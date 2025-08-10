Danes bo sončno in vroče. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 35, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso). Arso opozarja, da bo sredi dneva in popoldne predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev.

Ponoči se bo oblačnost od severa prehodno povečala. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Arso je za danes sredi dneva in popoldne za JZ Slovenije prižgal oranžno opozorilo pred visoko temperaturo, drugod po Sloveniji velja rumeno opozorilo. Oranžna barva na lestvici pomeni, da so lahko vremenske razmere nevarne. Foto: ARSO Meteo

Jutri bo povečini sončno, le v notranjosti občasno zmerno oblačno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem okoli 24, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem in v Slovenski Istri do 34 stopinj Celzija.

Jutri bo vročina nekoliko popustila

Prevladovalo bo jasno in vroče vreme. Nekaj kopaste oblačnosti bo na območju Alp, proti večeru lahko v krajih severno od nas nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta.

Jutri bo povečini sončno, vročina bo prehodno nekoliko popustila. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja.

Obeti

V torek in sredo bo pretežno jasno in postopno spet bolj vroče.

Sredi dneva in popoldne bo predvsem na Primorskem velika toplotna obremenitev, še opozarjajo na Arsu.