Hrvaško pesti velika vročina, zaradi katere danes velja rdeče vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo in notranjost Dalmacije. Vročinski val je zajel tudi Bosno in Hercegovino ter Črno goro, kjer bodo temperature danes po napovedih presegle 40 stopinj Celzija. V Srbiji vrhunec napovedujejo za drugo polovico tedna.

Na hrvaški jadranski obali in v notranjosti Dalmacije se bo temperatura čez dan po napovedih vremenoslovcev gibala med 34 in 39 stopinjami Celzija.

Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročinskega vala za danes velja za splitsko, reško, dubrovniško in kninsko regijo, enako opozorilo pa ostaja tudi za torek in sredo.

Za preostale dele Hrvaške državni hidrometeorološki zavod ni izdal vremenskih opozoril, dnevna temperatura pa ne bo presegala 33 stopinj Celzija.

V Črni gori do 42 stopinj Celzija

Še s hujšo vročino se spopadajo v Črni gori, kjer rdeče vremensko opozorilo velja za celotno državo. Temperature v notranjosti bodo danes glede na napovedi dosegle 42 stopinj, na obali pa se bodo gibale med 34 in 39 stopinjami Celzija. V torek bodo za kakšno stopinjo nižje, a bo država zaradi nevarne vročine še vedno v rdečem.

V BiH bodo temperature dosegale do 38 stopinj, ponekod na jugu države do 42. Med najbolj vročimi kraji je tudi Mostar, kjer so že ob 8. uri izmerili 32 stopinj Celzija.

V Srbiji bo po napovedih vremenoslovcev vroče ves teden. Do srede bodo temperature nekoliko nižje, nato pa se bodo povzpele do 38 stopinj, ponekod tudi do 40.