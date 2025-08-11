Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. T., STA

11. 8. 2025
21.53

1 ura, 30 minut

Potres v bližini Domžal

Foto Reuters

Foto: Reuters

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek ob ob 20.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Domžal.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

