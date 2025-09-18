Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., STA

Četrtek,
18. 9. 2025,
9.31

tenis

Četrtek, 18. 9. 2025, 9.31

10 minut

Teniški globus, 18. september

Jekaterina Aleksandrova po treh nizih v četrtfinale Seula

Jekaterina Aleksandrova | Jekaterina Aleksandrova je napredovala v četrtfinale Seula. | Foto Guliverimage

Jekaterina Aleksandrova je napredovala v četrtfinale Seula.

Foto: Guliverimage

Druga nosilka turnirja v Seulu, Rusinja Jekaterina Aleksandrova, je v drugem krogu s 4:6, 6:2, 6:2 izločila Francozinjo Lois Boisson in napredovala v četrtfinale.

Seul, WTA 500 (898.610 evrov):

- 2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Eva Lys (Nem) 6:2, 7:6 (4);
Maya Joint (Avs) - Sofia Kenin (ZDA/7) 6:3, 6:1;
Suzan Lamens (Niz) - Diana Šnajder (Rus/5) 6:4, 6:4;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Lois Boisson (Fra) 4:6, 6:2, 6:2;

Chengdu, ATP 250 (1.004.715 evrov):

- 1. krog:
Juncheng Shang (Kit) - Zizou Bergs (Bel) 6:1, 5:7, 6:4;
Giovanni Mpetshi Perricard (Fra/6) - Filip Misolic (Avt) 3:6, 6:1, 6:4;

Hangzhou, ATP 250 (860.345 evrov):

- 1. krog:
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 6:4.

