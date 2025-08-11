Potres v bližini Domžal

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek ob ob 20.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Domžal.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Senožet, Moravč, Dolskega in okoliških krajev, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.