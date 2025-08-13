Televizijska voditeljica Planet TV Manja Stević je na družbenih omrežjih delila fotografijo z izbrancem in dala vedeti, da je ljubezen še kako v zraku.

Več kot očitno je priljubljena televizijska voditeljica Planet TV Manja Stević spet našla srečo v ljubezni. To potrjuje tudi njena fotografija, ki jo je nedavno delila s sledilci, kjer je v objemu svojega novega izbranca. Srce ji je ogrel Matija Feist.

Foto: Instagram/Manja Stević

Voditeljica se je pred dvema letoma ločila, o svoji ločitvi pa ni nikoli javno spregovorila. Prav tako v javnosti ni nikoli razkrila, ali je samska ali v zvezi. Oktobra lani pa se je odločila za izjemo in v enem izmed podkastov delila nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja.

"Ne bi rekla, da sem samska, ampak ker sem predana in se še spoznavam, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Ko si star 40, začneš malo drugače gledati na stvari," je takrat v podkastu povedala Manja Stević, a eni izmed voditeljic podkasta Tisti dnevi v mesecu to ni dalo miru in jo je o morebitnem srčnem izbrancu spraševala naprej.

"Vsak partner ti prinese nekaj lepega"

"Saj to vam želim povedati. Ni nobena skrivnost, da midva nisva zaljubljena, ampak imava globoko spoštovanje drug do drugega in sva partnerja v partnerskem odnosu. In zdaj sem tam, ko se sprašujem, ali je to to, kar hočem, partnerski odnos, ali hočem biti zaljubljena? In zdaj ne vem. Tudi on to ve, vsi smo odrasli. Vsak partner ti prinese nekaj, nekaj lepega," je povedala Stević in dodala, da je izbranec zelo dober tudi do njenih dveh otrok. "Sinova sta videla, da nisem samo mama, ampak tudi človek. In neskončno sem mu hvaležna, kako lepo je to njima predstavil," je še povedala.

Že kmalu se vrača na televizijske zaslone

Se pa znana voditeljica že prihodnji teden po poletnem oddihu spet vrača pred televizijske zaslone. Oddaja Jutro na Planetu, ki jo bo Manja Stević vodila ob petkih, se z novo sezono na Planet TV namreč vrača v ponedeljek, 18. avgusta. Od ponedeljka do četrtka pa bosta oddajo vodila voditelja Igor Krmelj in Suzana Kozel.