Melania: Trenutek iskrenosti slovenske filozofinje

Če je namen tega filma pokazati, da je Melania čuteče človeško bitje, mu to dejansko uspe. Za nekaj sekund proti koncu, ko se pri odhodu s plesa malenkost sprosti in zapleše ob zvokih YMCA. Preostali del filma bi lahko bil tudi o narcisoidni robotki.

Film se odpre s prvimi takti uspešnice Rolling Stones Gimme Shelter in zračnimi posnetki morja in floridske, s palmami posejane obale, ki pripelje do Mar-a-Lago, rezidence Trumpovih 1. januarja 2025. Preden se posvetimo vsebini, se za trenutek ustavimo pri sporočilu uvodnih podob. Kader, v katerem se pogled kamere iz neba približuje dogajanju, nakazuje prihod božanstva iz nebes, kar je že pred tem filmom (preveč) učinkovito uporabila nacistična propagandistka Leni Riefensthal v Zmagoslavju volje, ključnem elementu Hitlerjevega programa.

Zanimiva je tudi izbira Gimme Shelter, pesmi o tem, kako je svet na robu vojne in kako sta "posilstvo in umor le strel proč". Režiser Brett Ratner najbrž ni pomislil na vse pomenske konotacije, temveč jo je vključil, ker jo je pogosto uporabil njegov idol Martin Scorsese (v Dobrih fantih, Casinu in Dvojni igri). A avtor filmov Ful gas – Trumpove najljubše filmske franšize – seveda ne stoji na ramenih velikanov, temveč se izkaže za še večjega mazača, kot se je z Možmi X 3.

Melania Trump – filozofinja

Rattner nato s kamero 20 dni spremlja Melanio med pripravami na inavguracijo njenega moža za predsednika ZDA. To vključuje predvsem številne sestanke z oblikovalci, modnimi kreatorji, svetovalci za stike z javnostjo in protokol ter je točno tako zanimivo, kot bi lahko pričakovali. Vsi se na vse pretege trudijo hvaliti Melanio, vključno z njo samo, pogosto prek meja dobrega okusa. Tako si denimo pripiše zasluge za cele projekte na osnovi enega sestanka, modni kreator jo čisla kot najboljšo na svetu, ker mu kot nekdanja manekenka zna razložiti, kako ji pade obleka, medtem ko so njegove pomočnice vidno prestrašene.

Čeprav je bil režiser nedvomno prepričan, da so trenutki, kot sta prepevanje Bille Jean ali pa obisk cerkve na obletnico materine smrti, tisti, ki nam pripustijo vpogled v Melanio kot osebo, nam prva dama ZDA ponudi bolj iskrene iztočnice s svojimi filozofskimi izjavami. Tako jo med drugim slišimo reči: "Moč ne pride z nazivom, temveč je tiha sila iz notranjosti," kot da bi bila motivacijska govornica, še bolj pa navduši z mnogopomensko: "Vsi se moramo truditi, da ne izgubimo svojih osebnih pravic, ker nas povezuje človečnost," karkoli naj bi to pomenilo.

Trenutek iskrenosti

Če smo je bili vajeni kot tihe sile v ozadju, smo čez naracijo filma in ne posebej naravne pogovore z ljudmi, dobili materiala za dva mandata. In čeprav ga je večina puhlega kot zgoraj, se občasno prebije na dan kakšna resnica. Tako med sprehodom skozi inavguracijsko svečano večerjo vidimo številne milijarderje, ki so podprli Trumpa, in Melania v offu izjavi: "Donatorji so gonilna sila in filozofija kampanje." Kot smo videli v prvem letu tega mandata, to nedvomno drži, a pod kakršnimkoli drugim režimom bi bila to izjava njegovih nasprotnikov.

Melania seveda ni dokumentarec, temveč propagandni film. Glede tega nikoli ni bilo dvoma. Amazon/MGM je odkupil film za 40 milijonov dolarjev in ga za še enkrat toliko spravil v kinodvorane po vsem svetu kot uslugo predsedniku ZDA. In čeprav imajo zadaj tudi upanje na neki finančni dobiček skozi prodajo vstopnic in nove naročnike na svoj pretočnik, ko pride tja čez kaka dva tedna, je ta studio že večkrat dokazal, da jim ni mar za dobiček – za serijo o Gospodarju prstanov so porabili milijardo dolarjev.

Ne, kar znaš, ampak, koga poznaš

Cilj propagandnega filma je povzdigniti protagoniste in njihove ideje ter jih narediti bolj priljubljene, kar bo ta film težko dosegel. Kot je Trumpova administracija že ničkolikokrat dokazala, so ideološke in prijateljske vezi pomembnejše od dejanskih sposobnosti in točno tako je tudi tokrat. Brett Ratner ni zgolj režiser filmov Ful gas, temveč je tudi osebni prijatelj Trumpovega prijatelja, izraelskega predsednika Benjamina Netanyahuja in kar je morda še pomembneje, Ratner je bil pred desetletjem "skenslan", ko so ga številne ženske obtožile spolnega nadlegovanja in napadov. Ta skorajda prisilna vrnitev naj bi tako vrgla pozitivno luč na druge spolne prestopnike, morda celo Trumpa in njunega skupnega znanca Jeffreyja Epsteina.

Film ima veliko, res veliko problemov, tako iz obrtniškega kot iz ideološkega vidika, a je morda vseeno lahko zanimiv kot dokument nekega obdobja in kot dokaz popolne odsotnosti stika z realnim svetom, ki ga imajo Trump in njegova klika. Tega je preveč, da bi bilo smiselno naštevati, od "ugrabitve" pogreba Jimmyja Carterja, do razlaganja o skrbi za otroke, medtem ko ZDA aktivno sodelujejo v njihovem pobijanju v Gazi, do ignoriranja požarov v Los Angelesu, o katerih slišimo v vsakih novicah v ozadju, vse do izjave, da še nihče ni pretrpel toliko kot njen mož. Pravzaprav je na trenutke videti kot absurdistična predstava, kar je najbrž v duhu slogana studia MGM: Ars gratia artis, umetnost zaradi umetnosti same.

Ali je film Melania vreden ogleda?

Ne. Niti kot ogled nečesa tako slabega, da je že dobro.

Melania Režija: Brett Ratner Nastopajo: Melania Trump, Donald Trump, Hervé Pierre, Brigitte Macron. Žanr: Dokumentarni film Dolžina: 104 minute

