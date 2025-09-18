Četrtek, 18. 9. 2025, 9.31
Teniški globus, 18. september
Jekaterina Aleksandrova po treh nizih v četrtfinale Seula
Druga nosilka turnirja v Seulu, Rusinja Jekaterina Aleksandrova, je v drugem krogu s 4:6, 6:2, 6:2 izločila Francozinjo Lois Boisson in napredovala v četrtfinale.
Seul, WTA 500 (898.610 evrov):
- 2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Eva Lys (Nem) 6:2, 7:6 (4);
Maya Joint (Avs) - Sofia Kenin (ZDA/7) 6:3, 6:1;
Suzan Lamens (Niz) - Diana Šnajder (Rus/5) 6:4, 6:4;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Lois Boisson (Fra) 4:6, 6:2, 6:2;
Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):
- 1. krog:
Juncheng Shang (Kit) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 5:7, 6:4;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/6) - Filip Misolic (Avt) 3:6, 6:1, 6:4;
Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):
- 1. krog:
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6:4.