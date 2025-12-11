"Gore se spreminjajo in spoštujmo jih take, kot so"

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2003 11. december razglasila za mednarodni dan gora in vse od takrat ga obeležujemo po vsem svetu. Planinska zveza Slovenije (PZS) vsako leto pripravi poslanico ob tem dnevu, tema katerega je letos: Za vodo, hrano in preživetje v gorah in drugod so pomembni ledeniki. Avtor letošnje poslanice je podpredsednik PZS Martin Šolar. Njegov zapis objavljamo v celoti.

Martin Šolar Foto: Ana Kovač "Gore se spreminjajo. V mnogo pogledih. V luči podnebnih sprememb ne moremo spregledati izginjanja ledenikov, skalnih podorov in stalno padajočega kamenja, ekstremnih sušnih obdobij, ki se dinamično izmenjujejo z močnimi padavinskimi dogodki, posledice so drobirski tokovi in zemeljski plazovi s hudournimi poplavami v dolinah pod gorami. To vse vpliva na spremembe, škodne dogodke, navedeno vpliva na varnost ljudi, ki hodijo v gore, in ne nazadnje so posledice podnebnih sprememb izziv za upravljanje planinske infrastrukture, kot so poti in koče.

Izginjanje ledenikov v Alpah je praktično vidno, kot bi se reklo, s prostim očesom. Zmanjšujejo se zaloge pitne vode, morensko površje postaja vse bolj nestabilno, v višjih legah se drastično zmanjšuje permafrost in posledično se pojavlja velika vprašljivost stabilnosti in varnosti visokogorske planinske infrastrukture. Odseki nadelanih poti, nekatere koče ali bivaki morda niso več varni. To se zdi morda za slovenske razmere nek fantazijski svet, a že v sosednjih hribih z vrhovi malo čez 3.000 metri so to resna dejstva.

Foto: Matej Podgoršek Erozijski pojavi in poškodbe na poteh niso le rezultat množičnega obiska. Močne padavine, podori in padajoče kamenje povzročajo hitrejše mehanske spremembe v matični podlagi in seveda tudi neposredne, takoj vidne poškodbe na poteh, ki jih je treba zaradi varnosti in ne nazadnje obstoja te infrastrukture vzdrževati. Bomo pri tem lahko uspešni ali nas bodo učinki podnebnih sprememb prehitevali? Poseben izziv je tudi vse večje pomanjkanje vode, ki je potrebna za obratovanje planinskih koč. Vode je manj, teoretično bo manj tudi onesnaženih odpadnih voda, kar nas pa ne sme zaustaviti pri iskanju učinkovitih rešitev pri izpustih v kočah.

Gore oziroma gorski ekosistemi pokrivajo dobro četrtino vsega kopnega na Zemlji in so dom za več kot polovico vseh vrst na planetu. Vodni viri, hrana, ljudje, ki tu žive, so del gora. Gore si lastimo tudi planinci, obiskovalci in turisti. Mogočne gore pa se vendarle spreminjajo tudi pred našimi očmi in nam kažejo tudi svoj občutljivi in krhki obraz.

Foto: Matej Podgoršek Pomen gora ni le pomen gora kot cilj in motiv za osvajalce nekoristnega sveta, pač pa je pomen gora mnogoter. Leto 2002 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto gora. Mnoge odmevne akcije so bile takrat povod, da je Generalna skupščina Združenih narodov naslednje leto 11. december razglasila za mednarodni dan gora. Z odgovornim odnosom do gora, zavedanjem posledic podnebnih sprememb ter obzirnim obiskom in ravnanjem lahko pomagamo k zmanjševanju pritiskov na naravo v gorskem svetu. Podnebnih sprememb in krčenja ledenikov verjetno ne moremo zaustaviti, lahko pa prispevamo k razumevanju in širjenju zavesti pri letošnji osrednji temi mednarodnega dneva gora, ki je: Za vodo, hrano in preživetje v gorah in drugod so pomembni ledeniki. Mednarodni dan gora zaznamujemo 11. decembra, poseben poudarek ob osrednji temi v Sloveniji tudi tokrat namenjamo akciji Brati gore.

Gore se spreminjajo zaradi vplivov podnebnih sprememb, kar povečuje tveganja za obiskovalce gora. Gore pa se spreminjajo tudi v očeh in močeh nas samih. Mladim, ki so ravno zapustili otroška leta, so gore izziv in kar naenkrat premalo strme in ne dovolj visoke. Spet drugim pa so gore veličastne, a z leti postajajo prestrme in previsoke. Gore se spreminjajo in spoštujmo jih take, kot so!"