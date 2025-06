Podnebne spremembe kot resen problem vidi 85 odstotkov Evropejcev, v Sloveniji je takšnih kar 89 odstotkov, kaže javnomnenjska raziskava Eurobarometer. Velika večina anketirancev meni, da mora unija ukrepati in med drugim povečati rabo obnovljivih virov energije ter izboljšati energetsko učinkovitost.

Na prvem mestu največjih aktualnih groženj vojne, nato pomanjkanje vode in podnebne spremembe

Največ, 61 odstotkov vprašanih, je sicer na prvo mesto najbolj perečih trenutnih groženj postavilo oborožene konflikte, v Sloveniji je bilo takšnih 60 odstotkov. Revščino, lakoto in pomanjkanje pitne vode kot grožnjo vidi 50 odstotkov Evropejcev, v Sloveniji 49 odstotkov. Podnebne spremembe kot največjo grožnjo pa vidi 47 odstotkov vprašanih, v Sloveniji je takšnih 46 odstotkov.

Sledijo gospodarske razmere, ki jih kot največjo grožnjo vidi 47 odstotkov Evropejcev, v Sloveniji je takšnih 41 odstotkov vprašanih. Razkrajanje demokracije in vladavine prava kot največjo grožnjo vidi 38 odstotkov Evropejcev, v Sloveniji 28 odstotkov vprašanih.

Pomanjkanje pitne vode skrbi mnoge Evropejce in Slovence. Foto: Bojan Puhek

Podnebna nevtralnost EU do leta 2050 ima veliko podporo

Ukrepi in politike EU za boj proti podnebnim spremembam med vprašanimi uživajo veliko podporo. Kot kaže raziskava, 81 odstotkov vprašanih podpira cilj, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna. 88 jih ocenjuje, da EU mora ukrepati in med drugim povečati rabo obnovljivih virov energije ter izboljšati energetsko učinkovitost.

84 odstotkov jih podpira cilj za povečanje evropske konkurenčnost na področju čistih tehnologij, 75 odstotkov pa jih verjame, da je znižanje uvoza fosilnih goriv ključ do večje energetske varnosti.

Z Agencije RS za okolje so danes sporočili, da bo letošnji junij vremensko najverjetneje najbolj ekstremen od začetka meritev. Zaznamoval ga bo predvsem izredno dolgotrajen vročinski val s konstantnimi temperaturami nad 30 stopinj Celzija, ki je povzročil tudi veliko sušo. Foto: Shutterstock

Večina je že ukrepala tudi na lastno pest

Da so v zadnjih šestih mesecih v boju proti podnebnim spremembam ukrepali tudi sami, je odgovorilo 59 odstotkov Evropejcev. V Sloveniji je bil ta delež pri 74 odstotkih.

Prebivalci sicer menijo, da imajo pri tem največjo moč nacionalne vlade. V EU je takšnih 66 odstotkov, v Sloveniji pa 56 odstotkov. Da ima pri tem odločilno vlogo EU, meni 59 odstotkov vprašanih, v Sloveniji 52 odstotkov. Manj moči pri boju s podnebnimi spremembami pripisujejo posameznikom. Da imajo ti odločilno vlogo, meni zgolj 28 odstotkov Evropejcev, v Sloveniji 29 odstotkov.

V Sloveniji 39 odstotkov vprašanih meni, da so izpostavljeni podnebnim tveganjem

V raziskavi je 38 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so sami izpostavljeni tveganjem, povezanim s podnebnimi spremembami. V osmih državah je takšno izpostavljenost čuti več kot polovica prebivalstva, predvsem v južni Evropi, na Poljskem in Madžarskem. Slovenija ni del te skupine, saj se izpostavljene pri nas počuti 39 odstotkov vprašanih.

Kot še izhaja iz Eurobarometra, se v povprečju EU 84 odstotkov vprašanih strinja, da je za podnebne spremembe odgovorno človeško ravnanje. 52 odstotkov jih je opozorilo, da tradicionalni mediji ne ponujajo jasnih informacij, 49 odstotkov pa jih je izpostavilo, da težko razberejo, katera vsebina na družbenih omrežjih je zanesljiva, med drugim še kaže raziskava.