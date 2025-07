Čustven poklon angleške junakinje: Srce mi para, da me nisi videl igrati

Nedeljski finale nogometnega evropskega prvenstva za ženske je ponudil pravi triler med branilkami naslova Angležinjami in svetovnimi prvakinjami Špankami.

O lovoriki so odločale 11-metrovke, pri katerih se je izkazala angleška vratarka Hannah Hampton. Ubranila je dva od treh strelov Špank in izdatno pripomogla k velikemu slavju Angležinj. Dan po osvojeni lovoriki je razkrila, da je družino tik pred začetkom prvenstva v Švici pretresla smrt njenega dedka, ki je vselej verjel v njo.

Angležinje so po izvajanju 11-metrovk ubranile naslov. Foto: Reuters

"Upam, da si ponosen name, dedek"

"Dva dni pred največjim turnirjem mojega življenja si odšel. Še vedno se ne zdi resnično. Ves čas sem mislila, da bom, ko bom poklicala, spet slišala tvoj glas, da boš povedal kakšno šalo ... Bil si eden mojih največjih podpornikov. Verjel si vame, še preden sem sploh zavedala, kako bo to potovanje videti. Vedno si bil tam, me opazoval, spodbujal, učil. Naučil si me ogromno. Ne le o nogometu, ampak tudi o življenju. O tem, kako ostati prizemljen, trdo delati, biti vztrajen in delati stvari na pravi način. Pogrešam najine pogovore. Razumel si. Razumel si, kaj mi je to pomenilo. Razumel si, kaj je bilo potrebno. Srce mi para, da me nisi videl igrati na tem velikem tekmovanju ... Nekaj, o čemer si sanjal zame, nekaj, o čemer sva se tolikokrat pogovarjala. Želela sem videti tvoj obraz ali slišati tvoj glas po tekmi. Želela sem to deliti s tabo. A globoko v sebi vem, da si bil tam. Čutila sem te ob sebi. V tunelu ob hoji na zelenico. Na igrišču. V težkih trenutkih. Slišala sem, ko sem potrebovala moč. Upam, da si ponosen name, dedek," je v čustvenem zapisu na Instagramu sporočila 24-letnica.

Dodala je, da jo je dedek spremljal vsako minuto tudi na dresu, in priložila fotografijo nogometne oprave, na kateri je bil našitek GRANDPA (dedek).