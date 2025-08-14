Nekdanji in zdajšnji hokejisti bodo igrali za Aleša Kranjca

30. avgusta bo v Hali Tivoli pestro, obeta se dan, poln športa, srčnosti in poguma. V sklopu dobrodelnega dogodka se bodo pomerili nekdanji in še aktivni hokejisti, ki bodo na ledu igrali za nekdanjega hokejskega reprezentanta Aleša Kranjca. Ta se bori s težko in neozdravljivo boleznijo ALS. Dogajanje v Tivoliju se bo začelo ob 13. uri, tekma "Olimpije" in "Jesenic" bo ob 16. uri.

"Dragi prijatelji, znanci, hokejski navdušenci in vsi ljudje z velikim srcem – vabimo vas na poseben, čustven in nepozaben dan, ki ga pripravljamo za našega Aleša, nekdanjega hokejista in očeta, ki se pogumno bori s težko in neozdravljivo boleznijo ALS. ALS je huda bolezen, ki postopoma ohromi mišice in telo – odvzame moč gibanja, govora in dihanja. A čeprav telo peša, um in srce ostajata jasna in živa. Aleš se ne predaja, zato mu skupaj pomagajmo, kot znamo – s športom, z glasbo, z nasmehom in s podporo," so zapisali na Facebook strani Igramo za Aleša Hala Tivoli 30. 8. 2025 in ljudi pozvali, naj v čim večjem številu pridejo na dobrodelni dogodek, ki bo v Tivoliju prepleten z več dejavnostmi.

Nekdanji dolgoletni reprezentant se bori s težko boleznijo ALS. Foto: Vid Ponikvar

Ob 13. uri bo na sporedu tekma mladih hokejistov, sledil bo otvoritveni program z gosti presenečenja in nastopi mladih talentov, ob 16. uri pa se bodo za Aleša na ledu borili nekdanji in zdajšnji vrhunski hokejisti.

Ekipo Jesenic bo vodil Matjaž Kopitar, predvidoma pa jo bodo sestavljali Tomaž Razingar, Mitja Robar, Boris Pretnar, Damjan Dervarič, Luka Žagar, Peter Rožič, Miha Rebolj, Anže Terlikar, Sabahudin in Senad Kovačevič, Marjan Manfreda, Rok Tičar, Klemen Pretnar, Aleš Sodja, Ivo Jan, Nik Zupančič, Andrej Razinger, Gregor Polončič, Luka Gračnar in Aleksander Petrov.

Ekipi Olimpije bo poveljeval Jure Vnuk, sestavljali pa jo bodo predvidoma Robert Sabolič, Žiga Pavlin, Blaž Gregorc, Žiga Pance, Sašo Rajsar, David Planko, Gal Koren, Miha Zajc, Andrej Tavželj, Aljaž Chvatal, Jure Sotlar, Nik Simšič, Mark Čepon, Žan Jezovšek, Gal Koren, Aleš Mušič, Miha Logar, Robert Kristan in Žan Us.

Dogajanje bo spremljal glasbeni program.

Vstopnina je prostovoljna donacija po zmožnostih (priporočena donacija: 20 evrov na odraslo osebo, otroci brezplačno), donirate lahko tudi prek platforme GoFundMe: https://gofund.me/67979be2.