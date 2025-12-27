Tretji Avatar ponudi enako filmsko izkušnjo kot prva dva: osupljive podobe v navdušujočem 3D in zgodbo, ki je … bodimo prijazni in jo poimenujmo boomerska, ker obstaja veliko manj prijaznih izrazov, ki bi jih lahko uporabili.

Avatar je tipični primer stereotipa belega odrešitelja, ki zatirano primitivno ljudstvo popelje v zmago proti silam kolonizacije. To je tudi zasnova Lawrenca Arabskega, Poslednjega samuraja in Peščenega planeta (čeprav si ta privošči zanimiv preobrat, boste videli naslednje leto v tretjem filmu) in je v 21. stoletju postal zlajnan kliše. To je sicer tudi fraza, s katero bi lahko opisali večino dialogov in preobratov v zgodbi Avatarja, sploh v aktualnem nadaljevanju.

Poglejte napovednik filma:

Dogajanje se nadaljuje nekaj tednov po zaključku prejšnjega filma, ko Sullyjevi še žalujejo za umrlim najstarejšim sinom, industrijsko-vojaški kompleks človeških kolonizatorjev pa se pripravlja na novo akcijo, s katero bi ujeli Jaka. Tako se odvije več osupljivih akcijskih prizorov, ki tehtnico dinamično prestavljajo zdaj na eno, zdaj na drugo stran, ko se zgodita še dve prelomni zadevi (ki so ju razkrili že napovedniki): človeški lik Spiderja pridobi možnost dihanja pandorskega zraka, ljudem pa se pri bitki pridružijo tudi surovi Mangkwan, ki ne častijo boginje planeta Eywe, temveč ogenj.

Samu Worthingtonu tudi po 16 letih še zmeraj ni uspelo doseči preboja onkraj filmov Avatar in tudi v njih mu koristi, da je videti kot Na’vi. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Kulturna senzibilnost na dnu

Iz preobrata v preobrat in iz bitke v bitko spoznavamo vse več Pandore, medtem ko se liki počasi razvijajo v najbolj predvidljivih možnih smereh. Slika in zvok filma sta zares enkratna, a tudi najbolj dinamične akcijske scene (in res so dinamične) ne zmorejo držati tempa več kot tri ure. Dodatno tempo ubija scenarij s kulturnimi apropriacijami, ki se v novem filmu razširijo na druge civilizacije. Po tem, ko je prvi film posrkal kulturo staroselcev iz porečja Amazonije in drugi tisto s Pacifiških otokov, si tretji izposodi več klišejev različnih kultur (kamikaze!), a se pri ljudstvu Mangwan najbolj zgleduje po severnoameriških staroselcih in Haitiju.

Film je poln epsko junaških scen, kot je tale, in kljub temu da je cel scenarij poln klišejev, je zaradi tovrstnih kadrov akcija le še bolj dinamična. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Prikaz teh kultur je preprosto kremž, ker tako odkrito izkazuje vse pomanjkljivosti v svetovnem nazoru kvazilevičarskih intelektualcev boomerske generacije, da je vsem mlajšim lahko zgolj nerodno. In da, naključni šovinizem, na primer prikaz renčanja kot jedra komunikacije med ženskimi liki, to le še potencira.

V novem filmu je veliko ognja. Pogosto tudi na lokacijah, kjer ga vse okrog od eksplozije loči le iskrica. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Videti 3D-prostranstvo, preden bo izginilo

V legendarnem vesternu Pleše z volkovi protagonist poročnik Dunbar razloži svojemu nadrejenemu, da želi izkusiti prostranstvo, preden bo to izginilo. Film je komentar na genocid nad ameriškimi staroselci, posnet stoletje po dogodku. 30 let kasneje si je Avatar izposodil večino zgodbe vesterna in dogajanje postavil na fascinanten vesoljski svet ter odprl novo prostranstvo, ko je pokazal, kako spektakularno je lahko film videti v 3D.

Oče in sin sredi nerodnega najstniškega pogovora. Foto: Blitz Film & Video Distribution

V 16 letih od njegove premiere je bilo narejenih morda pet filmov, v katerih je ustvarjalcem uspelo vsaj približno tako dobro uporabiti to tehniko – in to vključuje Avatarja 2 in 3. Nobenega dvoma ni, da bo tudi novi Avatar zaslužil gore denarja, a prav nič ne kaže, da se bodo 3D-filmi obdržali, saj so bolj ali manj vsi drugi izdelki zgolj priložnost za kinodvorane, da zaračunajo kak dodaten evro. S tem Dunbarova izjava pridobi nov pomen: pojdite pogledat 3D-filme v kino, preden bodo izginili.

Ja, svet Pandore je morda videti kičast, a je prepričljiv. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Avatar: Ogenj in pepel vreden ogleda?

Ja, film je zaradi tehnične izpiljenosti in edinstvenosti 3D-sveta vreden ogleda v kinu v 3D-tehniki, v 2D-tehniki ali kasneje na domačem televizorju pa niti ne.

Avatar: Ogenj in pepel (Avatar: Fire and Ash)

Režija: James Cameron

Igrajo: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Giovani Ribisi, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis

Žanr: Znanstvena fantastika

