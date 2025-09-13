Znanih pet udeležencev zaključnega turnirja v Davisovem pokalu

V svetovni skupini Davisovega pokala je znanih pet od osmih reprezentanc, ki bodo nastopile na zaključnem turnirju med 18. in 23. novembrom v Bologni. Poleg gostiteljice Italije so si nastop že izborile Argentina, Avstrija, Nemčija in Francija.

Argentina je v Groningenu zanesljivo premagala Nizozemsko s 3:1. Tomas Martin Etcheverry, Francisco Cerundolo in naveza Andres Molteni/Horacio Zeballos so dobili vse tri uvodne dvoboje, v "ekshibicijskem" četrtem pa je bil Jesper De Jong boljši od Francisca Comesana.

Nemci v deželi vzhajajočega sonca niso imeli nobenih težav z Japonci, v Tokiu so dobili vse tri dvoboje, nato pa še - po tekmovalni plati povsem nepomembnega - četrtega. Avstrijci so v Debrecenu po ogorčenem boju premagali Madžare, v petem obračunu pa je odločilno tretjo točko za naše severne sosede osvojil Jurij Rodionov po zmagi nad Martonom Fucsovicsem.

Francozi so v Osijeku premagali Hrvate s 3:1, tretjo točko pa je prispeval Corentin Moutet po zmagi nad veteranom Marinom Čilićem.

Danska je na lepi poti, da se uvrsti na novembrski sklepni turnir na Apeninskem polotoku, saj sta Holger Rune in Elmer Moller zmagala na uvodnih posamičnih dvobojih v Marbelli. Prvemu ni bil kos Pablo Carreno Busta, drugemu pa Jaume Munar.

Belgija na dvoboju v Sydneyju proti Avstraliji vodi z 2:0, na ameriško-češkem obračunu v Delray Beachu pa je izid neodločen 1:1.

Svetovna skupina:



Groningen: Nizozemska - *Argentina 1:3

Sydney: Avstralija - Belgija 1:1

Debrecen: Madžarska - *Avstrija 2:3

Tokio: Japonska - *Nemčija 0:4

Delray Beach: ZDA - Češka 1:1

Marbella: Španija - Danska 0:2

Osijek: Hrvaška - *Francija 1:3

*reprezentance, ki so se uvrstile na zaključni turnir