Savdijski klub Al Nassr se na sezono pripravlja v bližini Salzburga, kjer naj bi navijaška vročica varnostnikom ušla izpod nadzora. Nekaj mlajših navijačev naj bi se celo prebilo do sob v hotelu, v katerem bivajo nogometaši, kar je močno razjezilo superzvezdnika Cristiana Ronalda, ki naj bi zagrozil s policijo.

Avstrijski mediji poročajo o noriji na Solnograškem, kjer se te dni pripravlja Al Nassr z zvezdnikom Cristianom Ronaldom na čelu. Varnostni ukrepi v Saalfeldnu so od četrtka okrepljeni, a vse kaže, da varnostnikom stvari uhajajo izpod nadzora.

Številni navijači se poskušajo fotografirati s svojim idolom ali pa dobiti njegov avtogram. Po informacijah Kronen Zeitunga je nekaterim uspelo zaobiti varnostnike in priti do hotelskega krila, v katerem biva savdijska ekipa. Tam naj bi trkali na vrata 40-letnega Portugalca in ga tako razjezili, da naj bi zagrozil, da bo poklical policijo.

Ronaldo je s seboj na priprave sicer pripeljal večjo ekipo varnostnikov, za dodatne varnostne sile pa je poskrbel tudi hotel. A očitno ne povsem uspešno. "Ko so otroci vstopili v hotel, nismo bili dobro nameščeni," je za avstrijski medij dejal eden od varnostnikov.

Vse skupaj naj bi tako razdražilo Portugalca, da bi ta lahko predčasno zapustil pripravljalni tabor.

Temu se je priključil tudi najnovejši član kluba Joao Felix.