju prevladujejo slovenski nogometaši

Željko Filipović je z Mariborom nastopal v največjih evropskih klubskih tekmovanjih. Foto: AP / Guliverimage Malce se čudi, da so vijolice brez pokalnega naslova že devet let, a to pripisuje tudi dejstvu, da je pokal specifično tekmovanje, v katerem se rada dogajajo presenečenja. "Je pa zdaj pravi čas, glede na to, da oba kluba zaostajata za Olimpijo, da se osvoji pokal," je prepričan, da oba štajerska velikana vstopata v današnji dvoboj z ogromno motivacijo.

Za razliko od leta 2016 imajo Celjani neprimerno bolj polno klubsko blagajno, s katero si lahko privoščijo bistveno več. "Celje z novim kapitalom in lastništvom? To je normalna stvar v nogometu. Na to se bomo morali začeti navajati. Me pa veseli, da ne glede na tuje investicije v Celju še vedno prevladujejo slovenski igralci. To je pozitivna stvar," ocenjuje Filipović.

Maribor je po letu 2016 še dvakrat zaigral v finalu in obakrat v Celju ostal praznih rok proti Olimpiji. Celjani so po letu 2016 še enkrat okusili slast igranja v finalu, a bili znova neuspešni. Na Bonifiki jih je premagala Olimpija. Zmaji so tako v zadnjem desetletju štajerskima velikanoma kar trikrat preprečili slavje v pokalu.

Riera jim je vedno namenil kakšno presenečenje

Danes se bo Boštjan Cesar s svojimi sodelavci znova spopadel z zahtevnim izzivom, kako se pravočasno privaditi na presenečenja, ki so postala zaščitni znak Alberta Riere. "V strokovnem štabu Maribora sem deloval že takrat, ko je bil Riera v Olimpiji, pa tudi pozneje, ko je bil v Celju. Vedno nam je namenil kakšno presenečenje za tekmo, a sem trdno prepričan, da se bo Boštjan Cesar dobro pripravil nanj. Morda že pred, če ne pa med tekmo," ima dober občutek, razlog za dodaten optimizem pa predstavlja letošnji spopad v knežjem mestu, kjer je Cesar ugnal Riero in popeljal Maribor do prve zmage na štajerskem derbiju v tej sezoni.

Boštjan Cesar je letos že ugnal Alberta Riero na štajerskem derbiju v 1. SNL. Foto: Jure Banfi

Prihodnji teden si zaradi obveznosti ne bo mogel ogledati spektakla v Celju, kjer bo gostovala Fiorentina, a ob tej priložnosti čestita Celjanom za odmeven uspeh v Evropi. "Zagotovo ni nihče pričakoval, da bodo v Evropi ostali tako dolgo. Je pa zelo težko za klub, če igra na večjem številu front. Zlasti fizično je to težko nadoknaditi."

Filipović pri 36 letih še vedno igra nogomet, a le rekreativno. Ukvarja se zlasti s futsalom. Usmeril se je še v nekatere druge športe, še vedno pa obožuje tudi ribištvo, predvsem muharjenje. Njegovo srce najbolj polni spoznanje, da lahko s svojimi izkušnjami pomaga mlajšim nogometašem, zato uživa tudi v delu v reprezentančni selekciji do 16 let. "Imamo zelo dobre mlade fante, ki se pravilno razvijajo," ga sploh ne skrbi za prihodnost slovenskega nogometa. Da bi bila ta čim bolj svetla, se bo trudil po najboljših močeh – tako v Brinju kot tudi v reprezentanci.