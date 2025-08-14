Razkritje: to bodo ZDA za mir v Ukrajini ponudile Rusiji in Putinu

Ameriški predsednik Donald Trump bo Vladimirju Putinu na petkovem srečanju v zameno za prekinitev ognja v Ukrajini in začetek pogovorov o miru ponudil izkoriščanje naravnih virov na ameriški zvezni državi Aljaski in dvig nekaterih ameriških sankcij zoper rusko letalsko industrijo, poroča medij The Telegraph, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. Trump naj bi ruskemu predsedniku dovolil tudi dostop do naravnih virov na ukrajinskih ozemljih, ki jih trenutno okupira Rusija.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



8.23. The Telegraph: znano je, kaj bo Trump ponudil Putinu

7.19 ZDA v luči srečanja Trumpa in Putina odpravile nekatere sankcije proti Rusiji

Ob izkoriščanju naravnih virov Aljaske, ki so jo Združene države Amerike od Rusije kupile leta 1867, bo Donald Trump ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, da bi ga prepričal v končanje vojne v Ukrajini, ponudil tudi neoviran dostop do naravnih virov na ozemljih Ukrajine, ki jih trenutno okupira Rusija, še poroča The Telegraph.

Arhitekt ekonomskih vzpodbud, ki bi Putina lahko omehčale do te mere, da bi resno razmislil o miru v Ukrajini, je po navedbah medija ameriški finančni minister Scott Bessent, ki naj bi s predlogi tudi že seznanil Donalda Trumpa.

Ameriško finančno ministrstvo je v sredo začasno odpravilo nekatere sankcije proti Rusiji, s čimer je utrlo pot za petkovo srečanje med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom na Aljaski. Kot je sporočilo, bodo ruskim uradnikom začasno omogočili transakcije, potrebne za njihovo udeležbo na pogovorih.

Pri uradu za nadzor tujega premoženja (OFAC) na ameriškem finančnem ministrstvu so pojasnili, da bo izjema veljala do 20. avgusta. Zagotovili so, da začasna odprava nekaterih sankcij ne pomeni sprostitev zaseženih ruskih sredstev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ni sicer jasno, katere posameznike in subjekte odprava sankcij zadeva.

ZDA so od začetka ruskega napada na Ukrajino uvedle vrsto sankcij proti ruskim podjetjem in visokim uradnikom, pa tudi proti samemu Putinu.

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za prijetje ruskega predsednika, a mu aretacija med udeležbo na pogovorih na Aljaski ne grozi, saj ZDA niso članica sodišča.