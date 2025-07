Angležinje izsilile podaljšek in ubranile naslov po 11-metrovkah

Španska in angleška ženska nogometna reprezentanca sta se v Baslu pomerili v finalu evropskega prvenstva. V 25. minuti so povedle Španke, v drugem polčasu pa izenačile Angležinje in še na tretji tekmi zapored izsilile podaljšek. Odločitev je padla po streljanju 11-metrovk. Angležinje so zadele tri iz petih poskusov, Španke pa v prvih štirih enkrat.

Španske igralke, ki jih vodi Montserrat Tome, so bile v finalu rahle favoritinje, nenazadnje so Anglijo ugnale že v finalu svetovnega prvenstva 2023. Toda Angležinje so skozi turnir pokazale, da ne popuščajo do konca, to pa jih je nagradilo tudi v finalnem obračunu, v katerem so bile večinoma sicer malce boljše Španke. Selektorica Anglije Sarina Wiegman je osvojila tretji zaporedni evropski naslov, potem ko je enega že z Nizozemsko.

Angležinje so tekmo na razprodanem stadionu (skupno število gledalcev na tekmah je na tem evropskem prvenstvu znašalo rekordnih 657.291, prvič v zgodovini EP je bilo povprečje več kot 20.000) nekoliko odločneje začele, a je Španija, rahla favoritinja, hitro vzpostavila ravnotežje in tudi sama zagrozila. V 19. minuti so imele Angležinje prvo res veliko priložnost na tekmi, ko je Lauren Hemp streljala iz bližine, španska vratarka Cata Coll pa se je izkazala.

Mariona Caldentey je sredi prvega polčasa zadela za vodstvo Španije z 1:0. Foto: Reuters

A vse bolj razpoložene Španke so povedle v 25. minuti, ko je po podaji z desne strani z glavo zadela Mariona Caldentey. Po golu so igralke s Pirenejskega polotoka povsem prevzele nadzor, imele v 41. minuti še eno lepo priložnost prek prve strelke turnirja Esther Gonzalez, na odmor pa šle z golom prednosti.

Tudi uvod drugega dela je minil po španskih notah, Španke so si priigrale še nekaj zaključnih strelov, toda Angležinje so bile tiste, ki so zadele. Za 1:1 je poskrbela Alessia Russo, ki je z glavo unovčila podajo z leve strani.

Angležinje so nato zaigrale nekaj bolje, imele v 69. minuti lepo priložnost za vodstvo prek Chloe Kelly, a je dobro posredovala španska vratarka. V 74. je morala posredovati tudi angleška čuvajka mreže Hannah Hampton, tudi sicer pa je bilo do konca precej izenačeno, tako da je sledil podaljšek.

Alessia Russo je zadela za izenačenje na 1:1 in Angležinje so znova izsilile podaljšek. Foto: Reuters

V tem so bile predvsem v drugem delu boljše Španke, imele nekaj obetavnih akcij in tudi strelov, a je ostalo pri izenačenem izidu, kar je pomenilo izvajanje enajstmetrovk.

Pri teh je Beth Mead za Anglijo sprva zadela, a se je ob padcu dvakrat dotaknila žoge, zaradi česar je morala ponavljati strel. Tega pa je Coll obranila. A tega Špankam ni uspelo unovčiti. Same so nato zastreljale tri strele z bele pike, tako da je imela v peti seriji Kelly priložnost za potrditev novega naslova. To pa je zanesljivo unovčila za nedosegljivih 3:1.

"Ta ekipa točno pokaže, kako je biti Anglež. Trenutno sem res zelo ponosna. Ta ekipa je magična," je po tekmi povedala Kelly.

