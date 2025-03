Janža presenečen nad obtožbami selektorja Slovaške: Meni je to smešno

Slovenski nogometni reprezentant Erik Janža je po zmagi nad Slovaško (1:0) doživel šok. Slovaški selektor Francesco Calzona ga je označil za nezrelega in slabo vzgojenega človeka ter potožil, kako naj bi ga 31-letni Prekmurec žalil. Je Janža resnično prestopil meje dovoljenega in okusnega? V slovenski izbrani vrsti še kako priljubljen nogometaš, ki se v karieri ponavadi ni zapletal v neokusne incidente, zaradi navdihujoče življenjske zgodbe in plemenitih vrlin pa si je pri Gorniku na Poljskem prislužil tudi kapetanski trak, nam je pojasnil svojo stran zgodbe. To je naredil brez težav, saj je prepričan, da ni storil ničesar narobe. Ima čisto vest. Kaj se je torej zgodilo?

Ni mu bilo prijetno. Po tekmi je s soigralci v Stožicah veselo proslavljal pomembno zmago za slovensko izbrano vrsto, s katero si je Kekova četa zagotovila druženje z zelo kakovostnimi reprezentancami, članicami lige B lige narodov, tudi v prihodnje. Nato se je z bližnjimi vkrcal v avto in odpravil na daljšo večerno pot proti Katovicam, kjer živi na Poljskem. Kmalu potem, ko je že vozil, je sledilo nemilo presenečenje.

"Bil sem za volanom, punca pa je na družbenih omrežjih zasledila očitke selektorja Slovaške, češ da sem ga žalil," ga je novica o tem, kako ga je Francesco Calzona označil za slabo vzgojeno osebo, šokirala. Ni vedel, ali naj bi mu šlo na smeh ali na jok. Vožnja proti Poljski je zaradi tega minevala v manj prijetnem razpoloženju. Premleval je o tem, kaj tako spornega je sploh naredil, da ga je italijanski strateg očrnil na novinarski konferenci, a ni našel pravega odgovora.

Erik Janža je Sloveniji pomagal do dragocene zmage nad Slovaško. Odigral je vseh 120 minut in se v sodnikovo beležnico vpisal z rumenim kartonom. Foto: Aleš Fevžer

"Ne vem. Meni je to smešno. Nogomet je igra, v kateri ne manjka čustev. Kar zadeva moje stike s selektorjem Slovaške, se je zgodilo takole. Najprej mi je začel govoriti nekaj po italijansko. Njegovega jezika ne razumem, a me je spremljal občutek, da mi ne govori nič prijetnega, da gre za kakšno provokacijo. Nato sem mu po slovensko odgovoril, naj raje molči. Hotel sem mu pokazati, da tukaj ni heca, saj so Slovaki prišli na naš teren. In tako odločno smo se tudi postavili v Stožicah. Nato sem začel mahati z rokami, a ne neposredno proti njemu, in mu sporočil še v angleškem jeziku, naj se odpelje nekam. Nič takšnega ni bilo. Prisežem na svoja otroka, da ni bilo nič posebnega," se še zdaj čudi, kako je lahko Italijan po omenjenem dogajanju o njem govoril tako negativno.

Italijan ni sprejel njegovega opravičila

Francesco Calzona je težko sprejel zamujeno priložnost, da bi se s Slovaško prek Slovenije prebil v ligo B lige narodov. Foto: Guliverimage "Smešno mi je, da govori o meni kot o nevzgojeni osebi. Pa čeprav me sploh ne pozna. Nima pravice tako grdo govoriti o meni, ne o selektorju, ne o slovenski reprezentanci. Navsezadnje smo jim pokazali na igrišču, koliko veljamo. Meni je bilo super in se zaradi tega ne obremenjujem," nam je iz Poljske, kamor je prispel v zgodnjih jutranjih urah, povedal Janža.

Morebitna nesoglasja, ki so se pojavila med srečanjem, ko se je nekajkrat zaiskrilo med zasedbama iz Slovenije in Slovaške, nato pa se je zgodila še kratka izmenjava besed s selektorjem gostov, je skušal zajeziti v polčasu podaljška. "Takrat sem prišel do selektorja Slovaške in mu rekel: 'Mister, sorry' (Gospod trener, oprosti, op. p.). Ponudil sem mu roko, a je samo jezno zamahnil. Ni hotel sprejeti mojega opravičila, ampak mi je dal vedeti, naj se samo speljem," je opisal njegov zadnji stik s Calzono na dvoboju v Ljubljani. Po tekmi se je normalno pozdravil s slovaškimi nogometaši, z njihovim selektorjem pa se ni več videl.

