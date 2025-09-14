Znani vsi udeleženci zaključnega turnirja v Davisovem pokalu

V svetovni skupini Davisovega pokala je znanih vseh osem teniških reprezentanc, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju med 18. in 23. novembrom v Bologni. Poleg gostiteljice Italije so si danes nastop na njem izborili še Španci, Čehi in Belgijci, že v soboto pa Argentinci, Avstrijci, Nemci in Francozi.

Argentinci so v Groningenu ugnali Nizozemsko, Avstrijci so bili v Debrecenu boljši od Madžarov, Francozi so prav tako na tujem v Osijeku premagali Hrvaško, popoln konec tedna za goste pa so v soboto zaokrožili Nemci z zmago v Tokiu proti Japonski.

Tudi ponoči se je nadaljeval pohod gostov. Čehi so pripravili preobrat proti ZDA, potem ko so Američani po dvoboju parov povedli z 2:1. Napredovanje Češki sta nato priigrala Jiri Lehečka z zmago proti Taylorju Fritzu in Jakub Menšik proti Francesu Tiafoeju.

V Sydneyju je Avstralija po zaostanku z 0:2 izsilila peti dvoboj. Najprej sta v dvojicah Rinky Hijikata in Jordan Thompson ugnala dvojico Sander Gille/Joran Vliegen, nato pa je Alex De Minaur zanesljivo ugnal Zizouja Bergsa. Odločilni obračun je na veselje glasnih domačih navijačev bolje začel domačin Aleksandar Vukic, nato pa je Raphael Collignon dobil preostala niza in Belgiji priigral četrtfinale.

Zadnjega udeleženca zaključnega turnirja je dal dvoboj med Španijo in Dansko v Marbelli. Po prvem dnevu je Danska vodila z 2:0, Španija pa je nato pripravila popoln preobrat. Po zmagi med dvojicami je Pedro Martinez ugnal Holgerja Runeja, nato pa je delo dokončal Pablo Carreno-Busta in premagal Elmerja Moellerja ter s tem poskrbel za edino zmago gostiteljev kvalifikacijskih obračunov.

Izidi:



- svetovna skupina:

Groningen: Nizozemska - Argentina 1:3

Sydney: Avstralija - Belgija 2:3

Debrecen: Madžarska - Avstrija 2:3

Tokio: Japonska - Nemčija 0:4

Delray Beach: ZDA - Češka 2:3

Osijek: Hrvaška - Francija 1:3

Marbella: Španija - Danska 3:2