Ameriško ministrstvo za energijo je konec julija objavilo novo poročilo o vplivu podnebnih sprememb , ki je močno razburilo znanstveno srenjo. Poročilo, ki ga je pripravila manjša skupina skeptikov glede podnebnih sprememb, ugotavlja, da so globalne podnebne spremembe "manj gospodarsko škodljive, kot je splošno prepričanje". A na drugi strani se je že zbralo veliko drugih znanstvenikov, ki opozarjajo, da to poročilo zanika desetletja znanstvenih raziskav in ugotovitev na področju.

Zatiranje znanosti

Več ameriških znanstvenikov se poskuša zdaj povezati, da bi pripravili skupen odgovor na poročilo, poroča znanstvena revija Nature. "To poročilce je pravzaprav narejeno zato, da zatre znanost, ne da jo okrepi ali podpre," meni Joellen Russel, oceanografka na univerzi v Arizoni.

"Gre za revizijo znanosti in revizijo zgodovine. Moramo se odzvati," pa meni britanski klimatolog Benjamin Santer, ki je tri desetletja sodeloval z ameriškim Nacionalnim laboratorijem Lawrencea Livermora v Kaliforniji. Laboratorij sicer financira ameriško ministrstvo za energijo.

Ali toplogredni plini še ogrožajo javno zdravje in blagostanje?

Klimatologi se bojijo, da bo to novo poročilo podlaga za odpravo vladne politike iz leta 2009, da izpusti toplogrednih plinov resno ogrožajo javno blagostanje. Odzivanje na poročilo ministrstva za energijo razumejo tudi kot uvod v morebitno pravno bitko za izpodbijanje nove politike, ki se bo verjetno končala pred ameriškim vrhovnim sodiščem.

Vrhovno sodišče je namreč leta 2007 odločilo, da toplogredni plini spadajo med onesnaževalce in da bi morala ameriška Agencija za okolje (EPA) ugotoviti, ali ogrožajo javnost, ter da bi zato morali izpuste regulirati. EPA je leta 2009, ko je predsedovanje ZDA prevzel demokrat Barack Obama, res odločila, da toplogredni plini, kot je ogljikov dioksid, ogrožajo javno zdravje in blagostanje. To je bila nato podlaga za to, da je Obamova administracija uvedla številne omejitve za industrijo in promet, da bi zmanjševali izpuste.

"Vrtaj, bejbi, vrtaj!"

Trenutni ameriški predsednik Donald Trump pa želi to politiko spremeniti. Republikanec je podnebne spremembe že večkrat označil za potegavščino, že v predvolilni kampanji je napovedoval odpravo večine okoljskih omejitev in ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, češ da škodujejo ameriškemu gospodarstvu. Hkrati je napovedal "okrepitev vrtanja" – črpanja nafte in plina – do razsežnosti, "kakršnih še ni bilo".

EPA ima zdaj nasprotno stališče kot leta 2009 in poskuša svoje takratne ugotovitve odpraviti. Omenjeno poročilo ministrstva za energijo naj bi bilo uvod v ta proces.

Ministrstvo in avtorji kritike zavračajo

Ministrstvo za energijo, ki ga vodi Chris Wright, nekdanji naftar, kritike zavrača. Poudarjajo, da je poročilo pripravila skupina petih avtorjev, ki "imajo različna stališča in politična ozadja in so močno spoštovani posamezniki z obsežnimi življenjepisi". Poročilo so pregledali interno, ministrstvo pa ga je zdaj odprlo "za znanstveno kritiko znanstveni skupnosti in splošni javnosti", so poudarili v sporočilu za javnost. Javna razprava o poročilu bo odprta do 2. septembra.

Poročilo so sicer pripravili John Christy, ki je raziskovalec atmosferskih dogajanj na univerzi v Alabami, Judith Curry, klimatologinja z Georgia Institute of Technology v Atlanti, Steven Koonin, fizik in profesor na Hoover Institution stanfordske univerze v Kaliforniji, Ross McKitrick, ekonomist na kanadski univerzi v Guelphu v Ontariu, in Roy Spencer, meteorolog na univerzi v Alabami. V odzivu za Nature so poudarili, da so pripravljeni na transparenten in na dejstvih temelječ dialog glede podnebne znanosti. Kritični odzivi v znanosti so nujni v tovrstnem procesu. A produktivna znanstvena razprava mora temeljiti na specifičnosti, ne splošnosti, so poudarili.

Hkrati so se obregnili tudi ob dejstvo, da določeni znanstveniki kritike izražajo prek medijev, namesto da bi se obrnili neposredno na ministrstvo, vendar so zagotovili tudi, da se bodo javno odzvali "na vse resne znanstvene pripombe" in po potrebi dopolnili poročilo.