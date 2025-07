Italijanke v polfinale z golom v 90. minuti, Angležinje v sedmi seriji 11-metrovk

Do sobote se igrajo četrtfinalni dvoboji na ženskem evropskem prvenstvu v Švici. V sredo so se najprej pomerile Norvežanke in Italijanke, ki so se oboje v izločilne boje uvrstile prvič po 12 letih. Norvežanke so v skupinskem delu osvojile devet točk, Italijanke štiri. Lani so med sabo igrale v kvalifikacijah za to tekmovanje, obe tekmi pa sta se končali z remijem. Kazalo je, da bo tudi na tej tekmo po 90 minutah 1:1, nakar je v 90. minuti za vodstvo, zmago in polfinale Italije zadela Cristiana Girelli. V četrtek zvečer so Angležinje s Švedinjami po podaljšku igrale 2:2, nakar so odločale 11-metrovke. Odločitev je padla šele v sedmi seriji, Angležinje so zadele tri, Švedinje le dve.