Številne reke po Sloveniji naraščajo, največ padavin na zahodu #animacija

V zadnjih 24 urah je največ dežja padlo na zahodu, večinoma od 30 do 70 milimetrov. Največ dežja so izmerili na Voglu (109 mm) in v Kneških Ravnah (108 mm). Padavin je bilo precej manj na vzhodu, kjer je padlo od 5 do 15 milimetrov dežja. Danes bo sicer oblačno in sprva še deževno. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1.600 metrov, le v Gornjesavski dolini bo lahko tudi snežilo. Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Popoldanske temperature bodo od 5 do 10, na severozahodu okoli 3, ob morju 13 stopinj Celzija, so zapisali na spletnih straneh agencije za okolje. Na zgornji animaciji so poglejte gibanje padavine v naslednjih dneh.

Popoldne bodo padavine slabele in marsikje ponehale. Na Arsu so delili tudi akumulacijo padavin na območju Slovenije v zadnjih 24 urah. Iz grafike je lepo razvidno, kako se količina padavin manjša od zahoda proti vzhodu, na skrajnem vzhodu Slovenije so tako v zadnjih 24 urah padli le okoli trije milimetri dežja.

Ob prehodu hladne fronte se bo meja sneženja spustila

Ponoči bodo ob prehodu hladne fronte ponekod v vzhodnih in južnih krajih znova rahle padavine z mejo sneženja na nadmorski višini okoli 800 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, v alpskih dolinah okoli –4, ob morju do 6 stopinj Celzija, poroča Arso.

Jutri bo sprva večinoma oblačno, čez dan se bo v severnih in zahodnih krajih jasnilo. V južni Sloveniji bodo še mogoče manjše krajevne padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo popoldne zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja, je še zapisano na spletnih straneh Arsa.

Poplava v Hrpeljah

Na Reški cesti v Hrpeljah je v ponedeljek zaradi močnega dežja in zamašenih jaškov voda poplavila dvorišče pred večstanovanjskim objektom ter glavno cesto. "Na intervencijo so izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj ter očistili meteorne jaške, da je voda iztekla. Intervencija je bila zaključena ob 19.10. Na intervenciji je sodelovalo šest gasilcev PGD Materija z enim vozilom (še osem gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu), dva ZGRS Sežana z enim vozilom in policisti PP Kozina," so o včerajšnji akciji sporočili s PGD Materija.

Kako je z vodostajem rek?

Drava, Dravinja, Vipava, Sava Bohinjka, Sava, Kokra, Sora, Poljanska Sora, Kamniška Bistrica, Kolpa, Ljubljanica, Gradaščica, Pivka, Savinja, Krka, Soča, Idrijca, Tolminka, Mirna ter reka Reka in številne druge manjše reke po Sloveniji zaradi obilnih padavin naraščajo.

Reka Sava narašča v zgornjem toku v Radovljici ter tudi v Litiji, Hrastniku in Čatežu. (Na fotografiji reka Sava v Kranju.) Foto: Mestna občina Kranj

Še vedno predvsem na zahodu in v osrednji ter SZ in JV Sloveniji ostaja rumeno opozorilo zaradi dežja, ki zvišuje tudi vodostaje rek in povečuje možnost za zemeljske plazove. Foto: ARSO Meteo