Ko se je v nedeljo v Stožicah zatresla mreža Slovaške, so od srca zaploskali tudi navijači Rijeke. To je bil namreč zadetek, pri katerem so sodelovali zdajšnji oziroma nekdanji junaki reškega kluba. Dejan Petrovič, ki si je zabetoniral položaj v začetni enajsterici Rijeke, je podal v kazenski prostor in idealno zaposlil Adama Gnezdo Čerina, ki je ušel obrambi tekmecev in z udarcem z glavo dosegel edini zadetek na srečanju.

To je bilo torej sodelovanje zdajšnjega in nekdanjega nogometaša Rijeke, ki mu je ob igrišču kot selektor zaploskal Matjaž Kek, še vedno najverjetneje najbolj priljubljeni Slovenec na Hrvaškem. Takšen status si je ustvaril že pred leti, ko je ustvarjal čudeže z Rijeko in v obdobju nadvlade "evropskega" Dinama osvojil dvojno hrvaško krono.

Matjaž Kek je leta 2017 popeljal Rijeko do dvojne hrvaške krone. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčanu je to uspelo leta 2017, po osmih letih pa je na Reki znova evforično, saj je Rijeka deset krogov pred koncem na vodilnem položaju. V zadnjem nastopu je v jadranskem derbiju ponižala Hajduk (3:0), pred tem se je na Rujevici znesla še nad Dinamom (4:0) in se povzpela na vrh. Kdo bo torej prvak? "Rijeka," je s prešernim nasmehom po zmagi nad Slovaško povedal Petrovič, ki igra pri Rijeki v zadnjem obdobju nekoliko bližje vratom tekmeca in izvaja pritisk na zadnjo vrsto tekmeca.

Olimpija pomendrala vodilnega hrvaškega prvoligaša

Dejan Petrovič lani ni bil udeleženec Eura 2024, v zadnjih mesecih pa je vedno pomembnejši član Kekove čete. To je dokazal tudi na zadnjem gostovanju v letu 2024 v Avstriji. Foto: Aleš Fevžer Podobno je počel zadnji teden v državnem dresu. V Bratislavi od prve minute, v Ljubljani pa kot adut s klopi, kar je dokazal na začetku podaljška, ko je prispeval asistenco za zmagoviti gol.

"Upal sem, da bom zadel njegovo glavo. Na koncu se je izšlo. Nov igralni položaj mi ni povsem nepoznan, tudi pri Rijeki sem igral malce višje. Solidno sem se znašel, pomembno je, da je selektor zadovoljen. In da je Slovenija obstala v ligi B. Samo to je pomembno," je z nasmehom na licu povedal 27-letni Štajerec. Pred slabim letom, ko je v Stožicah gostoval z Rijeko na povratni tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo, mu niti približno ni bilo do smeha. Prva tekma na Hrvaškem med Rijeko in Olimpijo se je končala brez zmagovalca (1:1), v Ljubljani pa so zmaji pomendrali reško zasedbo in v eni najboljših predstav v Evropi v zgodovini kluba zmagali kar s 5:0. Rijeka je takrat doživela sramoten poraz, ki je močno odmeval v regiji. To je bil polom, ki ga je pričakoval malokdo.

"Trenutno stanje na lestvici je kar pomagalo, da smo to lažje preboleli. Zdaj lahko že rečem, da smo to preboleli. To je bila dobra lekcija," so si po debaklu v Ljubljani nalili čistega vina in v nadaljevanju sezone, čeprav so v zimskem prestopnem roku izgubili kar nekaj pomembnih igralcev, zaigrali tako dobro, da so trenutno prvi kandidati za osvojitev hrvaškega naslova.

Rijeka je lani poleti doživela v Stožicah boleč poraz (0:5), po katerem je izpadla iz Evrope. Foto: Filip Barbalić

Ker se zanj poteguje tudi trenutno poškodovani Jan Mlakar, Petar Stojanović pa še vedno nosi v srcu zagrebški Dinamo, se v slovenski reprezentanci veliko govori tudi o hrvaškem prvenstvu. "Vse je še mogoče. Do konca je še deset krogov," Petrovič napoveduje še dramatično nadaljevanje, a je vseeno najbolj prepričan v scenarij, po katerem bo prestolnica Kvarnerja čez dva meseca nazdravljala drugemu naslovu hrvaškega prvaka. Morda celo dvojni kroni, saj se je Rijeka uvrstila v polfinale.

Navdušeni nad uspehom Celja

Z Rijeko želi letos osvojiti dvojno krono. Foto: Guliverimage Petrovič si na Reki deli slačilnico z dvema nogometašema, ki sta v preteklosti nastopala tudi v 1. SNL. Oba v dresu Celja, eden pa je tudi nastopal za Olimpijo. To sta Luka Menalo in Duje Čop. "Seveda spremljamo tudi dogajanje v slovenski ligi. Navdušeni smo nad uspehom Celja. Priti med najboljših osem je velik uspeh," nekdanji nogometaš Aluminija od srca čestita Celjanom za preboj v četrtfinale, kjer jih čakata spektakla proti Fiorentini.

Petroviča čakajo že zelo hitro nova dokazovanja v dresu Rijeke. V soboto bo gostoval v Koprivnici pri Slaven Belupu, nato pa ga čaka že polfinalni pokalni spopad z Istro. Časa za premor torej ni veliko. Petrovič ima za začetek le eno željo. Da mu zdravje še naprej stoji ob strani in lahko na igrišču prikazuje tisto, česar je tudi zmožen.