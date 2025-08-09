Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Balkan zajel vročinski val, temperature čez 40 stopinj Celzija

Vročina, vročinski val | Za nekatere dele Hrvaške je izdano rdeče vremensko opozorilo. | Foto Shutterstock

Za nekatere dele Hrvaške je izdano rdeče vremensko opozorilo.

Foto: Shutterstock

Balkansko regijo je zajel vročinski val, ki bo vztrajal večji del prihodnjega tedna. Temperature bodo ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je razglasil rdeče vremensko opozorilo za nekatere dele države.

V Bosni in Hercegovini je bilo danes zjutraj najbolj vroče v Mostarju, kjer se je živo srebro povzpelo do 33 stopinj Celzija. V Sarajevu so namerili 28 stopinj Celzija, so sporočili iz zveznega hidrometeorološkega zavoda. Čez dan so na jugu države namerili 38 stopinj Celzija. 

V Črni gori bodo temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo v Zetsko-bjelopavlićki ravnici, opozarjajo na zavodu za hidrometeorologijo in seizmologijo Črne gore. 

Rdeče vremensko opozorilo v delih Hrvaške

Pri naših južnih sosedih se temperature gibljejo med 30 in 37 stopinj Celzija, v notranjosti Dalmacije se lahko živo srebro povzpne tudi do 39 stopinj Celzija.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdal opozorilo pred vročinskimi valovi, ki lahko vplivajo na zdravje. Za nedeljo je rdeč alarm razglašen za reško regijo, v ponedeljek pa tudi za kninsko, splitsko in dubrovniško regijo.

Za osiješko, zagrebško, karlovaško, gospićko, kninsko, splitsko in dubrovniško regijo v nedeljo velja oranžno vremensko opozorilo.

Svoje aktivnosti prilagodite vremenu, zadržujte se v senci in pijte veliko tekočine, opozarjajo na DHMZ.