"Če bi iskali takšne provokacije in gledali, kaj vse je kdo rekel komu na vsaki tekmi, bi bili kot v vrtcu," poudarja 31-letni Prekmurec. Foto: Aleš Fevžer

"To je bila totalna bedarija. Normalno, da si jezen in razočaran po porazu, a ti ni treba iz tega delati takšnega cirkusa. Vsak se bori zase. Teh provokacij, besednih dvobojev, je na igrišču med tekmo ogromno. Milijon. Če bi iskali takšne provokacije in gledali, kaj vse je kdo rekel komu na vsaki tekmi, bi bili kot v vrtcu," je potrdil, kako se na nogometnih tekmah vedno dogaja ogromno drznih besedičenj, s katerimi želijo tekmeca vsaj malce spraviti s tira.

Podobnega umazanega govorjenja ("trash talk") se denimo poslužujejo tudi v ligi NBA – tudi največji zvezdniki. "Pač, boriš se za svoj cilj. Zakaj ne bi potem izbral majhne provokacije? Nikoli pa ne grem prek meje, da bi se spravil na osebno raven. To pa pazim. In to, da se potem o tem joka v medijih, zame resnično ni pravi način."

Sodniku rekel, da je frajer, in prejel rdeči karton

Na Poljskem že dolgo opravlja vlogo kapetana Gornika iz Zabrzeja. Foto: Guliverimage Zanimivo je, da je bil zaradi neprimernih besed, ki jih je izrekel na zelenici, v karieri že enkrat kaznovan z izključitvijo. A ta primer je potrebno podrobneje predstaviti, saj je drugačen od drugih in v njem ni bilo prepoznane prav nobene zle namere. Prav obratno.

"Bil je čisti nesporazum. Na Poljskem, ko še nisem dobro poznal vseh izrazov v njihovem jeziku, sem enkrat dejal sodniku, naj ne igra šefa. To sem podkrepil s slovenskimi besedami, naj ne bo frajer. In me je izključil! Bil sem presenečen. Rdeči karton pa sem prejel zaradi tega, ker nisem vedel, da beseda frajer v poljskem jeziku ne pomeni nič dobrega, ampak osebo prikazuje v slabšalnem smislu. No, ko so sodniki izvedeli, da sem v bistvu govoril slovensko, so priznali, da so se prenaglili pri odločitvi in storili napako. Prehitro so mi pokazali rdeči karton. Tako so odpravili napako. Po tem sem se tudi pozdravil s sodnikom, ki je sprejel opravičilo. Upam, da se bo umiril tudi selektor Slovaške," si želi, da bi se čimprej polegle te obtožbe, zaradi katerih se je po nastopu italijanskega stratega znašel na naslovnicah.

"Slovaška boljša? Ne vem, o čem govorijo."

Ni mu bilo tudi všeč, da so iz slovaškega tabora deževale kritike na račun igre Slovenije in ocene, kako so bili Slovaki boljši na obeh tekmah in bi si zaslužili skupno zmago. "Ne vem, no. Dobro, Slovaki so imeli vizualno gledano neko premoč, posest in nafzor nad igro. Mi pa smo vendarle imeli bolj izrazite priložnosti. Oni so imeli lepo v prvi minuti, pa potem še enkrat po strelu z glavo. Kaj pa mi? Bile so priložnosti Šeška, Vipotnika, na koncu pa še Kramerja. Tri vrhunske priložnosti. Tako da ne vem, o čem govorijo. Imajo pa seveda pravico povedati, kar hočejo. Za Slovenijo lahko povem, kako smo mi zadovoljni s tem, kako se je razpletlo," je zelo zadovoljen, da je Slovenija odstranila slovaško oviro in si zagotovila obstanek v drugem najvišjem rangu lige narodov. Manj zadovoljen pa je, kako se po tekmi v manj prijetnem smislu pojavlja njegovo ime.

Dvoboj med Slovenijo in Slovaško si je v Stožicah ogledalo dobrih 14 tisoč ljubiteljev nogometa. Janža je vknjižili 21. nastop za Slovenijo. Foto: Aleš Fevžer

"O tem se odločno preveč piše in govori. Z moje strani je zgodba končana. Če sem naredil karkoli neumnega, 'klošarskega', se opravičujem. A tega nisem naredil. Imam čisto vest," je še dodal 21-kratni slovenski reprezentant, ki je v državnem dresu dosegel tri zadetke. Na vse je ponosen, najbolj pa na tistega, ki ga je dosegel lani na Euru 2024.

Takrat je Sloveniji zagotovil točko na uvodnem dvoboju proti Danski (1:1) in postal slovenski junak dneva, po kateri je na sončni strani Alp in v srcih navijačev še toliko bolj odmevala njegova mogočna življenjska zgodba. Po zmagi nad Slovaško je bilo drugače. Zadovoljen je bil z uspehom Kekove čete, na naslovnicah pa se znašel zaradi povsem drugačnih razlogov. Prepričan je, da povsem nepotrebno.