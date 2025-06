Cristianu Ronaldu je predal pokal predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters Finale, ki je žal postregel tudi s tragičnim incidentom, v katerem je izgubil življenje navijač, je popeljal Portugalsko do zgodovinskega uspeha. Postali so prva reprezentanca, ki je dvakrat osvojila ligo narodov. Obakrat je pokal visoko v zrak dvignil kapetan Cristiano Ronaldo, ki je pri 40 letih že zakorakal v peto desetletje, a še vedno osvaja lovorike z izbrano vrsto.

Osvojitev lige narodov je doživel kot potrditev izjemnih zmožnosti Portugalske, ki ima visoke cilje tudi na SP 2026, kjer bi lahko bogato in rekordno pot nastopanja v državnem dresu sklenil neuničljivi Ronaldo. O tem, kako čustveno je doživel nov uspeh reprezentance, pričajo tudi njegove solze sreče, ki so stekle po njegovem licu po zmagovitem zadetku Rubena Nevesa.

Ronaldo sporočil težko pričakovano novico Ronaldo v objemu s svojim selektorjem Robertom Martinezom. Selektor Portugalske je španski strateg, tako da je v finalu lige narodov spravil v slabo voljo svojo domovino. Foto: Reuters Ronaldo je po finalu lige narodov tudi odgovoril na vprašanje, kje bo nadaljeval kariero. Po nedavni objavi na socialnih omrežjih, da končuje poglavje v karieri, je nogometna javnost sklepala, da bo Portugalec zapustil Al-Nassr. Cristiano Ronaldo je namreč to zapisal po zadnji tekmi klubske sezone 2024/25, v kateri ni z bogatim savdijskim klubom osvojil nobene lovorike. Pojavilo se je veliko namigovanj, da bi lahko zamenjal klubsko okolje, omenjali so se številni klubi, tudi brazilski velikani, pa njegov nekdanji klub Sporting Lizbona in še nekateri drugi bogati arabski kolektiv, a je nato 40-letni superzvezdnik po zmagi nad Španijo v Münchnu razblinil vse dvome o tem, kje bo igral v prihodnji sezoni. "Prihodnost? Nič se ne bo spremenilo. Ostajam pri Al-Nassru," je povedal Portugalec novinarjem na Bavarskem. S tem je tudi postalo dokončno jasno, da ga ne bo na bližajočem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA, saj njegovega kluba Al-Nassr ni med 32 udeleženci.

Ronaldo: Yamal je fenomen

V finalu lige narodov je Ronaldo dosegel drugi zadetek za Portugalsko, izsilil podaljšek in še izboljšal rekord, saj je bil to že njegov 138. gol v državnem dresu. V njem je zasenčil mladega zvezdnika Španije in Barcelone Lamineja Yamala, ki ga je odlično pokrival Nuno Mendes. Ko je potekalo izvajanje 11-metrovk, sta bila tako Ronaldo kot Yamal že na klopi.

Srečanje Lamineja Yamala in Cristiana Ronalda po finalu lige narodov v Münchnu. Foto: Reuters

Cristiano je zapustil zelenico v 88. minuti zaradi poškodbe, mladi Španec pa je presenetljivo romal na klop po koncu prvega dela podaljška, tako da ni mogel izvajati strela z bele točke. Portugalci so najstrožje kazni izvajali brezhibno, pri Špancih pa se je zataknilo izkušenemu napadalcu Alvaru Morati. Tako je lovoriko osvojila Portugalska, njen kapetan Ronaldo pa je po srečanju odgovarjal tudi na številna vprašanja o Yamalu. O njem je izbiral zelo spoštljive besede.

Lamine Yamal se je moral zadovoljiti le z drugim mestom. Lani je v Nemčiji proslavljal naslov evropskega prvaka, v ligi narodov pa je prejel srebrno medaljo. Foto: Reuters

Označil ga je za fenomen in dejal, kako bo v karieri osvojil še ogromno ekipnih in individualnih lovorik. "Igral bo še dolgo in osvojil veliko lig narodov. Saj je star komaj 17 let. Vas pa prosim, da ga pustite na miru. V tem trenutku najbolj potrebuje mir," je na nogometno javnost usmeril ganljivo prošnjo. Sam kot dolgoletni športni superzvezdnik in najbolj priljubljen Zemljan na družbenih omrežjih dobro ve, koliko dobrega ti lahko v nogometnem razvoju prinese mir, ko nisi izpostavljen dodatnim stresom in pritiskom. Mladi Španec se mu je na izrečene besede zahvalil z objavo, v kateri namenja Ronaldu globoko spoštovanje.

Nešportna poteza Yamala

Yamal, ki bo prihodnji mesec dopolnil 18 let, je v sezoni 2024/25 z Barcelono osvojil vse domače lovorike, v ligi prvakov pa je v polfinalu po spektakularni tekmi v Milanu izpadel proti Interju. Do konca mu ni šlo tudi v ligi narodov, kjer se je lovorike veselila Portugalska.

Lamine Yamal po srečanju ni zaploskal zmagovalcem:

‼️‼️ LAMINE YAMAL REFUSES TO CLAP FOR THE PORTUGAL TEAM AND WALKS AWAY 👀🤨



THE WHOLE SPANISH TEAM STOOD THERE CLAPPING 👏

pic.twitter.com/upHhwzMXjE — fan (@NoodleHairCR7) June 8, 2025

Po srečanju pa je zlasti navijače Portugalske zmotila nešportna poteza Yamala. Ta je težko prebolel poraz v finalu. Najverjetneje ga je zmotila že odločitev selektorja Luisa de la Fuenteja, ki ga je po prvem delu podaljška zamenjal. Ko so Portugalci prejemali nagrade in se veselili zmage, so jim španski nogometaši zaploskali. Tega pa niso storili vsi. Kamere so ujele Yamala, kako je skušal čimprej zapustiti zelenico. Njegova poteza je kmalu zaokrožila po spletu, o odločitvi španskega selektorja, do katerega je po srečanju pristopil Ronaldo, nato pa sta si v objemu izmenjala nekaj misli, pa je na željo španskih novinarjev spregovoril tudi kapetan Portugalske.

Kako je Ronaldo poklepetal s selektorjem Španije:

🙌 El gesto de deportividad de Luis de la Fuente con Cristiano Ronaldo: largo abrazo del seleccionador español al líder de Portugal, campeona de la #NationsLeague pic.twitter.com/pwuJ8euD3B — MARCA (@marca) June 8, 2025

"Vaš selektor je vrhunski profesionalec. Bolje od mene ve – sam nisem trener – kaj potrebuje ekipa. S Španijo je osvojil že marsikaj. Če se je tako odločil, se je odločil zaradi tega, ker je mislil, da bo to najboljše za ekipo," je dejal Ronaldo, ki je postal s 40 leti najstarejši udeleženec finala lige narodov. S tem je krepko popravil rekord, ki ga je imel pred njim v lasti leto dni mlajši nekdanji soigralec Luka Modrić. Ta je pri 37 letih izgubil finale lige narodov po izvajanju 11-metrovk v Rotterdamu s Španijo, njegov nekdanji soigralec pri madridskem Realu pa je bil boljše sreče, saj je dve leti pozneje proslavljal zmago nad Španci prav po loteriji najstrožjih kazni.