V Zagrebu brutalno pretepli mladeniča. S hudimi poškodbami je končal na urgenci.

Na silvestrovo se je v Zagrebu zgodil incident, v katerem je bil poškodovan 20-letnik, ki je zaradi hudih poškodb glave pomoč poiskal na urgenci. Po poročanju hrvaških medijev se je napad zgodil pred lokalom na Savski cesti, posnetek pa se je razširil tudi na družbenih omrežjih.

Posnetek prikazuje mladeniča z vidnimi poškodbami glave, ki sedi na tramvajski postaji Prisavlje in trdi, da ga je napadel varnostnik. V nekem trenutku v kader vstopi neznani moški, ki se fantu približa in ga fizično napade, mladenič pa poskuša kraj dogodka zapustiti.

UZNEMIRUJUĆA SNIMKA Mladić brutalno pretučen u Zagrebu: 'Brata su mi izbacili kroz staklena vrata' https://t.co/rhbrgCtvnQ — Večernji list (@vecernji_list) January 4, 2026

"Mojega brata so varnostniki vrgli skozi steklena vrata"

Da so bili o dogodku obveščeni na silvestrovo zjutraj okoli 1.30, so potrdili tudi na zagrebški policijski upravi. Pojasnili so, da so ob prihodu na kraj dogodka našli poškodovanega mladeniča, medtem ko je oseba, osumljena napada, odšla pred njihovim prihodom. Pravijo, da okoliščine dogodka in identiteto vseh vpletenih še ugotavljajo, kriminalistična preiskava pa še poteka.

V klubu The Movie Pub, pred katerim se je zgodil incident, so za hrvaški portal Index povedali, da se je napad zgodil pred klubom, zunaj njihovih prostorov in pristojnosti. "Policija je bila na kraju dogodka in deluje v skladu s svojimi pooblastili. Po informacijah, ki jih imamo, nihče od vpletenih ni varnostnik ali uslužbenec kluba. Vodstvo kluba v celoti sodeluje z ustreznimi institucijami. Zaradi preiskave, ki še poteka, trenutno ne moremo posredovati drugih podrobnosti," so še sporočili.

Medtem se je za Večernji list oglasila mladeničeva sestra, ki trdi, da so njenega brata poškodovali trije varnostniki. Svojim trditvam je priložila tudi posnetek. Kot je povedala, se je dogajanje začelo v klubu, kjer naj bi se zaradi fotografije sprlo več oseb. Posredovali naj bi varnostniki in njenega brata, namesto da bi ga pospremili iz kluba, "vrgli skozi steklena vrata, zaradi česar je utrpel hude poškodbe glave". Dodala je, da so si nato nadeli kapuce ter njenega brata in njegove prijatelje pretepli. "Dogajanje je posnelo več ljudi, a so jih varnostniki prisilili, da posnetek izbrišejo. Ta posnetek je edini," je sklenila.