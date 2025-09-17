Ukrajinke prek Špank v polfinale pokala BJK

Ukrajinske teniške igralke so druge polfinalistke zaključnega turnirja pokala Billie Jean King, ki bo do nedelje potekal v kitajskem Shenzhenu. V četrtfinalu so bile z 2:0 v zmagah boljše od Špank, za finalno vstopnico pa se bodo pomerile proti Italijankam. Te so prvi dan tekmovanja prav tako z 2:0 ugnale Kitajsko.

Ukrajinke so se prvič v tem sistemu uvrstile na zaključni turnir. Doslej v reprezentančnem tekmovanju niso imele veliko uspehov, v petek pa se bodo merile za finalno vstopnico proti branilkam naslova.

Prvo točko je danes osvojila Marta Kostjuk po zmagi proti Jessici Bouzas Maneiro s 7:6, 6:2, nato pa je po preobratu predčasno Ukrajini napredovanje zagotovila Elina Svitolina. Boljša je bila od Paule Badosa s 5:7, 6:2, 7:5.

V četrtek bosta na vrsti še preostala četrtfinalna para. Američanke se bodo pomerile s Kazahstankami, Britanke pa z Japonkami. Polfinale bo v petek in soboto, finale pa v nedeljo.

Od uvedbe novega sistema tekmovanja ter pod novim imenom so od leta 2021 slavile Rusinje (2021), Švicarke (2022), Kanadčanke (2023) in Italijanke (2024). Slednje so lani v finalu z 2:0 premagale Slovaško.

Tudi Slovenija je že bila del zaključnega turnirja pokala BJK, potem ko je leta 2023 prišla do polfinala.