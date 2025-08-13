Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
13. 8. 2025,
11.43

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
zveza Uživajmo poletje Uživajmo poletje ljubezen ljubezen Planet TV televizijska voditeljica voditeljica Manja Stević

Sreda, 13. 8. 2025, 11.43

41 minut

Voditeljica Planet TV je spet našla srečo v ljubezni

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
Manja Stević, voditeljica | Več kot očitno je globoko spoštovanje v partnerskem odnosu voditeljice Manje Stević prineslo nekaj več. | Foto Mediaspeed

Več kot očitno je globoko spoštovanje v partnerskem odnosu voditeljice Manje Stević prineslo nekaj več.

Foto: Mediaspeed

Televizijska voditeljica Planet TV Manja Stević je na družbenih omrežjih delila fotografijo z izbrancem in dala vedeti, da je ljubezen še kako v zraku.

Več kot očitno je priljubljena televizijska voditeljica Planet TV Manja Stević spet našla srečo v ljubezni. To potrjuje tudi njena fotografija, ki jo je nedavno delila s sledilci, kjer je v objemu svojega novega izbranca. Srce ji je ogrel Matija Feist.

Manja Stević thumb | Foto: Instagram/Manja Stević Foto: Instagram/Manja Stević

Voditeljica se je pred dvema letoma ločila, o svoji ločitvi pa ni nikoli javno spregovorila. Prav tako v javnosti ni nikoli razkrila, ali je samska ali v zvezi. Oktobra lani pa se je odločila za izjemo in v enem izmed podkastov delila nekaj podrobnosti iz zasebnega življenja.

"Ne bi rekla, da sem samska, ampak ker sem predana in se še spoznavam, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Ko si star 40, začneš malo drugače gledati na stvari," je takrat v podkastu povedala Manja Stević, a eni izmed voditeljic podkasta Tisti dnevi v mesecu to ni dalo miru in jo je o morebitnem srčnem izbrancu spraševala naprej.

"Vsak partner ti prinese nekaj lepega"

"Saj to vam želim povedati. Ni nobena skrivnost, da midva nisva zaljubljena, ampak imava globoko spoštovanje drug do drugega in sva partnerja v partnerskem odnosu. In zdaj sem tam, ko se sprašujem, ali je to to, kar hočem, partnerski odnos, ali hočem biti zaljubljena? In zdaj ne vem. Tudi on to ve, vsi smo odrasli. Vsak partner ti prinese nekaj, nekaj lepega," je povedala Stević in dodala, da je izbranec zelo dober tudi do njenih dveh otrok. "Sinova sta videla, da nisem samo mama, ampak tudi človek. In neskončno sem mu hvaležna, kako lepo je to njima predstavil," je še povedala.

Že kmalu se vrača na televizijske zaslone

Se pa znana voditeljica že prihodnji teden po poletnem oddihu spet vrača pred televizijske zaslone. Oddaja Jutro na Planetu, ki jo bo Manja Stević vodila ob petkih, se z novo sezono na Planet TV namreč vrača v ponedeljek, 18. avgusta. Od ponedeljka do četrtka pa bosta oddajo vodila voditelja Igor Krmelj in Suzana Kozel.

Natalija Bratkovič, voditeljica
Trendi Natalijo Bratkovič na dopustu na Hrvaškem evakuirali zaradi požara
Valentina Plaskan
Trendi Valentina Plaskan je zaročena, pred njo je pokleknil novinar
Rosvita Pesek, televizijska voditeljica
Trendi Veste, kako je bila pred 30 leti videti voditeljica Rosvita Pesek?
zveza Uživajmo poletje Uživajmo poletje ljubezen ljubezen Planet TV televizijska voditeljica voditeljica Manja Stević
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.