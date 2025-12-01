Potem ko nam je vremensko dogajanje v minulem obdobju že natrosilo tudi nekaj snega, pa ob današnjem začetku meteorološke zime ni obetov za novo snežno pošiljko. Po razmeroma sončnem minulem koncu tedna prihaja obdobje bolj oblačnih dni, do srede bo ponekod rahlo deževalo. Za prihodnje dni podatki ne kažejo na ohladitev in možnost sneženja, je za STA dejal vremenoslovec z agencije za okolje (Arso) Andrej Velkavrh . Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno lahko rosilo ali rahlo deževalo.

Po večinoma sončnem koncu tedna se je v nedeljo popoldne od zahoda začelo oblačiti, ponoči pa se je oblačnost razširila nad vso Slovenijo. Do vključno srede so ponekod možne tudi rahle padavine v obliki dežja, v glavnem v zahodni Sloveniji, količine pa bodo majhne, je za STA povedal vremenoslovec z agencije za okolje (Arso) Andrej Velkavrh. Za prihodnje dni podatki ne kažejo na ohladitev in možnost sneženja, je še dejal.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bo občasno lahko rosilo ali rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 5, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V torek bo po večini oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju do 8, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.



Obeti: V sredo in v četrtek bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo.

Nekatera smučišča že zagnala naprave

Minula meteorološka jesen pa je že prinesla nekaj snega. Prva izrazita ohladitev s sneženjem na višje ležečih območjih je Slovenijo zajela 5. oktobra, kasneje je med drugim ponekod obilneje snežilo 17. in 18. novembra. Nekateri žičničarji na večjih smučiščih po Sloveniji so minule dni že zagnali naprave in začeli novo smučarsko sezono.

Na Kredarici je trenutno 120 centimetrov snega, 35 centimetrov naravnega snega imajo na Voglu, kažejo podatki Arsa.

Koledarska zima se začenja 21. decembra

Z vidika meteorologije so na severni polobli najhladnejši trije meseci v letu december, januar in februar, zato meteorologi 1. december štejejo kot začetek meteorološke zime.

Medtem se bo koledarska zima z zimskim solsticijem oz. zimskim Sončevim obratom letos začela 21. decembra ob 16.03 po srednjeevropskem času. Začetek koledarskih letnih časov namreč določa lega Sonca glede na ravnino nebesnega ekvatorja. Ob zimskem solsticiju je na severni polobli svetli del dneva najkrajši, nato pa se začne ponovno daljšati.

