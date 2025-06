Nizozemci prvi polfinalisti

Na Euru U21 so se začeli izločilni boji. Prvo četrtfinalno srečanje med Nizozemsko in Portugalsko je pripadlo mladim upom iz dežele tulipanov, ki so slavili z 1:0. Ob 21. uri sledi še spopad Španije in Anglije.

Nizozemci so se do zmage dokopali kljub temu, da so večino srečanja odigrali z igralcem manj, saj je sin legendarnega nizozemskega reprezentanta Marka van Bommla Ruben van Bommel v 19. in 21. minuti prejel dva rumena kartona in si prislužil predčasno pot pod prho.

Junak srečanja je postal Ernest Poku, ki je v 84. minuti izkoristil lepo podajo Iana Maatsena. Že v prvem polčasu pa so izjemno priložnost zapravili Portugalci, saj je Geovany Quenda iz nastrožje kazni stresel le okvir vrat.

Euro 2025 do 21 let, četrtfinale:

Sobota, 21. junij:

Lestvice skupinskega dela: