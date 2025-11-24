V višinah je ponoči nad Slovenijo zapihal jugozahodni veter, zaradi katerega se že od jutra predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije pojavljajo padavine. Te se bodo čez dan okrepile in širile tudi v notranjost Slovenije, medtem ko bo skrajni severovzhod danes še ostal suh. Tam se bo krepil veter južnih smeri. Meja sneženja se bo dvignila na nadmorsko višino med 1.200 in 1.600 metri. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. Nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 2.400 metrov je zmerna, nižje pa majhna.

Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo

Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. V zahodni in južni Sloveniji bo lahko tudi obilneje deževalo. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal okrepljen jugo. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1.300 metri, le na severozahodu bo lahko snežilo do alpskih dolin. Na Primorskem in Notranjskem bo sprva pihal okrepljen južni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 6 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

"V Zgornjesavski dolini bo snežilo, tam lahko pričakujejo večjo količino snega. Drugod po nižinah snežne odeje zaradi višjih temperatur (jugozahodnik) seveda ne pričakujemo. Do srede bo največ padavin padlo v zahodni polovici Slovenije, ponekod tudi več kot 150 mm, drugod med 30 in 70 mm," še poročajo na vremenskem portalu Neurje.si.

V noči na sredo nas bo od severa prešla hladna fronta, ki bo prinesla nove padavine. Ponekod na vzhodu bo ob tem zapihal veter severnih smeri, ob morju burja. Meja sneženja se bo spuščala, a nižin predvidoma ne bo dosegla. V sredo čez dan se bo od severa jasnilo, v južni Sloveniji lahko nastane še kakšna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V četrtek kaže na delno jasno in hladnejše vreme. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.

Danes in jutri pričakujemo glavnino padavin na zahodu, kjer bo v dobrih 24 urah večinoma padlo od 40 do 60 mm padavin, krajevno lahko tudi več. Najmanj dežja bo na skrajnem severovzhodu.

Po podatkih urada za meteorološko napoved agencije za okolje je nevarnost snežnih plazov nad nadmorsko višino okoli 2.400 metrov zmerna, druge stopnje, nižje pa majhna, prve stopnje po evropski petstopenjski lestvici nevarnosti proženja snežnih plazov.



Grebeni in vrhovi so marsikje spihani. Prisotna so območja napihanega snega, predvsem na jugozahodnih pobočjih. Ob obremenitvi zametov na strmih pobočjih lahko sprožimo plaz suhega snega. Piha okrepljen do močan jugozahodnik, ki sneg prenaša na odvetrno stran grebenov. Na najstrmejših pobočjih se lahko sproži manjši plazič novega snega.



V preteklem poslabšanju vremena je nad približno 2.400 metrov padlo skoraj en meter novega snega. Predvsem v neposredni bližini grebenov so nastajali zameti. Na obstoječo snežno podlago bo v ponedeljek nad višino okoli 1.500 metrov padlo od 10 do 20 centimetrov novega snega, v zavetrnih krajih bo meja sneženja nižje.

Sneženje bo spremljal močan jugozahodni veter, ki bo gradil nove zamete. V stari snežni odeji se lahko skrivajo šibke plasti. Pod nadmorsko višino okoli 2.400 metrov so lahko ponekod manjša območja napihanega snega. Na najstrmejših pobočjih so mogoči manjši plazovi. Snega je bolj malo, na najvišjih točkah do 30 centimetrov. Manjši snežni zameti so lahko nastali v neposredni bližini grebenov. Čez dan se meja sneženja dvigne na okoli 1.500 metrov. Pod to višino bo deževalo, deževje bo razmočilo snežno podlago, še poroča Arso.