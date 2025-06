Meteorolog razkriva: Vročinski vrhunec v četrtek, sledi preobrat #animacija

"Vroče bo do konca tedna, potem bo vročina nekoliko popustila. Nekaj ploh in neviht lahko pričakujemo danes ponoči, ko nas bo dosegla manjša vremenska motnja," pravi meteorolog agencije za okolje Blaž Šter. Najbolj vroč dan tega tedna bo četrtek oziroma petek, ko bodo temperature presegle 35 stopinj Celzija. Nekoliko bolj pestro vremensko dogajanje nas čaka prihodnji teden.

Po napovedih agencije za okolje se bodo danes temperature v notranjosti države gibale okoli 35 stopinj Celzija, jutri pa bo zaradi oslabljene fronte, ki nas bo prešla in s seboj prinesla nekaj dežja, kakšno stopinjo hladneje.

Spodaj si poglejte, kako se bodo gibale padavine.

Konec tedna nad 35 stopinj Celzija

Še vedno bo vroče na Primorskem, kjer bo tako danes kot tudi jutri 35 stopinj Celzija. Na Primorskem in v mestih bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, zato se zadržujte v senci in pijte veliko tekočine.

"Vročina se bo stopnjevala v sredo in četrtek. Četrtek oziroma petek bo najbolj vroč dan tega tedna, ko bodo temperature presegle 35 stopinj Celzija," pojasni meteorolog Blaž Šter.

V prihodnjem tednu bolj spremenljivo vreme

Glede na napovedi nas bo v noči na soboto znova dosegla hladna fronta, a ostaja pod vprašajem, koliko ploh in neviht bo prinesla s sabo. Kot pravi Šter, se bo vreme v prihodnjem tednu bolj spreminjalo, zato so napovedi, kar zadeva padavine, bolj optimistične.

Padajo temperaturni rekordi

Evropa se spopada s hudo vročino. V Sloveniji je bil četrtek, 26. junij, najbolj vroč junijski dan v nizu meritev od leta 1950, kar je nov slovenski rekord za ta mesec. Merilec temperature je v Dobličah, naselju v občini Črnomelj, namreč pokazal kar 38,4 stopinje Celzija.

Vročinski junijski rekord je pretekli konec tedna padel v Španiji, ko se je živo srebro v kraju El Granado blizu meje s Portugalsko povzpelo na 46 stopinj Celzija. Vročinski val vztraja tudi drugod v Sredozemlju. Na Sardiniji so regionalne oblasti izdale opozorilo pred vročino, temperature naj bi se dvignile tudi do 41 stopinj Celzija. V francoski regiji na severni strani Pirenejev se ob temperaturah nad 40 stopinj Celzija spopadajo z več požari.

Zaradi visokih temperatur je velika požarna ogroženost razglašena v večjem delu Slovenije.