Avtorji:
R. P., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
22.23

Osveženo pred

1 ura

Teniški globus, 11. avgust

Zmagovalka Wimbledona napredovala brez boja

Avtorji:
R. P., STA

Iga Swiatek

Iga Swiatek je letos osvojila Wimbledon.

Foto: Reuters

V Cincinnatiju so se med 16 najboljših v konkurenci posameznikov Kanadčan Felix Auger-Aliassime, Američan Frances Tiafoe in Danec Holger Rune, pri posameznicah pa so napredovale v osmino finala Španka Jessica Bouzas, Rusinja Jekaterina Aleksandrova in Poljakinja Iga Swiatek, ki ji je Ukrajinka Marta Kostjuk zaradi bolečin v gležnju predala dvoboj.

Iva Jovic
Sportal Gledamo novo svetovno senzacijo najstnice?

Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):

3. krog:
Felix Auger-Aliassime (Kan/23) - Arthur Rinderknech (Fra) 7:6 (4), 4:2 predaja;
Frances Tiafoe (ZDA/10) - Ugo Humbert (Fra/20) 6:4, 6:4;
Holger Rune (Dan/7) - Alex Michelsen (ZDA/28) 7:6 (4), 6:3;

Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):

3. krog:
Jessica Bouzas (Špa) - Taylor Townsend (ZDA) 6:4, 6:1;
Iga Swiatek (Pol/3) - Marta Kostjuk (Ukr/25) b.b.;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/12) - Maya Joint (Avs) 6:4, 6:3

