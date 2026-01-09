Olimpija visoko izgubila proti prvakom, Muršak odločil koroški derbi

Hokejisti HK Olimpija so na zahtevnem gostovanju v Salzburgu izgubili z 1:5. Domači klub brani naslov v ligi ICE. Salzburžani so po rezultatsko hladno-toplem začetku sezone ujeli ritem in zdaj dosegli že 12. zmago zapored. Ljubljančani so tako v prvi kot v drugi tretjini že v četrti minuti dobili gol. Ob koncu prve je na 1:1 izenačil Bine Mašič. Po drugi tretjini so domači vodili s 3:1, na začetku zadnje pa dosegli še dva zadetka. Jan Muršak je dve minuti do konca zadel za zmago Celovca proti Beljaku (3:2).

Ljubljančani nadaljujejo predstave v ritmu toplo-hladno, ki se vrstijo že od sredine decembra. V začetku tedna so prekinili niz porazov z zmago proti Ferencvarosu, zdaj pa so klonili pri aktualnih prvakih na Solnograškem. Za zmaje je bil to sicer prvi poraz v sezoni proti klubu, iz katerega je prišel njihov strateg Ben Cooper. Na prvi domači tekmi oktobra so namreč zmagali po podaljšku s 4:3, 14 dni zatem pa so bili z 2:1 boljši še v gosteh.

Foto: EC Red Bull Salzburg/Heiko Mandl Tokrat se gostovanje v Salzburgu ni končalo tako dobro. Potem ko so se v domačem klubu pred tekmo s kratko slovesnostjo spomnili na svojega veterana Thomasa Raffla, ki je pred dnevi igral tisočo tekmo v ligi (in kot drugi po Thomasu Kochu presegel ta mejnik), je prav Raffl načel mrežo gostov že v četrti minuti.

Ljubljančani so sicer pred koncem tretjine izenačili, ko je Bine Mašič zadel z igralcem več. A to je bil nazadnje edini ljubljanski zadetek na dvoboju. Salzburg je temelje za zmago postavil že v drugi tretjini, ko je najprej sam izkoristil "power play", v zadnji minuti pa je po prekršku gostov kazenski strel izkoristil Mario Huber.

Po še dveh hitrih zadetkih domačih v zadnji tretjini in izraziti terenski premoči (razmerje strelov 39-17) pa je bilo že deset minut pred koncem tekme jasno, da bodo prvič v sezoni Salzburžani boljši.

Foto: EC Red Bull Salzburg/Manuel Mackinger

Na lestvici se Ljubljančani vse bolj oddaljujejo od prvih štirih mest, ostali so peti z 62 točkami. Pred njimi so KAC (77), Gradec (72), Salzburg (69) in Bolzano (65), za njimi Pustertal s 57 točkami, a imajo vsi vsaj tekmo ali dve manj kot slovenska ekipa. V nedeljo čaka zmaje še domača tekma z Linzem, naslednji teden pa se bodo preselili na domačo sceno, saj bo na vrsti veliki finale državnega prvenstva s starimi rivali z Jesenic.

Zanimivo je bilo tudi na koroškem derbiju, na katerem je vodilni Celovec s 3:2 premagal Beljak. Mož odločitve je bil slovenski hokejist Jan Muršak. V 13. minuti zadnje tretjine je podal za izenačenje na 2:2, nato pa dve minuti do konca zadel za zmago.

Drugi Gradec je v derbiju večera doma s 3:2 premagal četrti Bolzanom. Gol za zmago je v drugi minuti podaljška dosegel Kanadčan Josh Currie.

ICEHL, 9. januar:

Lestvica: